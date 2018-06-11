Дети в смартфонах. Как защитить?

от вирусов;



блокирует нежелательные и мошеннические сайты;



фильтрует входящие звонки и SMS;



определяет приложения, разрешенные к использованию ребенком;



устанавливает промежутки времени, в которых ребенок может пользоваться смартфоном;



предоставляет отчет по активности ребенка в Интернете и в соц.сетях (Вконтакте, Facebook);



определяет местонахождение смартфона.

- Желание оградить детей от слишком смелых действий в Интернете – естественное стремление каждого родителя. В Сети действуют те же правила, что и в жизни: детям нужно познавать мир, а родителям - объяснять им, где могут подстерегать опасности, и направлять их. С продуктами «Лаборатории Касперского» этот процесс станет гораздо проще, - говорит Евгений Питолин, управляющий директор офиса «Лаборатории Касперского» в Казахстане, Средней Азии и Монголии.

- Дети быстро учатся новому, в том числе и в Интернете, где так много интересного – обучающие видео, онлайн-игры, мультфильмы, сериалы, среди которых, к сожалению, встречается и нежелательный контент. «Родительский контроль» - это услуга для безопасности детей и спокойствия родителей. Мы рады запуску этого сервиса в нашей экосистеме продуктов совместно с «Лабораторией Касперского», чтобы предлагать нашим клиентам современные и технологичные мобильные продукты, - отметила Наталья Еськова, руководитель отдела коммуникаций АО «Кселл».

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