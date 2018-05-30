Казахстанцы выбирают отечественную эстраду и саморазвитие  

«Цифровой контент наряду с передачей данных и пакетными тарифами стал для нас основным источником роста. Мы видим, что произошел один из самых важных и переломных моментов на казахстанском телеком-рынке – переход от голосовой связи к передаче данных. Это естественный процесс, который поддержан развитием IT-индустрии в глобальном мире. Кселл движется в фарватере этих изменений, взяв курс на трансформацию цифрового оператора и развитие цифрового контента. Это то, что сейчас действительно нужно рынку и, в первую очередь, нашим абонентам», - отметил Арти Отс.

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