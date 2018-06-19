«Кселл» обеспечил мобильным интернетом все базы отдыха на Бухтарминском водохранилище

«Мы продолжаем работать над расширением покрытия мобильным интернетом с приоритетом на 4G/LTE. С момента запуска сети четвертого поколения наша компания обеспечила покрытие в 24 городах и населенных пунктах, в которых проживают более 50 процентов казахстанцев. В прошлом году в ВКО доступ к высокоскоростному интернету 4G уже получили жители Риддера, Зыряновска и Шемонаихи. В этом году в планах компании запустить 4G в Аягозе. Мы рады, что в туристический сезон этого года нам удалось обеспечить мобильным интернетом одно из самых знаменитых и популярных мест отдыха казахстанцев и гостей нашей страны. Поток туристов на Бухтарминское водохранилище ежегодно растет, и это неудивительно, ведь Восточный Казахстан славится красотой своих природных ландшафтов. Мы хотим, чтобы наши абоненты могли делиться своими видео- и фотовпечатлениями и эмоциями от этого прекрасного места в социальных сетях и в мессенджерах, чтобы привлечь сюда еще больше туристов из других регионов Казахстана и из других стран», - подчеркнула Наталья Еськова, руководитель департамента коммуникаций АО «Кселл».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ