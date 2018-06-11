Дети в смартфонах. Как защитить?

По данным исследовательской компании iHS Markit, уже через два года число активных смартфонов в мире вырастет до шести млрд устройств. Это значит, что у 75 процентов мирового населения где-то рядом будет находиться работающий смартфон.
Чем больше смартфонов - тем больше контента в интернете. Сайт http://www.internetlivestats.com/
ведет ежесекундный подсчет происходящего в интернете. По данным этого ресурса, в Сети есть уже почти 1,9 млн сайтов. Каждую секунду люди грузят в Instagram по 849 фотографий и просматривают 74 тысячи видеороликов в Youtube.
Этот огромный поток информации несет в себе как благо – возможность общаться со всем миром, получать образование, развивать свои интересы, так и различные угрозы. И если взрослые как-то еще могут контролировать и выбирать, что смотреть или не смотреть, то для ребенка определить безопасный контент не так-то просто.
«Лаборатория Касперского» два года назад провела международное исследование и изучила поведение детей в интернете
. Исследование показало, что больше половины российских детей скрывают свои активности в Сети, которые бы насторожили родителей. В 92 процентов случаях подростки скрывают просмотр неподходящего по возрасту контента, общение с незнакомцами, участие в кибербуллинге.
Самая первая реакция - запретить выход в интернет. Но запрет - не всегда значит защита. Он, скорее, способен только подстегнуть интерес и любопытство ребенка. По данным исследования «Лаборатории Касперского», большинство опрошенных детей и подростков хотели бы говорить с родителями о киберугрозах, чтобы чувствовать себя защищенными.
Поэтому мы советуем вам поговорить с вашими детьми и установить вместе с ними разумные правила, опираясь на четыре принципа: доверие, соблюдение границ, контролируемая свобода, общение. Доверие.
Расскажите вашему ребенку, что интернет – это продолжение нашей с вами жизни. Поэтому, как и в обычной жизни, в ней много всего полезного и интересного, но много и небезопасной информации. Приведите примеры разного контента (видео, фото, статьи) и объясните, какое они могут оказать влияние на изменение настроения, на самооценку, на восприятие мира. Границы.
Договоритесь с ребенком, что смартфоном он пользуется только в определенное время и посещает только определенные сайты. Объяснить это можно тем, что у него есть обязанности по учебе, помощи по дому и т.д.Контролируемая свобода.
Обсудите, что можно делать в интернете, а что просто опасно. Например, не стоит передавать личные данные (номер телефона, адрес, фото, пароли от личных страниц, пин-коды и др.) незнакомцам, договариваться о встречах с виртуальными знакомыми, нажимать на баннеры и всплывающие окна во избежание мошеннических угроз. Общение.
Каждый ребенок рано или поздно создаст аккаунт в соцсетях. Постарайтесь стать ему еще и виртуальным другом. Отслеживайте настроение публикаций вашего ребенка, интересы, но не будьте навязчивым, ставя лайки на все подряд и показывая позицию «я за тобой слежу». Расскажите об опасностях в соцсетях и о правилах поведения в виртуальном пространстве. Сейчас доступен большой выбор программ на смартфоны, планшеты и компьютеры по защите инфо-пространства ребенка в Сети в помощь родителям. Например, услуга «Родительский контроль», которая защищает смартфон ребенка:
- от вирусов;
- блокирует нежелательные и мошеннические сайты;
- фильтрует входящие звонки и SMS;
- определяет приложения, разрешенные к использованию ребенком;
- устанавливает промежутки времени, в которых ребенок может пользоваться смартфоном;
- предоставляет отчет по активности ребенка в Интернете и в соц.сетях (Вконтакте, Facebook);
- определяет местонахождение смартфона.
Услуга «Родительский контроль»
от компании «Кселл» и «Лаборатории Касперского» доступна для абонентов Kcell и Activ. «Родительский контроль» включает в себя продукты Kaspersky Safe Kids и Kaspersky Internet Security для Android.
- Желание оградить детей от слишком смелых действий в Интернете – естественное стремление каждого родителя. В Сети действуют те же правила, что и в жизни: детям нужно познавать мир, а родителям - объяснять им, где могут подстерегать опасности, и направлять их. С продуктами «Лаборатории Касперского» этот процесс станет гораздо проще, - говорит Евгений Питолин, управляющий директор офиса «Лаборатории Касперского» в Казахстане, Средней Азии и Монголии.
- Дети быстро учатся новому, в том числе и в Интернете, где так много интересного – обучающие видео, онлайн-игры, мультфильмы, сериалы, среди которых, к сожалению, встречается и нежелательный контент. «Родительский контроль» - это услуга для безопасности детей и спокойствия родителей. Мы рады запуску этого сервиса в нашей экосистеме продуктов совместно с «Лабораторией Касперского», чтобы предлагать нашим клиентам современные и технологичные мобильные продукты, - отметила Наталья Еськова, руководитель отдела коммуникаций АО «Кселл».
Сервис стоит 33 тенге в сутки, два дня можно протестировать сервис бесплатно без абонентской платы. «Родительский контроль»
для пользователей Android можно установить по ссылке http://bit.ly/Control_Android
, для пользователей iOS по ссылке http://bit.ly/Control_iPhone
. Подключение услуги при помощи USSD *737#. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ