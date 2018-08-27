Как сэкономить на лечении за границей?

говорит директор филиала Банка ВТБ (Казахстан) в Актау Нурила Каленова. - Карты для оплаты услуг могут быть дебетные (обычные, платежные) и кредитные (с кредитным лимитом от банка). Эти карточки обладают стандартным функционалом по оплате в любых точках продаж по всему миру и возможностью обналичивания денежных средств. - Недавно в рамках программы лояльности для своих клиентов Банк ВТБ (Казахстан) заключил меморандум о сотрудничестве с властями этого южнокорейского города. Теперь любой казахстанец, владеющий картой нашего банка, сможет получить медицинские услуги различного профиля в клиниках Тегу со скидкой до 30%, -- Карты для оплаты услуг могут быть дебетные (обычные, платежные) и кредитные (с кредитным лимитом от банка). Эти карточки обладают стандартным функционалом по оплате в любых точках продаж по всему миру и возможностью обналичивания денежных средств.

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Медицинский кластер Южной Кореи сосредоточен в четвёртом по величине городе страны Тегу. В «меди-сити», как называют его местные жители, обосновалось огромное количество как университетских госпиталей, так и частных клиник разных специализаций и направленности. Здесь же активно развиваются разработки новых препаратов и высокотехнологичного медицинского оборудования. Для нас особое значение имеет тот факт, что цены на лечение здесь значительно ниже столичных, при том, что качество предоставляемых услуг одинаковое. Хотя если вы приехали в Южную Корею именно за лечением, несомненно, в Тегу вам будет намного комфортнее, так как здесь все приспособлено для встречи медицинских туристов: начиная от переводчиков, услуги которых зачастую входят в стоимость тура, и заканчивая удобным жильем для родственников, сопровождающих пациентов.Если вы задумываетесь о лечении или диагностике в Стране утренней свежести, то приличная скидка – то, что вам нужно. Чтобы стать участником программы лояльности Банка ВТБ (Казахстан), нужно обратиться в ближайшее отделение банка и оформить любую платежную карточку. Список клиник с размерами скидок также можно найти у менеджера банка. В организации тура вам может помочь компания «Transavia», которая также предоставляет скидки для клиентов Банка ВТБ (Казахстан), главное - сообщить об этом менеджеру туроператора.В городе Тегу вас ждут приятная атмосфера и консультация профессионалов международного уровня. Очень важно, что здесь предоставляется возможность размещения сопровождающих родственников в шаговой доступности от клиник. Кроме того, представители городских властей могут организовать знакомство с достопримечательностями города, окруженного горами, в котором современность сочетается с объектами традиционной и конфуцианской культуры.Подробности о картах Банка ВТБ (Казахстан) можно узнать по номеру 5050 с мобильного.