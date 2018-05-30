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ЛАДА.kz » PR

Казахстанцы выбирают отечественную эстраду и саморазвитие  

Просмотров:79 Опубликовано: Сегодня, 16:51
Казахстанцы выбирают отечественную эстраду и саморазвитие  
«Кселл»
Пользователи мобильных сервисов компании «Кселл» mobi music и Bookmate выбирают казахстанскую музыку и читают литературу о саморазвитии. По данным компании, из 395 казахстанских исполнителей в тройку самых популярных вошли Ерке Есмахан, Кайрат Нуртас и Канат Умбетов. Именно треки этих артистов подписчики слушают чаще всего, предпочитая их другим представителям отечественной эстрады.  

Среди готовых музыкальных подборок в mobi music самые популярные – «Хиты дня», «Хит-парад казахстанской музыки» и «Домашний уют». А жанры, которые чаще всего подписчики сервиса используют в поиске – поп-музыка, казахстанская музыка, рэп и хип-хоп. По данным компании, на одного пользователя в сутки приходится в среднем 43 прослушанных трека – это примерно два часа пребывания в сервисе ежедневно.  

Среди подписчиков электронной библиотеки Bookmate наиболее востребованной является литература о саморазвитии и психологии. При этом самыми популярными книгами последнего месяца стали роман австралийского писателя Грегори Дэвида Робертса «Шантарам» и работа израильского профессора Юваля Ноа Харари «Sapiens: Краткая история человечества». В среднем абоненты Кселл проводят в «библиотеке» 66 минут в день, предпочитая делать это с помощью Iphone 6.  
Примерно 180 минут в месяц отводит для просмотра фильмов и сериалов подписчик mobi kino, потребляя при этом чуть больше 3 Гб интернет-трафика. Наиболее популярными у пользователей этого сервиса являются сериалы «Игра престолов», «Мир дикого запада» и мультфильм «Маша и медведь».  

Подписчики mobi TV выбирают сериалы, реалити-шоу и новости. Лидеры рейтинга по просмотрам -  шоу «Қалаулым» и сериал «Кухня». В лидерах предпочтений казахстанцев оказались также и отечественные телевизионные каналы - Первый канал Евразия и 31 канал.  

По словам СЕО АО «Кселл» Арти Отса, в 2017 году количество пользователей мобильных сервисов компании увеличилось почти в 4,5 раза по сравнению с 2016 годом, и составило 526 тыс. подписчиков.  

«Цифровой контент наряду с передачей данных и пакетными тарифами стал для нас основным источником роста. Мы видим, что произошел один из самых важных и переломных моментов на казахстанском телеком-рынке – переход от голосовой связи к передаче данных. Это естественный процесс, который поддержан развитием IT-индустрии в глобальном мире. Кселл движется в фарватере этих изменений, взяв курс на трансформацию цифрового оператора и развитие цифрового контента. Это то, что сейчас действительно нужно рынку и, в первую очередь, нашим абонентам», -  отметил Арти Отс.  


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