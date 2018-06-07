Как современные технологии помогают бизнесу привлечь клиентов

- Как-то я была в Москве и решила записаться на укладку в один из престижных салонов красоты, - рассказала бизнес-леди. - Я позвонила им по телефону, и приятный женский голос сообщил: если я нажму на телефоне цифру «1», то меня свяжут с салоном в отеле «Lotte», если нажму на «2» - с салоном на Рублевке. Мне показалось, что такой простой способ коммуникации показывает уровень салона и вызывает доверие. Я тогда подумала: вот бы нам запустить такую услугу!

Казалось бы, ну что особенного в простом телефоне и автоинформаторе, установленном в сети салонов? Но, как известно, в бизнесе мелочей не бывает. Во-первых, телефон – это основной способ прямой связи клиента с салоном, поэтому ему нужно уделять особое внимание. Во-вторых, очень удобно, когда на всю сеть – один номер дозвона. А когда он «красивый» - еще лучше, ведь его проще запомнить. В-третьих, автоинформатор экономит время и клиента, и компании.

- После тестов я подключила «Мобильный офис» , - рассказывает Замира. - Мы записали наше фирменное приветствие, и теперь, когда клиенты звонят нам, система предлагает соединить их с нужным салоном, где их уже запишут на прием. А если нам позвонили в нерабочее время, приятный голос сообщит, что мы ждем звонков клиентов с 10 утра до 9 вечера. При этом я могу посмотреть статистику: сколько звонков поступило, например, за день или за неделю. Особенно удобно, что ни один звонок клиента не пропадает: телефонный номер сети салонов одновременно может принимать несколько звонков.

- В нашем бизнесе важно всегда находиться на связи с клиентом. Телефон у нас звонит постоянно, едва ли не каждую минуту. Вовремя не ответишь – люди обижаются, а можно и потерять клиента. Поэтому современные технологии связи нас очень выручают, - поделилась мыслями Замира.

- В Актобе много интересных салонов, в этом городе клиенты много внимания обращают на интерьеры и сервис. В Алматы их мало, поэтому будем это исправлять, - улыбается Замира.

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