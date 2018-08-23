Ақтау қаласы тұрғындарының назарына!

Ақтау қаласы 16 ш/а №18 үй тұрғындарына 2018 жылдың 1-ші шілдесінен бастап соңғы тұтынушыға дейін электр энергиясын тарату тарифі

Ақтау қаласы жеке тұлғаларына (Өмірзақ с., «Приморский», «Рауан» тұрғын-үй массивтерін қоса алғанда) 2018 жылдың 1-ші шілдесінен бастап электр энергиясын тарату тарифі

Ақтау қаласы жеке тұлғаларына (Өмірзақ с., «Приморский», «Рауан» тұрғын-үй массивтерін қоса алғанда) 2018 жылдың 1-ші қыркүйектен бастап электр энергиясын тарату тарифі

К сведению населения г.Актау!

Тарифы на реализацию электрической энергии для жителей дома №18 в 16 микрорайоне города Актау до конечного потребителя, вводимые с 01.07.2018 г.

Тарифы на реализацию электрической энергии для физических лиц города Актау (в том числе с Умирзак, ж/массивов «Приморский» и «Рауан») до конечного потребителя, вводимые с 01.07.2018 г.

Тарифы на реализацию электрической энергии для физических лиц города Актау (в том числе с Умирзак, ж/массивов «Приморский» и «Рауан») до конечного потребителя, вводимые с 01.09.2018 г.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

2018 ж. 14 тамызындағы №92 «Жеке тұлғалар үшін электр энергиясын өндіру тарифін төмендету және соңғы тұтынушыға дейінгі тарифтерді бекіту туралы» бұйрығы негізінде 01.07.2018 жылдан бастап жеке тұлғалар үшін электр энергиясын өндіру тарифін 1.06 теңгеге төмендетіп, соңғы тұтынушыға дейінгі төмендегі тарифтерді бекітті:сообщает, что на основании приказа №92 от 14.08.2018 года «Об изменении тарифа на передачу и распределение электрической энергии с 01.07.2018 года ТОО «МАЭК-Казатомпром» снизил тариф на производство электрической энергии для физических лиц на 1,06 тенге, и утвердил следующие тарифы до конечного потребителя: