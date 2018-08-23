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Ақтау қаласы тұрғындарының назарына!

Просмотров:53 Опубликовано: Сегодня, 15:47
Ақтау қаласы тұрғындарының назарына!
ТОО «МАЭК-Казатомпром»
«МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС 2018 ж. 14 тамызындағы №92 «Жеке тұлғалар үшін электр энергиясын өндіру тарифін төмендету және соңғы тұтынушыға дейінгі тарифтерді бекіту туралы» бұйрығы негізінде 01.07.2018 жылдан бастап жеке тұлғалар үшін электр энергиясын өндіру тарифін 1.06 теңгеге төмендетіп, соңғы тұтынушыға дейінгі төмендегі тарифтерді бекітті:























Ақтау қаласы 16 ш/а №18 үй тұрғындарына 2018 жылдың 1-ші шілдесінен бастап соңғы тұтынушыға дейін электр энергиясын тарату тарифі


Ақтау қаласы тұрғындарының назарына!


Ақтау қаласы жеке тұлғаларына (Өмірзақ с., «Приморский», «Рауан» тұрғын-үй массивтерін қоса алғанда) 2018 жылдың 1-ші шілдесінен бастап электр энергиясын тарату тарифі


Ақтау қаласы тұрғындарының назарына!


Ақтау қаласы жеке тұлғаларына (Өмірзақ с., «Приморский», «Рауан» тұрғын-үй массивтерін қоса алғанда) 2018 жылдың 1-ші қыркүйектен бастап электр энергиясын тарату тарифі


Ақтау қаласы тұрғындарының назарына!


«МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС әкімшілігі


К сведению населения г.Актау!

ТОО «МАЭК-Казатомпром» сообщает, что на основании приказа №92 от 14.08.2018 года «Об изменении тарифа на передачу и распределение электрической энергии с 01.07.2018 года ТОО «МАЭК-Казатомпром» снизил тариф на производство электрической энергии для физических лиц на 1,06 тенге, и утвердил следующие тарифы до конечного потребителя:

Тарифы на реализацию электрической энергии для жителей дома №18 в 16 микрорайоне города Актау до конечного потребителя, вводимые с 01.07.2018 г.


Ақтау қаласы тұрғындарының назарына!


Тарифы на реализацию электрической энергии для физических лиц города Актау (в том числе с Умирзак, ж/массивов «Приморский» и «Рауан») до конечного потребителя, вводимые с 01.07.2018 г.


Ақтау қаласы тұрғындарының назарына!


Тарифы на реализацию электрической энергии для физических лиц города Актау (в том числе с Умирзак, ж/массивов «Приморский» и «Рауан») до конечного потребителя, вводимые с 01.09.2018 г.


Ақтау қаласы тұрғындарының назарына!


Администрация ТОО «МАЭК-Казатомпром»

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