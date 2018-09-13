Эпоха рефинанса

- На сегодняшний день, самый действенный способ снижения кредитной нагрузки для физических лиц – это рефинансирование, то есть частичное или полное погашение ссуды за счет получения нового, более дешевого кредита. Заемщик берет кредит в том же или другом банке под меньший процент, погашает предыдущий кредит и выплачивает новую задолженность, но уже на более выгодных условиях, - рассказывает директор филиала Банка ВТБ (Казахстан) в Актау Нурила Каленова.

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