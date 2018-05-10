Запасной кошелек для шопинга

- Конечно, кредитную карту лучше оформлять заранее. Если у вас хорошая кредитная история, вы можете получить кредитку в короткие сроки, практически в любом банке. Кредитная карточка – это, по сути, кредит, которым клиент может воспользоваться в любой удобный момент. Но в отличие от кредита, если вы не воспользовались деньгами с карточки, никаких процентов платить не нужно. Деньги просто лежат на ней до того момента, пока не пригодятся вам, - говорит директор филиала Банка ВТБ (Казахстан) в Актау Нурила Каленова.

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Предположим, вы оказались в торговом центре и увидели, что магазин вашей любимой торговой марки проводит распродажу, но продлится она всего несколько дней, а до следующей зарплаты еще две недели и наличности у вас осталось ровно на обеды, проезд и мелкие покупки. При этом на распродаже вы нашли очень интересные вещи, которые точно не будут просто валяться в вашем шкафу. В таких случаях самый оптимальный вариант – использовать кредитную карту.– Кредитные карты разных банков могут отличаться по сумме лимита и размеру льготного периода – срок, в который можно использовать деньги с карты безначисления процентов. В Банке ВТБ (Казахстан) можно оформить кредитку на сумму до 2 000 000 тенге и льготным периодом до двух календарных месяцев, кстати, наш банк предлагает один из самых длинных льготных периодов. Заявку на кредитную карту можно оформить в любом отделении или на сайте банка, не выходя из дома.Льготный период – это самый большой плюс кредитной карточки, на деньги, которые вы тратите в течение этого срока проценты не начисляются. В случае с распродажей - это идеальный вариант, ведь уже с ближайшей зарплаты вы просто вернете банку ровно столько, сколько у него взяли, не переплачивая за проценты.Кредитная карта также очень удобна, если вы решили отправиться на заграничный шопинг. Куда удобнее и безопаснее возить с собой маленькую пластиковую карту, чем пачку наличности, которую еще и менять придется на местные деньги. С картой таких проблем не будет, в другом государстве вы сможете снять деньги уже в валюте. Кредитка вообще очень удобная вещь, это ваш запасной кошелек, из которого в случае необходимости вы всегда можете достать деньги.