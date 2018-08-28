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Республиканский образовательный проект «Кселл» «Digital Life» подвел итоги

Просмотров:172 Опубликовано: Сегодня, 10:02
Республиканский образовательный проект «Кселл» «Digital Life» подвел итоги
АО «Кселл»
Республиканский образовательный проект «Digital Life» компании «Кселл» начался в 2015 году, и за три года в нем приняли участие почти 8 тысяч человек из 17 городов Казахстана. Было проведено 298 бесплатных мастер-классов. «Мобильные медиа», «Мобильная безопасность», «Мобильное образование», «Мобильное государство», «Мобильный бизнес», «SMM для бизнеса», курс «Апашки, аташки и смартфон» - это самые популярные мастер-классы из 14 тем проекта «Digital Life».

Цель проекта «Digital Life» - познакомить казахстанцев с возможностями и преимуществами, которые открывают для их повседневной жизни смартфоны и мобильные приложения. Слушателями мастер-классов и курсов стали школьники и их родители, студенты, представители малого и среднего бизнеса, журналисты, блогеры и даже пенсионеры.

«Апашки, аташки и смартфон»
Этот курс стал пользоваться огромной популярностью буквально с публикацией первого анонса. Ведь на нем взрослое поколение в возрасте от 50 лет и старше училось пользоваться смартфонами, чтобы преодолеть «цифровой барьер». Самому взрослому участнику этого курса было 83 года.
Именно на занятиях курса его слушатели, казахстанские пенсионеры, впервые завели аккаунты в социальных сетях, научились скачивать приложения для смартфонов и планшетов, создавать группы в мессенджерах и, конечно, общаться! Благодаря занятиям Воронина Наталья Зотовна из Костаная теперь оплачивает коммунальные услуги онлайн, а Давлетгиреева Альфия Хамитовна научилась делать видеозвонки, отправлять голосовые сообщения и снимать фото и видео на смартфон.

«Мне 55 лет. Я работаю. Была ситуация, когда коллега попросила на WhatsApp выслать фото документа. У меня есть смартфон, но для того, чтобы выполнить просьбу, пришлось обращаться к молодым коллегам. А это не всегда удобно. Благодаря 5-тидневным занятиям удалось узнать, что смартфон придумали для того, чтобы облегчить нам жизнь. Социальные сети, приложения для обучения, фото и видео важных моментов - все это у нас в кармане», - делится впечатлениями Манепова Гульнара Мирашевна из Актобе.

За три года работы проекта тренинг «Апашки, аташки и смартфон» посетили 500 пенсионеров из 14 городов Казахстана.

Мобильное образование
Мобильные технологии дают уникальные возможности для обучения и саморазвития. Сотни студентов, школьников и педагогов из 16 городов Казахстана узнали, как через мобильные приложения в смартфонах найти курсы по интересующим специальностям, в каких приложениях удобно учить иностранные языки.
«Я узнала о многих приложениях, и в будущем я хотела бы их использовать. У нас сейчас идет предмет «Телерадиожурналистика», мы очень часто редактируем, и сегодня я узнала про приложения, в которых можно монтировать видео. Для меня также очень важно изучение языков. Я поняла из сегодняшнего тренинга, что изучать английский нужно, без него никуда. Есть и приложения для его изучения. Это здорово. Это плюс для моего дальнейшего развития. А еще мне очень понравились VR-очки. Спасибо за такую возможность», - рассказала Ризанур Касенова, студентка 1-го курса КГУ имени А. Байтурсынова.

Мобильная безопасность
Этот мастер-класс рассказывал, как с помощью мобильных технологий обезопасить своего ребенка от угроз внешней среды и виртуальной, как помочь себе в опасных ситуациях. На мастер-классе тренеры научили взрослых пользоваться системами по отслеживанию местоположения ребенка, рассказали о том, как пользоваться услугой «Родительский контроль» от Kcell и отгородить детей от «взрослого» контента.
«Представленный на родительском собрании материал о мобильном приложении «Родительский контроль» уместен, злободневен, просто необходим для обеспечения безопасности детей. Предложена информация в доступной форме, живо, интересно. Родители выступили в роли активных слушателей: задавали много вопросов. Благодарны за разъяснительную работу после тренинга! Спасибо!», - поделилась впечатлениями Балгабекова Татьяна Владимировна, директор СОШ № 58 г. Караганды.

SMM для бизнеса
Благодаря этому мастер-классу любой желающий мог узнать о том, как использовать современные технологии для рекламы и продвижения своих товаров через социальные сети и интернет. Участники курса получили навыки написания коммерческих текстов, научились анализу рынка с использованием мобильных приложений, узнали, познакомились с продвижением в социальных сетях и с системами по управлению проектами. Тренеры рассказали о том, как продавать и покупать товары через интернет, как быстро заказать авиабилеты, как распланировать задачи и бронировать жилье, как повысить личную эффективность.
«Мастер-класс «SМM для бизнеса» оказался очень полезным. Теперь я буду больше уделять внимание развитию своего бизнеса в интернете и привлечению клиентов с помощью него, так как моя основная целевая аудитория – это женщины, которым будут интересны наши услуги», - отметила Есения Сабитова директор салона красоты «Есения» в Петропавловске.

Школа Digital-волонетров
И хотя трехлетний проект завершился, для «Кселл» было важно, чтобы знания по эффективному применению смартфонов и мобильных приложений распространялись дальше. Поэтому компания обучила 82 волонтеров, которые могут проводить курсы и мастер-классы, и передавать полезную информацию тем, кто хочет быть частью цифрового мира. Выпускники школы digital-волонтеров из Астаны и Павлодара уже успели поучаствовать в организации и проведении курсов «Апашки, аташки и смартфон» и «Мобильная безопасность» в своих городах.

«Мне было интересно узнать, как проводятся тренинги. Также для меня было важно узнать, как донести информацию до человека, чтобы он поверил в тебя и поверил в то, что ты ему говоришь. Как убрать все сомнения, все «но» и «против», выслушать каждого, послушать его мнение. Во-вторых, это огромный опыт для меня и для остальных участников курса», - рассказал digital-волонтер Сергей Колпаидиков из Шымкента.


«При запуске проекта мы хотели рассказать казахстанцам о тех безграничных возможностях для повышения качества жизни, которые им дают мобильные технологии и смартфоны. Нам было очень важно, чтобы участники наших мастер-классов и курсов узнали обо всех возможностях смартфонов и начали их применять в своей жизни. За три года работы мы провели 298 мастер-классов и курсов в 17 городах страны. Около 8 тысяч человек научились эффективно применять смартфон для улучшения здоровья, в обучении, в воспитании детей, в бизнесе и во многих других аспектах жизни. За три года мы открыли для сотен апашек и аташек, как это просто, здорово и интересно общаться при помощи цифровых технологий коммуникации. Спасибо всем, кто работал над реализацией Digital Life, за профессионализм и трудолюбие. Спасибо всем участникам проекта за открытость к новым знаниям и желание развиваться», - отметила Наталья Еськова, руководитель отдела коммуникаций АО «Кселл».

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