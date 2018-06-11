Как заработать на кредите?

Чаще всего казахстанцы берут займы в банках на то, о чем давно мечтали: квартира, машина, техника, отпуск и т.д. Но как только желаемое оказывается в руках, и наступает время первого взноса, возникают тяжелые мысли о расходах и моральное неудовлетворение от долговой нагрузки. «Берешь чужие, отдаешь свои» - старинная мудрость, которая объясняет, почему так быстро забываются положительные эмоции от получения банковского займа. Мы же расскажем о том, как очередной кредит может принести в вашу жизнь облегчение и даже дополнительный доход!
Если вы пользуетесь услугами банков, то, наверняка, замечали, что периодически банки проводят розыгрыши среди своих клиентов. Так можно выиграть путевку, технику или еще что-нибудь приятное. А Банк ВТБ (Казахстан), который отмечает девятый день рождения, решил дарить своим клиентам деньги! Ведь, как ни крути, деньги – самый желанный подарок, особенно для тех, кто уже имеет кредит.
Итак, если вы хотите получить дополнительный доход от кредита, вам нужно оформить заём в ВТБ банке в период с 21 мая по 31 июля 2018 года, и тогда вы автоматически станете участником акции «Приближай желаемое», в рамках которой будет разыграно 18 денежных призов: два приза по 1 000 000 тенге, два приза по 500 000 тенге и еще 14 призов по 100 000 тенге! Согласитесь, если вы обладатель кредита объемом, к примеру, в 3 000 000 тенге, то главный приз акции станет отличным подспорьем и поможет намного быстрее избавиться от долговой нагрузки. А не это ли лучший подарок?
- Заполнить заявку
на кредит можно на нашем сайте, не выходя из дома. Сегодня Банк ВТБ (Казахстан) предлагает кредиты наличными на сумму до 4 000 000 тенге сроком до пяти лет. При выдаче этого займа комиссия за рассмотрение заявления и документов на получение займа не взимается. Плюс у наших клиентов сейчас есть шанс стать обладателями одного из денежных призов, - говорит директор филиала Банка ВТБ (Казахстан) в Актау Нурила Каленова. – Если у вас уже есть кредит другого банка, вы можете рефинансировать его в ВТБ и также стать участником акции.
Кстати, рефинансирование – это услуга, которая помогает облегчить долговую нагрузку. Во-первых, с помощью этого инструмента вы можете снизить процентную ставку. Во-вторых, рефинансирование часто используют для объединения нескольких кредитов в одном банке. Бывает, что у одной семьи есть несколько кредитов одновременно. Это не очень удобно, хотя бы потому, что по всем кредитам разные даты выплат – можно просто запутаться. Если вы нашли выгодные условия рефинансирования, лучше всего объединить все займы в одном месте – это поможет сэкономить не только деньги, но и время на обслуживание кредитов. Еще одна распространенная причина – рефинансирование с целью получения большей суммы кредита, то есть вы берете деньги в одном банке, чтобы закрыть кредит в другом, и при этом у вас еще остаются средства на собственные нужды. Рефинансирование в ВТБ проходит на тех же условиях, что и оформление потребительских займов – сумма до 4 000 000 тенге сроком до пяти лет.
В общем, если вы решили взять кредит, возьмите его в Банке ВТБ (Казахстан) – так у вас будет больше шансов на досрочное погашение. Подробности об Акции «Приближай желаемое» можно узнать по номеру 5050 бесплатно с мобильного.НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ