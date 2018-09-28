iPhone Xs и iPhone Xs Max уже можно купить в магазинах Kcell Store

Традиционно каждую осень компания Apple презентует новые флагманы. В этом году Apple представила смартфоны iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone Xr и Apple Watch Series 4. В сети Kcell Store и абонентских офисах «Кселл» с 28 сентября можно приобрести iPhone Xs и iPhone Xs Max за полную стоимость и в рассрочку с пакетом услуг сотовой связи.
iPhone Xs и iPhone Xs Max доступны в трех цветах: серебристом, черном и золотом. Стоимость устройств от Apple варьируется в зависимости от объема памяти смартфона. Например, iPhone Xs 64 ГБ стоит 534 990 тенге, iPhone Xs 256 ГБ обойдется вам в 614 990 тенге, а iPhone Xs 512 ГБ — 719 990 тенге.
Смартфоны доступны в рассрочку по акции «Контрактный телефон». Кроме телефона, в контракт входят услуги связи: минуты на разговоры, SMS и мобильный интернет на любой вкус от 12 ГБ до 50 ГБ в зависимости от размера ежемесячного платежа.
Например, iPhone Xs 64 ГБ в рассрочку на 24 месяца возможно взять без предоплаты с ежемесячным платежом 25 150 тенге. При этом каждый месяц начисляются 20 ГБ трафика, неограниченное количество минут и 1000 SMS внутри сети и 200 минут звонков на других сотовых операторов по Казахстану. Акция «Контрактный телефон» доступна после прохождения скоринга.
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В скором времени Kcell впервые начнет продавать Apple Watch Series 3 и Apple Watch Series 4. iPhone Xr для покупки по полной стоимости и в рассрочку появится позднее.
Что нового во флагманах от Apple:
iPhone Xs и iPhone Xs Max получили новейший процессор A12 Bionic, по заверениям разработчиков, это самый мощный процессор, созданный для смартфонов.
Новая система Neural Engine обеспечивает поддержку машинного обучения. Например, благодаря этой системе, Face ID теперь работает еще быстрее. А съемка в режиме «Портрет» стала качественнее. Камера лучше отделяет фон и распознает контуры. Добавилась функция «Глубина». С ней вы сможете регулировать степень размытия заднего фона. Все это стало возможным, благодаря модулю Neural Engine.
Также обновленные камеры с новыми сенсорами и продвинутыми алгоритмами обработки фото получили функцию Smart HDR. Камера способна делать качественные фото даже в сценах со сложным динамическим диапазоном.
Любители больших экранов оценят iPhone Xs Max, он получил экран в 6,5 дюймов. И это, кстати, самый большой дисплей в истории iPhone.
iPhone Xs и iPhone Xs Max стали первыми смартфонами компании Apple с 512 ГБ встроенной памяти. В предыдущих моделях максимальный объем составлял 256 ГБ.
Наконец-то смартфоны от Apple получили защиту от пыли и влаги стандарта IP68. Это максимальная степень защиты от пыли и влаги для современных смартфонов. Теперь iPhone выдерживает погружение под воду на глубину до 2 метров и длительностью в 30 минут.
iPhone Xs и iPhone Xs Max обзавелись совершенно новыми стереодинамиками. Звук стал громче и объемнее. Кроме того, теперь и видео на камеру записывается со стереозвуком. Отметим, что Apple убрала из стартового комплекта переходник для наушников. Поэтому в коробке кроме самого смартфона есть только наушники, адаптер для зарядки и Lightning кабель.
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