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Стартовала Лига Европы

Просмотров:310 Опубликовано: Сегодня, 15:26
Стартовала Лига Европы
Лига Европы
На неделе стартовали первые матчи второго по значимости клубного турнира. Лига Европы по традиции собирает у себя множество клубов практически из всех стран Европы. Попробуем осветить ключевые игры европейских топ-клубов.

Челси гостил у ПАОКа, но сумел добиться лишь минимальной победы, хотя статистика владения мячом была по-прежнему на уровне философии Сарри.

Немецкий Байер в упорной борьбе одержал верх над Лудогорцем. Результатом игры послужил счет 3:2.

Интереснейшим спортивным соперничеством стало мини-дерби двух клубов под патронажем Ред Булла. В конечном итоге победу одержала австрийская команда.

Лондонский Арсенал обыграл Вросклу со счетом 4:2. Милан не без труда минимально обыграл Ф91 Дюделанж.

Испанская Севилья разгромила Стандарт. К слову, обзор данной игры будет лакомым кусочком для всех поклонников футбола.

Лацио также начала свой путь в Лиге Европы с победы над Аполлоном.

Стартовала Лига Европы


Чемпионат Испании по футболу в ожидании нового тура.

В грядущие выходные стартует новый тур испанской Ла Лиги. Нынешнее положение дел немного странное, поскольку привычные гранды, такие как Валенсия, Атлетико и Севилья болтаются внизу турнирной таблицы. Хороши дела пока только лишь у Барселоны и мадридского Реала. Пожалуй, главная новость - провал матрасников. Пять очков в первых четырех матчах не внушают оптимизма. Да, еще и расписание, которое подбросило в следующем туре Атлетико Хетафе. Казалось бы, скромный клуб, но который идет на пятой строчке в турнирной таблице. Чемпионат Испании по футболу освещается онлайн на сайте https://footballhd.kz/, поэтому будет крайне интересно наблюдать за противостояниями выходных.

Реал в следующем туре чемпионата Испании по футболу встречается с Эспаньолом. Достаточно серьезным соперником, если оглядываться не просто на нынешнее положение дел в турнирной таблице, а скорее, на игру команды. Так или иначе, пока что 100-процентный результат имеет действующий чемпион Ла Лиги. Барселона идет без потерь, набрав двенадцать очков из двенадцати возможных, что уже создает двухочковый гандикап от ближайшего преследователя из Мадрида.

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