Запасной кошелек для шопинга

Шоппинг – это слово в нашем обиходе появилось не так давно и означает оно хождение по магазинам. Принято считать, что шопинг – это прерогатива женщин, но на самом деле среди мужчин тоже немало шопоголиков. Только, если женщины часто настроены на покупку одежды, косметики и домашней утвари, то мужчины склонны к приобретению новых гаджетов, автомобильных аксессуаров и товаров для хобби, особенно это касается рыболовов и охотников. Шопинг – отличный способ снять стресс и себя порадовать. Но как быть, если стресса много, а денег не очень?
Предположим, вы оказались в торговом центре и увидели, что магазин вашей любимой торговой марки проводит распродажу, но продлится она всего несколько дней, а до следующей зарплаты еще две недели и наличности у вас осталось ровно на обеды, проезд и мелкие покупки. При этом на распродаже вы нашли очень интересные вещи, которые точно не будут просто валяться в вашем шкафу. В таких случаях самый оптимальный вариант – использовать кредитную карту.
- Конечно, кредитную карту лучше оформлять заранее. Если у вас хорошая кредитная история, вы можете получить кредитку в короткие сроки, практически в любом банке. Кредитная карточка – это, по сути, кредит, которым клиент может воспользоваться в любой удобный момент. Но в отличие от кредита, если вы не воспользовались деньгами с карточки, никаких процентов платить не нужно. Деньги просто лежат на ней до того момента, пока не пригодятся вам, - говорит директор филиала Банка ВТБ (Казахстан) в Актау Нурила Каленова.
– Кредитные карты разных банков могут отличаться по сумме лимита и размеру льготного периода – срок, в который можно использовать деньги с карты без
начисления процентов. В Банке ВТБ (Казахстан) можно оформить кредитку на сумму до 2 000 000 тенге и льготным периодом до двух календарных месяцев, кстати, наш банк предлагает один из самых длинных льготных периодов. Заявку на кредитную карту можно оформить в любом отделении или на сайте банка, не выходя из дома.
Льготный период – это самый большой плюс кредитной карточки, на деньги, которые вы тратите в течение этого срока проценты не начисляются. В случае с распродажей - это идеальный вариант, ведь уже с ближайшей зарплаты вы просто вернете банку ровно столько, сколько у него взяли, не переплачивая за проценты.
Кредитная карта также очень удобна, если вы решили отправиться на заграничный шопинг. Куда удобнее и безопаснее возить с собой маленькую пластиковую карту, чем пачку наличности, которую еще и менять придется на местные деньги. С картой таких проблем не будет, в другом государстве вы сможете снять деньги уже в валюте. Кредитка вообще очень удобная вещь, это ваш запасной кошелек, из которого в случае необходимости вы всегда можете достать деньги.Подробнее о кредитных картах можно узнать в банке ВТБ (Казахстан) по номеру 5050 бесплатно с мобильного.НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ