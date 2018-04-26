Как в Казахстане возрождают память о талантливых предках

«В свете культурной политики, проводимой Республикой Казахстан, киноиндустрии нашей страны отведена важная идеологическая роль в сфере воспитания подрастающего поколения, популяризации культурного наследия, познания истории. В этой связи мы с гордостью представили замечательный фильм об Амре Кашаубаеве, в котором рассказывается о его триумфальной победе в Париже в 1925 году. В картине отражены новые факты, которые до этого времени не были известны. Именно Амре первым исполнил традиционные песни на казахском языке в Европе. Подрастающее поколение должно знать его имя. Это очень важно для нас», - отметил министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы.

«Я знаю, что зритель хочет видеть сильных и решительных героев, которые способны реку повернуть вспять, но это не про Амре. Амре - не супергерой или лидер. Он как листок, который оторвали с его родного дерева и ветром унесло далеко-далеко. Это тот случай, когда мир крутится вокруг него, а он лишь идет по зову сердца», - сказал Мади.

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Радует и тот факт, что у молодого поколения с каждым годом растет интерес к родной истории и традициям. Каждый помнит о большой и светлой любви Енлик и Кебек, среди остальных голосов может узнать звонкий голос Бибигуль Тулегеновой или напеть «Дударай» в исполнении Амре Кашеубаева. Несмотря на то, что многие песни и кюи были утеряны, в стране продолжают возрождать утраченную память о талантливых предках.Чтобы будущее поколение не забывало о великих казахских певцах, киностудия «Казахфильм» и компания «DAR Play» по заказу Министерства культуры и спорта РК сняли киноленту о великом таланте казахской степи Амре Кашеубаеве. О нелегкой судьбе драматического тенора, благодаря которому о казахском исполнительском искусстве впервые узнал западный мир, было мало что известно. Авторы ленты провели огромную исследовательскую работу, к созданию фильма был привлечен историк и музыковед Жаркын Шакаримов.Основатель компании DAR Алидар Утемуратов, выступивший в роли генерального продюсера фильма, так прокомментировал желание возродить утраченную память о казахском теноре: «Для меня было очень важно, чтобы как можно больше людей узнали имя Амре Кашаубаева, легендарного казахского певца, которое было незаслуженно забыто. Я проникся этой историей и хотел, чтобы мои современники услышали его магический голос, который будет звучать в фильме».В фильме певец, который вырос в небольшом ауле казахской степи, предстает перед зрителем как человек с кристально чистой душой и неповторимым голосом. Исполнитель роли Амре Кашаубаева Санжар Мади отлично передал все те чувства, которые испытывал тенор во время своего выступления в Париже.Фильм идет в прокате на казахском и русском языках до майских праздников включительно.