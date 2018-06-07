Как современные технологии помогают бизнесу привлечь клиентов

Мир меняется настолько быстро, что даже самый традиционный бизнес сегодня не может обойтись без современных средств коммуникации и продвижения, сообщает Forbes.kz. Замира Казиева
– владелица «Chocolate», одной из самых известных в Актобе сетей салонов красоты. Еще семь лет назад эта компания представляла собой небольшой салон, занимавший 80 квадратных метров. Сегодня это сеть, в которую входят два женских салона «Chocolate» (один из них – премиум-класса на 320 квадратных метров), два мужских барбершопа под брендом «Gentleman» и фитнес-зал.
Секрет роста и успеха этой сети салонов прост: трудолюбие владелицы и профессиональная команда, которая сделает всё, чтобы клиент ушел довольным. Впрочем, об этом легко говорить, но добиться такой популярности было не просто. В «Chocolate» было вложено действительно много сил. Конкуренция в этом бизнесе очень высокая. Поэтому всегда нужно быть на голову выше остальных, чтобы клиенты шли именно к тебе.
- У нас в сети работают 53 сотрудника, - рассказывает Замира Казиева. – Такую большую команду профессионалов собирали буквально по крупицам. Кого-то даже переучивали. Некоторых работников я постоянно отправляю на курсы повышения квалификации в Алматы и Санкт-Петербург. Всех учу, что клиент должен уйти от нас довольным и вернуться снова. Поэтому мы создаем в салонах комфортную атмосферу, предлагаем гостям бесплатные напитки. Клиенты нам доверяют. Наверное поэтому у наших мастеров почти всегда полная запись. В Актобе много салонов красоты, многие смотрят на нас, подражают нам, копируют, стараясь подтянуть свой уровень.
В «Chocolate» гордятся высоким процентом возврата клиентов. Это значит, что людей устраивает качество работы, сервис и цены. Не скупятся здесь и на качественную косметику. Через партнеров сети в Москве многие материалы, с которым работает сеть, поступают прямо из Франции.
Год назад владелица салонов сама решила поработать мастером. Замира купила в Сингапуре лучшую технику, хорошую косметику и аксессуары. И когда она уже готова была приступить к работе, пришло понимание: нужно выбрать что-то одно. Либо заниматься бизнесом и контролировать сервис, либо трудиться мастером, занимаясь только клиентами. Без полной отдачи любое из этих дел будет страдать.
А еще Замира не может никому доверить такое важное дело, как продвижение, и лично ведет страницу
своих салонов в Instagram. Она очень популярна у жителей Актобе: сейчас там более 70 тыс. фолловеров. Владелица бизнеса говорит, что сегодня эта соцсеть – один из основных инструментов по привлечению новых клиентов. Люди видят яркие образы, созданные мастерами салонов, и уже не могут пройти мимо. Но как сделать, чтобы даже через Instagram клиенты могли позвонить в «Chocolate» и зарезервировать время визита? Тут Замира переняла передовой опыт российской столицы.
- Как-то я была в Москве и решила записаться на укладку в один из престижных салонов красоты, - рассказала бизнес-леди. - Я позвонила им по телефону, и приятный женский голос сообщил: если я нажму на телефоне цифру «1», то меня свяжут с салоном в отеле «Lotte», если нажму на «2» - с салоном на Рублевке. Мне показалось, что такой простой способ коммуникации показывает уровень салона и вызывает доверие. Я тогда подумала: вот бы нам запустить такую услугу!
Казалось бы, ну что особенного в простом телефоне и автоинформаторе, установленном в сети салонов? Но, как известно, в бизнесе мелочей не бывает. Во-первых, телефон – это основной способ прямой связи клиента с салоном, поэтому ему нужно уделять особое внимание. Во-вторых, очень удобно, когда на всю сеть – один номер дозвона. А когда он «красивый» - еще лучше, ведь его проще запомнить. В-третьих, автоинформатор экономит время и клиента, и компании.
Словом, Замира вернулась домой с мечтой сделать такой же удобный дозвон в своей сети. Как раз в этот момент представители Kcell предложили ей протестировать услугу «Мобильный офис». Это облачная АТС, которая включает в себя многоканальный номер, автоответчик, интерактивное приветствие звонящего (IVR) и много других удобных для работы салона функций.
- После тестов я подключила «Мобильный офис»
, - рассказывает Замира. - Мы записали наше фирменное приветствие, и теперь, когда клиенты звонят нам, система предлагает соединить их с нужным салоном, где их уже запишут на прием. А если нам позвонили в нерабочее время, приятный голос сообщит, что мы ждем звонков клиентов с 10 утра до 9 вечера. При этом я могу посмотреть статистику: сколько звонков поступило, например, за день или за неделю. Особенно удобно, что ни один звонок клиента не пропадает: телефонный номер сети салонов одновременно может принимать несколько звонков.
Виртуальная АТС помогает оптимизировать расходы. Нет необходимости покупать дорогостоящее оборудование, а значит тратить дополнительные средства на техническое облуживание. Обслуживание через «Мобильный офис» автоматизировано. А это значит, не надо нанимать операторов в кол-центр.
Владелица бизнеса говорит, что очень часто салон получает звонки прямо со страницы «Chocolate» в Instagram. Клиенты тоже отметили эти новшества. Компания получила много положительных отзывов о том, что теперь дозвониться в салон стало проще, а записаться на визит к мастеру удобней. Сейчас Замира присматривается еще к одной технологии, которая позволяет записаться в салон в автоматическом режиме, без соединения с администратором.
- В нашем бизнесе важно всегда находиться на связи с клиентом. Телефон у нас звонит постоянно, едва ли не каждую минуту. Вовремя не ответишь – люди обижаются, а можно и потерять клиента. Поэтому современные технологии связи нас очень выручают, - поделилась мыслями Замира.
Бизнес-амбициям Замиры Казиевой уже становится тесно в Актобе. «Chocolate» стал очень популярным в родном городе. Услугами этой сети пользуются как местные и казахстанские знаменитости, так и зарубежные гости. Уверенная в собственных силах, предпринимательница решила осенью 2018 покорять Алматы. Уже есть команда, готовая приступить к работе в южной столице.
- В Актобе много интересных салонов, в этом городе клиенты много внимания обращают на интерьеры и сервис. В Алматы их мало, поэтому будем это исправлять, - улыбается Замира.НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ