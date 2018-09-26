«PugachevaFelt»

«Дария»

«Aliya Tuman»

«Dina Studio»

«Нур-Шах»

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Впервые на мероприятии подобного уровня, организованном акиматом г. Актау, прошел фэшн-показ от Ассоциации «Союз дизайнеров одежды Мангистауской области».Ассоциация, президентом которой является основатель и директор Дома моды «Нуршах», известный дизайнер Мангистау Нурджамал Нурпейсова, была создана в феврале 2017 года под эгидой Совета деловых женщин региональной Палаты предпринимателей «АТАМЕКЕН» Мангистауской области и при непосредственном участии его председателя Сауле Салиховой. Почти полтора года ушло на объединение дизайнеров нашей области, разных по возрасту, стилю, видению. Многие из них вообще в бизнесе делали первые шаги и с некоторой долей скепсиса вошли в новую структуру. Конечно, трудно поверить начинающему и неискушенному в бизнесе человеку, что кто-то для него готов создать определенные условия для развития и дать новый импульс творческой мысли. Нурджамал Нурпейсова сумела вовлечь молодых дизайнеров. Был организован ряд встреч, в том числе с известным российским дизайнером, хедлайнером Moscow Mersedes Fashion Week, преподавателем Британской Школы Моды Дарьей Гаузер. Девушки участвовали в небольших показах на различных мероприятиях Актау и Астаны. Но все это время Ассоциация ставила себе целью участие в масштабных городских мероприятиях.Цель была достигнута 22 сентября 2018 года: шестеро дизайнеров участвовали в грандиозном шоу, где число зрителей достигло более двух тысяч человек! Все дизайнеры вышли с новыми коллекциями. Показ открыл Домы моды «Нур-Шах», затем продолжили молодые дизайнеры: Дина Оразова, основатель бренда «Dina Studio», Асель Жекенова, основатель бренда «Дария», Татьяна Пугачева, основатель бренда «PugachevaFelt», Алия Туман, основатель бренда «Aliya Tuman», Марал Шерниязова, основатель «Дома Моды Марал Шерниязовой».Дизайнеры очень сильно вдохновились, ведь выход перед такой широкой аудиторией всегда вызывает определенное волнение. Все без исключения испытали гордость от того, что смогли посвятить городу новые коллекции и свои творческие идеи.Совет деловых женщин РПП «АТАМЕКЕН» Мангистауской области и Ассоциация «Союз дизайнеров одежды Мангистауской области» выражает огромную благодарность акимату г. Актау, КДК им. Абая за плодотворное сотрудничество и содействие в организации успешного фэшн-показа. Несомненно, без поддержки государства, без содействия со стороны местных исполнительных органов, отечественным производителям трудно достичь успеха. В настоящее время СДЖ и Ассоциация работает над созданием целого ряда мангистауских брендов «Маңғыстау Бренді», и, без сомнения, в этом будут заинтересованы местные власти.Ассоциация тесно сотрудничает с компаниями-профессионалами, которые имеют опыт в проведении масштабных мероприятий. Один из партнеров - компания «Doma Doma Production», которая занимается производством фото/видеоотчетов для каждого дизайнера. Без такого портфолио невозможно получить доступ к показам даже на республиканском уровне.Развивая фэшн-индустрию, мы не только открываем новые горизонты для отечественных дизайнеров и производителей. Становление модного бизнеса – большая перспектива для молодежи и ее дополнительная занятость. Это новые возможности для актауских фотографов, операторов, а также моделей, которые жаждут участия в уровневых ивентах. Так, в прошедшем показе было задействовано 30 моделей Andres Model Agency. Проведение подобных шоу определенно мотивирует девушек развиваться в данном направлении: оттачивать мастерство дефиле, фотопозирования, умение работать в команде и дисциплину.Впереди много идей и планов по продвижению мангистауских дизайнеров одежды.Мангистау - священная земля с богатейшей историей. Ряды членов ассоциации растут, присоединяются дизайнеры из Жанаозена. Все специалисты фэшн-индустрии Казахстана отмечают неповторимость изделий мангистауских дизайнеров одежды. Мы верим, что у этой ассоциации большое будущее и желаем ей признания и грандиозных побед на международных подиумах!Вадим Крючков, Илья Романовский, Рауф ИсмаиловDOMA DOMA PRODUCTION