Стартовала Лига Европы

На неделе стартовали первые матчи второго по значимости клубного турнира. Лига Европы по традиции собирает у себя множество клубов практически из всех стран Европы. Попробуем осветить ключевые игры европейских топ-клубов.
Челси гостил у ПАОКа, но сумел добиться лишь минимальной победы, хотя статистика владения мячом была по-прежнему на уровне философии Сарри.
Немецкий Байер в упорной борьбе одержал верх над Лудогорцем. Результатом игры послужил счет 3:2.
Интереснейшим спортивным соперничеством стало мини-дерби двух клубов под патронажем Ред Булла. В конечном итоге победу одержала австрийская команда.
Лондонский Арсенал обыграл Вросклу со счетом 4:2. Милан не без труда минимально обыграл Ф91 Дюделанж.
Испанская Севилья разгромила Стандарт. К слову, обзор данной игры будет лакомым кусочком для всех поклонников футбола.
Лацио также начала свой путь в Лиге Европы с победы над Аполлоном.Чемпионат Испании по футболу в ожидании нового тура.
В грядущие выходные стартует новый тур испанской Ла Лиги. Нынешнее положение дел немного странное, поскольку привычные гранды, такие как Валенсия, Атлетико и Севилья болтаются внизу турнирной таблицы. Хороши дела пока только лишь у Барселоны и мадридского Реала. Пожалуй, главная новость - провал матрасников. Пять очков в первых четырех матчах не внушают оптимизма. Да, еще и расписание, которое подбросило в следующем туре Атлетико Хетафе. Казалось бы, скромный клуб, но который идет на пятой строчке в турнирной таблице. Чемпионат Испании
по футболу освещается онлайн на сайте https://footballhd.kz/
, поэтому будет крайне интересно наблюдать за противостояниями выходных.
Реал в следующем туре чемпионата Испании по футболу встречается с Эспаньолом. Достаточно серьезным соперником, если оглядываться не просто на нынешнее положение дел в турнирной таблице, а скорее, на игру команды. Так или иначе, пока что 100-процентный результат имеет действующий чемпион Ла Лиги. Барселона идет без потерь, набрав двенадцать очков из двенадцати возможных, что уже создает двухочковый гандикап от ближайшего преследователя из Мадрида. НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ