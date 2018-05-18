Климат под контролем

Основные преимущества использования кондиционера: быстрота и эффективность охлаждения помещения; автоматическое поддержание комфортной температуры воздуха; очистка воздуха от пыли, бактерий и грибков.Немаловажным преимуществом кондиционеров нового поколения при нашем резко континентальном климате является возможность не только охлаждать, но и нагревать воздух.Среди широкого выбора климатической техники от ведущих производителей мира бесспорным хитом сезона является продукция компании Midea, крупнейшего производителя кондиционеров и бытовой техники в мире. Мировая популярность климатической техники данной марки обусловлена начинкой: эта компания первая в мире предложила кондиционер на таком хладагенте, как R32 – озонобезопасный фреон, что делает его более безопасным для окружающей среды.Кондиционеры Midea станут отличным выбором для тех, кто ищет идеальное качество по разумной цене. Бренд с 40-летней историей востребован как в бюджетном сегменте, так и в линейке премиум-класса. Купить климатическую технику Midea – значит приобрести современный и недорогой, но при этом мощный и стильный кондиционер.В Казахстане эксклюзивным партнером Midea является компания «Мечта». Применение новых технологий позволило Midea стать ведущим производителем климатического оборудования в мире.Старший менеджер по климатической технике компании «Мечта» Самат Мустафин отметил: «Весь процесс производства кондиционеров Midea: от создания первоначальной концепции, разработки дизайна и изготовления опытного образца до продажи и сервисного обслуживания отслеживается отделом контроля качества компании Midea. Поэтому сотрудничая с такими мировыми брендами, как Midea, мы уверены, что продаем только качественную и сертифицированную технику с заводской гарантией и последующим сервисом».В новом сезоне Midea представила широкий модельный ряд новинок климатической техники. Наиболее популярными на отечественном рынке являются сплит-системы Midea серии «Blanc». Кондиционеры серии «Blanc» - технологичны, функциональны и надёжны, с приемлемой ценой. При невысокой цене покупателей порадует высокий класс энергосбережения при низком уровне шума, возможность охладить или обогреть большую площадь компактным агрегатом. Кондиционеры этой серии содержат фильтры высокой очистки, поддерживают режимы «комфортного сна», имеют датчик температуры и способны обнаружить утечку хладагента. Фирменный набор для монтажа, входящий в комплект, позволит избежать лишних трат при его установке.Новинка сезона, сплит-система Midea серии Ultimate Comfort, запущена в производство в 2017 году. Кондиционер Ultimate Comfort рассчитан на премиальный сегмент потребителей. Инновационная серия имеет эксклюзивный дизайн; отличные показатели энергоэффективности A+++, что позволяет значительно сократить коммунальные расходы; экономичный режим (Эко-режим), который поддерживает оптимальную температуру в помещении с минимальным шумом и потреблением энергии; озонобезопасный фреон R-32; двойную фильтрацию, рассеиватель воздушного потока «шелковая прохлада» разбивает поток воздуха на сотни маленьких потоков и распыляет его по помещению; функцию самоочистки, в результате кондиционер всегда остается сухим и чистым. Высокий уровень удобства и комфортности позволяют владельцам с легкостью управлять климатом посредством Wi-Fi.Ассортимент кондиционеров Midea предлагается самой различной мощности, способной создавать комфортные условия в помещениях площадью от 10 до 180 квадратных метров c обязательными функциями охлаждения и нагрева воздуха.