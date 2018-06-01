«Zheka`s ICE» раздали бесплатное мороженое детям в честь 1 июня!

- Пусть открытие неофициальное, но мы хотели, чтобы именно в этот день дети смогли получить мороженое от «Zheka`s ICE». Как-никак сегодня именно их праздник, и кто как ни мы, взрослые, должны радовать детей. Мы планировали раздать 100 бесплатных рожков мороженого, но в итоге получилось больше. И мы безумно этому рады и не планируем останавливаться. Мы также организовали приезд детей из детского дома. Единственная наша задача на сегодняшний день – радовать как можно больше детворы. Необходимо отметить, что все это происходит благодаря поддержке акимата города Актау. Без их участия этого бы не получилось, - отметил Алишер Ахмедов, менеджер проекта «Zheka`s ICE».

- Мы накормим нашим лакомством всех желающих! Никто не останется равнодушным к его вкусу! Единственная жалоба, которую мы можем услышать от наших гостей, – это то, что они порой не могут съесть всё мороженое из-за большого размера порции, - сказал Алишер Ахмедов.

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Павильон открылся пока только в тестовом режиме. Однако это не помешало его работникам подарить радость детям и нарисовать на их лицах улыбки с молочными усами. В честь Международного дня защиты детей невероятно вкусные угощения были розданы ребятне бесплатно. Каждый пришедший не остался в стороне, и были накормлены абсолютно все!Бренд «Zheka`s ICE» зарегистрирован в Казахстане. Вся продукция исключительно отечественного производства. Цех расположен в Алматы. Работающие на производстве специалисты – профессионалы своего дела. В изготовлении мороженой продукции они имеют опыт более 14 лет. Гуру в производстве и продаже мороженого! Ребята долгое время трудились над созданием финального рецепта, который понравился бы каждому, однажды вкусившему «Zheka`s ICE». На данный момент в стране работают 16 точек: девять в Алматы, одна в Кызылорде, пять в Шымкенте и одна в Актау. Кстати, в Актау планируется открытие ещё четырех павильонов! Как отмечают сами производители, рецепт восхитительного лакомства остаётся в строжайшем секрете.Цены на мороженое более чем доступные! Так, за средний рожок вы отдадите 300 тенге, за большой – 350 тенге. Поверьте, полностью съесть даже средний рожок не под силу. Мороженое продаётся и в стаканах: маленький – 400 тенге, средний – 550 тенге, большой – 700 тенге. Изобилие вкусов порадует любого гурмана: сливочный, шоколадный, клубничный, бабл-гам, дыня, яблоко. Хотите смешать несколько вкусов вместе? Легко, только попросите об этом. Мороженое можно полить тремя видами сиропа и посыпать различными наполнителями. Такого в Актау ещё не было! Навряд ли кто-либо сможет составить здоровую конкуренцию «Zheka`s ICE».