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ЛАДА.kz » PR

Авиабилеты и путевки в Грузию по низким ценам!

Просмотров:477 Опубликовано: Сегодня, 10:20
Авиабилеты и путевки в Грузию по низким ценам!
Турфирма «Курорты Грузии»
Турфирма «Курорты Грузии» сообщает об открытии продаж авиабилетов на прямые рейсы:
- Актау-Кутаиси-Актау - 70 000 тенге;
- Атырау-Кутаиси-Атырау - 80 000 тенге.

И путевок в санатории: Саирме 4*, Best Western 4*, Боржоми Палас 4*, Боржоми Likani 5*, Цхалтубо Спа Резорт 4*, Цхалтубо Прометей 4*

Также хотим обрадовать об открытии нового 4-звездочного международного отеля Best Western в курорте Саирме (рядом с лечебным центром).
Лечебный центр и сам отель Саирме 4* после реконструкции предлагает большой спектр услуг лечения и развлечений.

В стоимость путевки входят: проживание, трехразовое питание, пакет лечения, трансфер.



По всем вопросам приобретения путевок и авиабилетов просим обращаться по адресу:

г.Актау, 8 микрорайон, здание 39А, офис 112, БЦ «Элит Альянс», тел. 30-42-52, 51-52-52 моб. +7 775 383 6789;

г.Атырау, улица К.Сатпаева 36, здание авиаагентства, тел. 31-62-62, моб. +7 778 995 73 69,

а также на сайте: GEORGIATOUR.KZ и в Инстаграм: kurortygruzii

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