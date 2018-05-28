Деньги – лучший подарок!

отметила Нурила Каленова. – Заполнить - Акция «Приближай желаемое» предполагает проведение двух розыгрышей 27 июля и 27 августа 2018 года, в каждый из них будет разыграно по девять денежных призов. Общий призовой фонд акции состоит из двух призов по 1 000 000 тенге, двух призов по 500 000 тенге и 14 призов по 100 000 тенге. Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте банка, в контакт-центре по номеру 5050 или в отделениях банка, -– Заполнить заявку на кредит можно также на нашем сайте, не выходя из дома. Сегодня Банк ВТБ (Казахстан) предлагает кредиты наличными по весьма привлекательным ставкам на сумму до 4 000 000 тенге сроком до пяти лет. При выдаче этого займа комиссия за рассмотрение заявления и документов на получение займа не взымается.

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- В начале года мы провели опрос среди своих клиентов - для чего, в основном, они используют банковские продукты, и выяснилось, что многие обращаются в банк для того, чтобы реализовать свои мечты и выполнить поставленные цели, то есть мы помогаем людям развиваться, становиться более счастливыми. Эти выводы вдохновили весь наш коллектив, и нам захотелось сделать для наших клиентов еще больше, -- Так родилась идея акции «ПРИБЛИЖАЙ ЖЕЛАЕМОЕ», в которой могут принять участие все клиенты банка, воспользовавшиеся продуктами «кредит наличными» и «рефинансирование» в период с 21 мая по 31 июля 2018 года.Банк предлагает не откладывать лучшие моменты, жить здесь и сейчас! Жить лучше, комфортнее, интереснее уже сегодня! Беззалоговые кредиты - самый популярный банковский продукт среди казахстанцев. И этому есть объяснение, ведь займы – это деньги, которые люди тратят на, действительно, необходимые вещи или на получение ярких впечатлений и эмоций. Именно кредиты помогают нам приобрести долгожданную квартиру или комфортабельный автомобиль, провести свадьбу или оплатить образование детям, наконец-то, отправиться в путешествие.Подробности об акции «ПРИБЛИЖАЙ ЖЕЛАЕМОЕ» можно узнать по номеру: 5050 бесплатно с мобильного.