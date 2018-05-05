НКОК: Реализовано 30 проектов спонсорства и благотворительности

- Аппарат помог пациенту с 50-процентным ожогом кожи, который сейчас находится в реанимации. Его состояние стало намного стабильнее, и сейчас идет активное заживление. Та критическая ситуация, которая была, миновала. Благодаря сотрудничеству с компанией НКОК многие больные, которые поступят сюда в дальнейшем, получат шанс на выживание. Поэтому, прежде всего, это прямая заслуга именно руководства НКОК. Это большое и нужное дело. Надеюсь, что в дальнейшем данное сотрудничество будет только крепнуть, - поделился Болатбек Каюпов, доктор медицинских наук, директор Мангистауской областной больницы.

- За прошедшие восемь лет, начиная с 2010 года, компания НКОК воплотила в жизнь 65 проектов в сфере образования. В последние три года проекты были направлены на создание материально-технической базы школ и дошкольных организаций: на обеспечение транспортными средствами, на проведение познавательных и экологических проектов, на подготовку учителей района и выпускников школ к ЕНТ. Большая помощь оказывается детям из малообеспеченных семей школьной одеждой и учебными принадлежностями. Для компании НКОК также стало традицией спонсировать отдых наших школьников в летних республиканских лагерях. В 2017 году был успешно проведен проект «Подготовка выпускников школ Тупкараганского района к ЕНТ», в который были вовлечены 80 выпускников и 20 учителей. Благодаря положительным результатам предыдущих проектов район в 2016 и 2017 годах занимал первые места на ЕНТ по области, - поделилась Айбаршын Утесбаева, заведующая отделом образования Тупкараганского района.

- За это время мы достигли значительных высот. В школе проводится большое количество мероприятий, и благодаря подаренному фотоаппарату мы их освещаем. Помимо этого, мы также снимаем и художественные короткометражные фильмы. Специально для кинофестиваля «Қазақстан балалары шексіз әлемде» среди школьников из нескольких регионов мы подготовили несколько видеоматериалов. Нашим ребятам удалось занять второе и два третьих места, - рассказал Аймурат Жеткизгенов, ученик 9 «D» класса Назарбаев Интеллектуальной школы.

- Нам было очень приятно услышать, что те проекты, которые мы поддержали, осуществились, приносят свои плоды и пользу для общества. Регулярная презентация перед общественностью спонсорских и благотворительных проектов уже стала доброй традицией, и мне бы хотелось подчеркнуть, что Северо-Каспийский Консорциум намерен и впредь поддерживать важные социальные инициативы, - отметил Жагпар Егизбаев, менеджер департамента по внешним связям НКОК.

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Каждый проект направлен на улучшение жизни местных сообществ практически во всех областях: образовании, здравоохранении, культуры и спорта.Презентация социальных проектов НКОК началась с посещения Мангистауской областной больницы. Компания передала в дар набор медицинского оборудования и противоожоговую кровать «Clinitron», куда встроено устройство охлаждения.Кровать состоит из тысяч крохотных сфер, которые постоянно обдуваются воздухом. Техника бережно удерживает пациента в фиксированном положении и помогает легче переносить боль, помимо этого способствует заживлению обожженных тканей без осложнений.Управляющий директор компании НКОК Бруно Жардэн вместе с представителями подразделения компании по реализации социальных проектов посетил больницу и заверил общественность, что Северо-Каспийский Консорциум продолжит выполнять взятые на себя обязательства по поддержке населения в регионах своей деятельности.Тур по выполненным проектам продолжился в стенах школы-лицея №7 им. Н. Марабаева. Здесь компания провела презентацию всех выполненных проектов по Мангистауской области. Это своего рода отчет перед общественностью о проделанной работе.Большая часть проектов была направлена на обеспечение школ необходимым учебным и игровым оборудованием. Приобретены кабинеты химии и истории для школы-лицея №1 им. Г. Айдарова; математики, русского языка и географии для Шахтинской средней школы; компьютерный кабинет для начальных классов и кабинет информатики для средней школы З. Баймырзаева; интерактивные панели для специализированной школы-интерната г. Форт-Шевченко; кабинет технологии для специализированной физико-математической школы №11 в Актау; интерактивные доски для экономического лицея Актау и школы №12 Мунайлинского района. В Акшукурской школе-лицее осуществлен экологический проект «Природа и мы».Для учителей и учащихся 11 классов средних школ Тупкараганского района компания НКОК провела семинары-тренинги по подготовке к ЕНТ.Один из проектов – это приобретение цифрового зеркального фотоаппарата Canon Mark III и стабилизатора DJI Ronin M для кружка-телестудии филиала «Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления» Актау.Более того, ученики кружка-телестудии организовали фотовыставку о жизни своего учебного заведения и проводимых мероприятиях в актовом зале школы №7 им. Н. Марабаева, чем очень приятно всех удивили.Среди завершенных проектов компании НКОК также приобретение игрового оборудования для детского сада №57 в Актау, игрушек и мебели для детского сада «Жулдыз» №56 в Актау, кабинета по методике «Монтессори» и сенсорного развития для детского сада «Балбобек» в Форт-Шевченко, необходимой мебели и игрушек для детского сада «Айголек» в этом же регионе, кондиционеров и интерактивных досок для детского сада «Толагай» в селе Кызылозен и игровых площадок для детского сада в селе Саин Шапагатов.В рамках республиканской программы «Дорога в школу» школьными рюкзаками с учебными принадлежностями из года в год обеспечиваются 200 первоклассников из малообеспеченных семей Актау и Тупкараганского района. А для детей с ограниченными возможностями НКОК каждый год организовывает незабываемые праздники в преддверии Нового года.Для артистов Мангистауской областной филармонии им. М. Оскинбаева компания профинансировала пошив сценических костюмов.Стоит отметить и те проекты, которые направлены на популяризацию спорта среди населения. На набережной Актау в 15 микрорайоне для жителей города были установлены уличные тренажеры, а спортивный комплекс села Таучик Тупкараганского района обеспечили новой футбольной площадкой. Победителям городского турнира по мини-футболу среди школьных команд представители компании НКОК вручили подарки и призы.Организация летнего отдыха для детей из малообеспеченных семей из Актау и Тупкараганского района в казахстанский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен» в Боровом тоже стало традицией компании. Из года в год компания отправляет по 100 детей из Атырауской и Мангистауской областей отдохнуть в лучших летних лагерях страны.Благодаря поддержке НКОК ежегодно обеспечивается достойная подготовка к празднованию Наурыза в Тупкараганском районе и Дня защиты детей в Форт-Шевченко.Полюбившийся жителям Актау проект «Экспедиция +362» также осуществляется при постоянном содействии компании НКОК.Директор ГККП «Отпан» выразил признательность компании за помощь в приобретении полностью укомплектованной семиканатной юрты из натурального войлока и комплект вооружения казахского батыра. Он высоко оценил последовательную поддержку компании в популяризации казахской национальной культуры и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.Завершилась презентация церемонией передачи санаторных путевок в реабилитационный центр «Шагала» ветеранам Актау и Тупкараганского района, которая была приурочена ко Дню Победы.