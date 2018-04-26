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ЛАДА.kz » PR

Подарите своему ребенку незабываемое лето!

Просмотров:127 Опубликовано: Сегодня, 09:45
Подарите своему ребенку незабываемое лето!
Летний лагерь “Teen Palace” (Болгария), курорт Солнечный берег
Приглашаем ваших детей на отдых в летний лагерь “Teen Palace” (Болгария), курорт Солнечный берег:

- 2 смена: с 24 июня по 9 июля, с 7 до 12 лет - 232000 тг, с 12 до 16 лет - 276000 тг.
- 3 смена: с 17 июля по 1 августа, с 7 до 12 лет - 232000 тг, с 12 до 16 лет - 276000 тг.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР “Teen Palace” расположился в южной, тихой части курорта Солнечный берег, в 7 минутах ходьбы от пляжа. Отель находится изолированно от проезжей части и является безопасным местом для отдыха детей. От древнего города Несебр, куда можно пойти на прогулку, всего 2 км.
Здесь каждый ребенок не останется без внимания и будет развиваться в том направлении, которое нравится и интересно именно ему!

В стоимость включено:
- Авиаперелет Актау-Стамбул-Актау а/к Scat
- Трансфер Стамбул-Солнечный берег-Стамбул
- Услуги сопровождающего руководителя группы
- Проживание в 2-3 комнатных апартаментах
- 4-х разовое разнообразное питание по системе шведский стол
- Ежедневная анимационная программа
- Бесплатный сейф на группу из 15 человек
- Медицинская страховка
- Виза
- Богатая экскурсионная программа, 2 аквапарка (оплачивается дополнительно по желанию).

Туристическая компания "Бриз-Актау", тел: 52-30-50; +7-701-4089208 www.marin.kz

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Подарите своему ребенку незабываемое лето!
Подарите своему ребенку незабываемое лето!
Подарите своему ребенку незабываемое лето!
Подарите своему ребенку незабываемое лето!
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