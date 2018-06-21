В Мангистауском нефтепроводном управлении АО "КазТрансОйл" определили лучших по профессии

- В компанию устроился недавно, ещё года не работаю. Вот решил попробовать свои силы. Занял первое место, чему очень рад. Я считаю, что свою профессию нужно любить, чтобы всё было качественно и на высшем уровне, - отметил Ануар Шонтабаев.

- В компании работаю восемь лет. В соревнованиях принимаю участие второй раз и второй раз побеждаю. Волнение, конечно, было. Каждый раз, как первый раз. В этом году было сложнее. В дальнейшем думаю выйти на республиканский уровень. В компании работать мне очень нравится. Со времён студенчества мечтала быть лаборантом, и тут моя мечта осуществилась. Я довольна своей работой, - говорит Раушангуль Сайынова.

- В конкурсе принимаю участие во второй раз. И второй раз выхожу победителем. Также принимал участие в республиканском конкурсе, где оказался на втором месте. Не ожидал, что выиграю, так как соперники были сильные. Некоторые испытания были даже сложнее, чем на республиканском уровне. Но результатом я доволен, буду участвовать и дальше, - сказал Гамзат Картбаев.

По профессии «Оператор НПС» победительницей вышла Ирина Искакова.

- Последние три года принимаю участие в конкурсе и на этом этапе каждый раз занимаю первое место. Готовилась усердно, благодаря чему особых трудностей во время конкурса не возникло. Мне всё очень понравилось, получила уйму удовольствия как от процесса, так и от победы. Конкурс интересен тем, что он позволяет развивать свое мастерство, - говорит Ирина Искакова.

- Основные функции, которые мы выполняем, это – приём и транспортировка смесей нефти по магистральным нефтепроводам, протяжённость которых составляет почти 1 000 км, а также эксплуатация и обслуживание их, - заключил Аскар Джулдасов.

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По сложившейся традиции, каждый год в нефтепроводной компании проходит конкурс «Лучший по профессии», где свои знания и умения проявляют высококвалифицированные специалисты структурных подразделений Мангистауского нефтепроводного управления. В этом году в профессиональном мастерстве соревновались 30 работников.- Конкурс профессионального мастерства проводится ежегодно. Это стало хорошей традицией. Работники с большим интересом участвуют в конкурсе, так как именно в таких мероприятиях они могут проявить свой профессионализм в соревновательном духе. Отдельно хочу отметить, что в прошлом году на международном конкурсе «Лучший по профессии», который проходил в России, наши коллеги: электрогазосварщик Толеген Малчибаев и слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики Нурсултан Шора заняли первое и второе места. Это показатель высокого профессионализма, хорошей школы и результат труда наших наставников, - сказал Аскар Джулдасов, начальник Мангистауского нефтепроводного управления.Основная цель конкурса – совершенствование знаний и профессионального мастерства работников, повышение престижа рабочих профессий, а также, пропаганда достижений, передового опыта и профессиональных знаний тружеников производственной сферы.С каждым годом интерес к конкурсу растёт, и это не может не радовать. Для молодых специалистов конкурс является хорошей школой. Многие участники и победители соревнований в настоящее время работают на инженерно-технических должностях. Руководство управления гордится своими работниками и возлагает на них большие надежды.В рамках конкурса участники прошли проверку теоретических знаний и выполнили практические задания по специальности. Работники, занявшие призовые места, награждены денежными призами.По итогам единогласного решения конкурсной комиссии объявлены результаты конкурса:По профессии «Оператор товарный» первое место завоевал Берди Амантурлиев. На второй позиции Талгат Доннаев. Расул Сактапов занял третье место.По профессии «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» лучшим признан Асылбек Зинал. Второе место занял Азамат Утенов.По профессии «Трубопроводчик линейный» первое место досталось Нурлану Гиндашеву. Барбол Сабирбаев занял второе место. На третьей позиции оказался Асылбек Чаденов.По профессии «Электрогазосварщик» лучше всех мастерство показал Ануар Шонтабаев. Второе место осталось за Кувангазы Эсеркаевым, на третьей позиции - Казихан Байбозов.По профессии «Лаборант химического анализа» первое место заняла Раушангуль Сайынова. Кайрат Дуйсенбаев занял второе место.По профессии «Слесарь по ремонту технологического оборудования» лучшие результаты показал Гамзат Картбаев. Второе место занял Нурмуханбетали Лукпанов. Закрыл тройку лидеров Мырза Басигара.По профессии «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования» первое место завоевал Айдос Джамалов. Второе место занял Тимур Корганбаев. Ернур Альмаханов занял третье место.На сегодняшний день Мангистауское нефтепроводное управление является одним из крупнейших структурных подразделений АО «КазТрансОйл».Неудивительно, что такая протяженная и сложная система доверена в АО «КазТрансОйл» подготовленным людям, которые до тонкостей знают свое дело.Все участники остались довольны прошедшим конкурсом. Конечно, есть победители и проигравшие, но главной целью всех конкурсантов являлось проявление и повышение своих профессиональных навыков.Б.Гатаулинпри содействии службы АО «КазТрансОйл»