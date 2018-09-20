Спешите!!! Спешите!!!
Дорогие друзья, жители и гости города Актау!
Завершился конкурс «Мой уютный дом», который проводился в честь Дня рождения компании «PRESTIGE»
!!!
Конкурс организован совместно с Художественной студией «МаrtАrt»
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он стартовал 8 сентября 2018 года и проходил под эгидой «Рухани Жаңғыру» и в рамках празднования 55-летия города Актау.
На конкурсе представлено несколько десятков работ: вышивка, поделки из картона и папье-маше, керамика, салфетки, гобелены и скатерти, куклы и т.д.
30 сентября в 11:00 часов приглашаем вас на выставку-экспозицию всех работ участников, которая пройдет в Художественной студии «MartArt» по адресу:
г.Актау, 12 мкр., зд. 51/1 (напротив ж/д №65).
В это же время вы можете посетить мастер-классы от преподавателей Художественной студии «MartArt».
Предварительная запись обязательна!
Телефон для записи: 8 778 704 52 52.
По завершение выставки все работы будут возвращены.
Победители будут определяться компетентным жюри – преподавателями Художественной студии «MartArt» в трёх номинациях: - от 0 до 10 лет
- от 11 до 18 лет
- от 19 и старше
Всех участников ждут отличные призы, дипломы и много сюрпризов от компании «PRESTIGE» и студии «MartArt»!
Результаты конкурса будут объявлены 22 сентября во время празднования Дня рождения МЦ «PRESTIGE»
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Расскажите о празднике и конкурсе друзьям, родным, близким, коллегам – о вашем творчестве узнает весь город!!!
В этот день каждый 22- ой покупатель получит свой подарок.
Начинаем дарить с 10:00, а праздник начнется в 14:00. Будет ярмарка, мастер-классы, презентации новинок, аквагрим, цветной дым и даже селфи - зеркало, которое умеет распечатывать фото.
Адрес: г. Актау, 31А мкр., МЦ «PRESTIGE».
Приходите нас поздравить и вместе с нами отметить этот день!
Компания «PRESTIGE»
основана более 20 лет назад. Мы занимаемся реализацией мебели и товаров для дома. Компания предоставляет каждому уникальную возможность обустроить свое жизненное и рабочее пространство. Мы работаем на долгосрочную перспективу и предлагаем оптимальные решения как для ежедневных и бытовых нужд, так и для офисов крупных компаний.
В 2016 году мы открыли дополнительный торговый зал в нашем мебельном центре в г. Актау и стали работать в новом для себя формате. Теперь покупатели могут легко сориентироваться в наших отделах, а также самостоятельно выбирать на стеллажах товары для дома (посуду, текстиль, декор, подарки и др.)
На территории мебельного центра «PRESTIGE» действует целый отдел с товарами для творчества «ӨнерLand». Каждые выходные сотрудники отдела проводят детские мастер-классы. Чтобы следить за новостями, подписывайтесь на аккаунт в инстаграм: @oner_land
Мы особенно гордимся собственным производством, с помощью которого реализовали несколько крупных проектов.
Детальную консультацию и дизайн-проект покупатели могут получить у нас в МЦ «PRESTIGE», г. Актау.
Также у компании есть действующий интернет-магазин, который работает как с физическими, так и с юридическими лицами. Мы предоставляем возможность выбрать нужный товар, не выходя из дома на сайте vprestige.kzВ данный момент у компании один филиал в г. Жанаозен и два филиала в г. Актау по адресам:
г. Актау, 31А микрорайон, зд. 1, МЦ «PRESTIGE»,
г. Актау, 3А микрорайон, зд. 15, МС «ҮЙ кухни»,
г. Жанаозен, микрорайон Оркен, ТРК «Жанаозен», МС «PRESTIGE».
Кстати, чтобы не пропускать наши акции и узнавать о них первыми, подписывайтесь на аккаунт компании в инстаграм: @prestigeaktau
Художественная студия «MartArt»
- креативная художественная студия нового поколения открылась в феврале этого года и за этот небольшой период уже зарекомендовала себя как самая популярная и востребованная арт-площадка с активной яркой жизнью.
В студии работают квалифицированные и креативные преподаватели, а уютная обстановка, творческая атмосфера, эффективная программа обучения, индивидуальный подход, а также стабильно-доступные цены делают студию интересной и доступной.
В программу обучения входят: основы живописи, рисунка и композиции, декоративно-прикладное искусство, искусство керамики, гончарное искусство, подготовка в ВУЗы, мастер-классы, участие в выставках и конкурсах, пленэры, арт-путешествия.
Именно в студии “MartArt” проходят очень яркие и интересные мероприятия. Организованы и проведены конкурсы детского рисунка «Палитра весны», в которых приняли участие более 70 детей, «Пусть всегда будет солнце» - более 200 участников, пленэры и арт-путешествия для студийцев и всех желающих, мастер-классы по живописи, декоративно-прикладному искусству, войлоку и т.д., городские и персональные выставки, арт-ивенты разной тематики и много другое.
Все это и многое другое в креативной Художественной студии «MartArt».
Мы находимся по адресу: г.Актау, 12 мкр., зд. 51/1 (напротив ж/д №65), тел.: 8 778 704 52 52, 8 7292 313338 @_artstudio_martaКОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ НАШИХ УЧАСТНИКОВ