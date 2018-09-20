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Конкурс «Мой уютный дом»

Просмотров:219 Опубликовано: Сегодня, 13:48
Конкурс «Мой уютный дом»
Конкурс «Мой уютный дом»
Спешите!!! Спешите!!! 
Дорогие друзья, жители и гости города Актау! 

Завершился  конкурс «Мой уютный дом», который  проводился  в честь Дня рождения компании «PRESTIGE»!!! 
Конкурс организован совместно с Художественной студией «МаrtАrt»
он стартовал 8 сентября 2018 года и проходил под эгидой «Рухани Жаңғыру» и в рамках празднования 55-летия города Актау. 

На конкурсе представлено несколько десятков работ: вышивка, поделки из картона и папье-маше, керамика, салфетки, гобелены и  скатерти, куклы и т.д. 

30 сентября в 11:00 часов приглашаем вас на выставку-экспозицию  всех  работ участников,   которая пройдет в Художественной студии «MartArt» по адресу:
г.Актау, 12 мкр., зд. 51/1 (напротив  ж/д №65). 
В это же время вы можете посетить  мастер-классы  от преподавателей Художественной студии  «MartArt». 
Предварительная запись обязательна!
Телефон для записи: 8 778 704 52 52. 

По завершение выставки все работы будут возвращены. 

Победители будут определяться компетентным жюри – преподавателями Художественной студии «MartArt» в трёх номинациях: 
- от 0 до 10 лет 
- от 11 до 18 лет 
- от 19 и старше 

Всех участников ждут отличные призы, дипломы и много сюрпризов от компании «PRESTIGE» и студии «MartArt»! 

Результаты конкурса будут объявлены  22 сентября во время празднования Дня рождения МЦ «PRESTIGE»
Расскажите о празднике и конкурсе друзьям, родным, близким, коллегам – о вашем творчестве узнает весь  город!!! 

В этот день каждый 22- ой покупатель получит свой подарок.

Конкурс «Мой уютный дом»


Начинаем дарить с 10:00, а праздник начнется в 14:00. Будет ярмарка, мастер-классы, презентации новинок, аквагрим,  цветной  дым и даже селфи - зеркало, которое умеет распечатывать фото. 
Адрес: г. Актау, 31А мкр., МЦ «PRESTIGE». 
Приходите нас поздравить и вместе с нами отметить этот день! 

Конкурс «Мой уютный дом»


Компания «PRESTIGE» основана более 20 лет назад. Мы занимаемся реализацией мебели и товаров для дома. Компания предоставляет каждому уникальную возможность обустроить свое жизненное и рабочее пространство. Мы работаем на долгосрочную перспективу и предлагаем оптимальные решения как для ежедневных и бытовых нужд, так и для офисов крупных компаний. 

Конкурс «Мой уютный дом»


В 2016 году мы открыли дополнительный торговый зал в нашем мебельном центре в г. Актау и стали работать в новом для себя формате. Теперь покупатели могут легко сориентироваться в наших отделах, а также самостоятельно выбирать на стеллажах товары для дома (посуду, текстиль, декор, подарки и др.) 

Конкурс «Мой уютный дом»


На территории мебельного центра «PRESTIGE» действует целый отдел с товарами для творчества «ӨнерLand». Каждые выходные сотрудники отдела проводят детские мастер-классы. Чтобы следить за новостями, подписывайтесь на аккаунт в инстаграм: @oner_land 

Конкурс «Мой уютный дом»


Мы особенно гордимся собственным производством, с помощью которого реализовали несколько крупных проектов. 
Детальную консультацию и дизайн-проект покупатели могут получить у нас в МЦ «PRESTIGE», г. Актау. 
Также у компании есть действующий интернет-магазин, который работает как с физическими, так и с юридическими лицами. Мы предоставляем возможность выбрать нужный товар, не выходя из дома на сайте vprestige.kz

В данный момент у компании один филиал в г. Жанаозен и два филиала в г. Актау по адресам: 
г. Актау, 31А микрорайон, зд. 1, МЦ «PRESTIGE», 
г. Актау, 3А микрорайон, зд. 15, МС «ҮЙ кухни», 
г. Жанаозен, микрорайон Оркен, ТРК «Жанаозен», МС «PRESTIGE». 
Кстати, чтобы не пропускать наши акции и узнавать о них первыми, подписывайтесь на аккаунт компании в инстаграм: @prestigeaktau

Конкурс «Мой уютный дом»


Художественная студия «MartArt» - креативная художественная студия нового поколения  открылась в феврале этого года и за этот небольшой период уже зарекомендовала себя как самая популярная и востребованная арт-площадка с активной яркой жизнью. 

Конкурс «Мой уютный дом»


В студии работают  квалифицированные и креативные преподаватели, а уютная обстановка, творческая атмосфера, эффективная программа обучения, индивидуальный подход, а также   стабильно-доступные цены делают студию интересной и доступной. 

Конкурс «Мой уютный дом»


В программу обучения входят: основы живописи, рисунка и композиции, декоративно-прикладное искусство, искусство керамики, гончарное искусство, подготовка в ВУЗы, мастер-классы, участие в выставках и конкурсах, пленэры, арт-путешествия. 

Конкурс «Мой уютный дом»


Именно в студии “MartArt” проходят очень яркие и интересные мероприятия. Организованы и проведены  конкурсы детского рисунка «Палитра весны», в которых приняли участие более 70 детей, «Пусть всегда будет солнце» - более 200 участников, пленэры и арт-путешествия для студийцев и всех желающих, мастер-классы по живописи, декоративно-прикладному искусству, войлоку и т.д., городские и  персональные выставки, арт-ивенты разной тематики и много другое.
Все это и многое другое в креативной Художественной студии «MartArt». 

Конкурс «Мой уютный дом»


Мы находимся по адресу: г.Актау, 12 мкр., зд. 51/1 (напротив ж/д №65), тел.: 8 778 704 52 52, 8 7292 313338 @_artstudio_marta

Конкурс «Мой уютный дом»


КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ НАШИХ УЧАСТНИКОВ
Конкурс «Мой уютный дом»
Конкурс «Мой уютный дом»
Конкурс «Мой уютный дом»
Конкурс «Мой уютный дом»
Конкурс «Мой уютный дом»
Конкурс «Мой уютный дом»
Конкурс «Мой уютный дом»
Конкурс «Мой уютный дом»
Конкурс «Мой уютный дом»
Конкурс «Мой уютный дом»
Конкурс «Мой уютный дом»
Конкурс «Мой уютный дом»
Конкурс «Мой уютный дом»
Конкурс «Мой уютный дом»
Конкурс «Мой уютный дом»
Конкурс «Мой уютный дом»
Конкурс «Мой уютный дом»
Конкурс «Мой уютный дом»
Конкурс «Мой уютный дом»
Конкурс «Мой уютный дом»
Конкурс «Мой уютный дом»
Конкурс «Мой уютный дом»
Конкурс «Мой уютный дом»
Конкурс «Мой уютный дом»
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