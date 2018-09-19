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«Кселл» и «MEGOGO» реализуют совместный социальный проект «Смотри как слышно».

Просмотров:205 Опубликовано: Сегодня, 10:23
«Кселл» и «MEGOGO» реализуют совместный социальный проект «Смотри как слышно».
Социальный проект «Смотри как слышно».
Компания «Кселл» и компания «MEGOGO» стали партнерами в совместном социальном проекте «Смотри как слышно».

Благодаря этой инициативе дети с нарушениями слуха из двух коррекционных школ-интернатов города Алматы смогут посмотреть мультфильмы с сурдопереводом на специальных сеансах в современных кинотеатрах города Алматы.

На первый показ мультфильма «Робинзон Крузо: предводитель пиратов», который прошел в кинотеатре «Арман», приехали 80 детей в возрасте от семи до 17 лет. Для гостей проекта этот показ стал настоящим праздником - это было видно по их искренним улыбкам. Возможность посмотреть мультфильм с сурдопереводом в современном кинотеатре – для них это не привычная повседневность, а, действительно, яркое и запоминающееся событие.

«В сентябре «Кселл» отмечает свое 20-летие. За эти годы мы поддержали огромное количество социальных проектов. И нам особенно приятно подарить слабослышащим детям наш специальный подарок в честь юбилея компании. Мы уверены, что он поможет детям почувствовать себя частью большого мира кинозрителей. Идея проекта принадлежит компании «MEGOGO» - нашему стратегическому партнеру по сервису MobiKino. И мы с удовольствием присоединились к этой инициативе. Вместе с нашим партнером мы постарались сделать посещение кинотеатров для участников проекта максимально комфортным и безопасным. Детям предоставлены удобные автобусы, есть угощения, напитки и памятные сувениры. Поэтому мы очень надеемся, что они получат много положительных эмоций и впечатлений», - отметила Наталья Еськова, руководитель отдела коммуникаций АО «Кселл».


«Кселл» и «MEGOGO» реализуют совместный социальный проект «Смотри как слышно».


Проект начался в сентябре и продлится до декабря 2018 года. За это время около 200 воспитанников школ-интернатов для детей с ограничениями по слуху смогут посмотреть 10 полнометражных мультфильмов, предоставленных компанией «MEGOGO», в кино с сурдопереводом.

«Видеосервис «MEGOGO» заботится о людях с нарушением слуха в рамках проекта «Смотри как слышно». Цель проекта - сделать видео доступным для всех людей. У нас есть собственная студия, которая производит специализированный контент. Социальную программуподдерживают все правообладатели и с удовольствием предоставляют видео, а мы готовим суродоперевод и субтитры. Также «MEGOGO» отснял курс жестового языка. Идея в том, чтобы популяризовать язык жестов и предотвратить языковый барьер между людьми. Видеокурс состоит из коротких роликов, где вы сможете узнать, как представиться, спросить имя собеседника, сказать «спасибо» и другие элементарные фразы, необходимые в повседневной жизни», - поясняет менеджер по развитию бизнеса «MEGOGO» в Казахстане Жанар Жораева.

На сервисе MobiKino от «Кселл» в партнерстве с «MEGOGO» доступны более 100 фильмов и мультфильмов с сурдопереводом.

«Кселл» и «MEGOGO» реализуют совместный социальный проект «Смотри как слышно».


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