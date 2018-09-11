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Можно ли заработать на разнице курсов валют? Разбираемся в преимуществах торговли на Форекс

Просмотров:101 Опубликовано: Сегодня, 09:31
Можно ли заработать на разнице курсов валют? Разбираемся в преимуществах торговли на Форекс
Альпари
Стремительное развитие интернета позволило людям зарабатывать быстро и просто. Такие возможности дает торговля на рынке Форекс или, по-другому, трейдинг. Несмотря на сложное название, его суть близка и понятна практически всем. Для вас доступны различные валюты, курсы которых меняются в режиме реального времени. Ваша задача - купить те или иные валюты дешевле и продать дороже. Та же самая операция, как в пунктах обмена валют – но без больших комиссий и завышенных курсов.

Начните торговлю прямо сейчас

Начать зарабатывать на Форекс очень просто - достаточно открыть торговый счет и выбрать платформу, через которую будет осуществляться трейдинг. Торговать можно с компьютеров, планшетов, смартфонов – для этого нужен лишь выход в интернет. Это значит, что зарабатывать на Форекс вы можете практически из любой точки планеты. Еще один плюс – для начала торговли вам не нужно много денежных средств. Оцените свои силы и почувствуйте динамику рынка Форекс, торгуя всего со $100. Хотя для достижения лучших результатов опытные трейдеры советуют начинать свою торговлю от $1 000.

Можно ли заработать на разнице курсов валют? Разбираемся в преимуществах торговли на Форекс


Оцените многообразие инструментов

Альпари – крупнейший форекс-брокер в России и странах СНГ – предлагает вам более 70 самых современных и удобных инструментов для торговли. Помимо валютных пар, о которых мы уже говорили выше, это драгоценные металлы и акции, а также более сложные инструменты. К ним можно отнести CFD на товары, индексы и даже криптовалюты. Отличительная особенность торговли на Форекс – возможность использовать кредитное плечо. Благодаря этому инструменту, вы можете многократно увеличить вложенные в торговлю средства, а значит повысить сумму потенциального заработка. В зависимости от его размера (Альпари дает кредитные плечи вплоть до 1:1000) вы сможете приобрести более крупную сумму иностранной валюты и в дальнейшем получить гораздо больший доход.

Можно ли заработать на разнице курсов валют? Разбираемся в преимуществах торговли на Форекс


Станьте гуру трейдинга

Не стоит переживать, если у вас мало опыта в торговле на Форекс. В специализированных образовательных центрах, например, Инвестиционной Академии Альпари, вам предложат большой выбор целевых программ обучения, которые разделяются по множеству параметров: уровню сложности, форме и длительности обучения. А преподаватели, которые являются опытными трейдерами с большим стажем торговли на Форекс, помогут вам освоить профессию трейдера в кратчайшие сроки.

Можно ли заработать на разнице курсов валют? Разбираемся в преимуществах торговли на Форекс


Что в итоге?

Все эти инструменты, вкупе с полученными знаниями, позволят вам получать дополнительный доход, стать свободнее в финансовом плане, а значит качественно повысить уровень своей жизни. Не стоит бояться торговли на Форекс – этот способ заработка развивается наравне с современными технологиями. Начните использовать все преимущества торговли на Форекс уже сегодня, а брокер №1 Альпари предоставит вам самые выгодные условия сотрудничества.

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