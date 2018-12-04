Новогоднее предложение для детей и их родителей от «Атлантиды»!

«Атлантида» предлагает детям дошкольных учреждений и школьникам встретить Новый год вместе.
Праздничное предложение от «Атлантиды» включает в себя вкусный стол, веселую новогоднюю шоу – программу, выступление аниматоров и подарочные сертификаты для игры на всех игровых автоматах и аттракционах.Цена на 1 человека: 5000 тенгеМеню (1 вариант)
Меню (2 вариант)
- Пицца 120 гр.
- Картофель фри 1 порция
- Наггетсы 1 порция
- Кексы 2 шт.
- Минеральная вода (0,5)
- Сок (0,5)
Время и дата проведения :
- Пицца 120 гр.
- Картофель пюре 1 порция
- Котлета куриная 2 шт.
- Кексы 2 шт.
- Минеральная вода (0,5)
- Сок (0,5)
с 21 по 30 декабря
с понедельника по пятницу – с 18.00 до 22.00
суббота, воскресенье – с 16.00 до 20.00В стоимость включено:
Новогодняя шоу - программа
Сертификат на 1 час игры на всех игровых автоматах и аттракционахОб «Атлантиде».
На территории семейного развлекательного центра «Атлантида» расположен парк аттракционов и игровых автоматов, боулинг, батуты, автодром, лабиринты, мягкая детская комната, 5D кинотеатр, 5D аттракцион.
«Атлантида» - это прекрасное место для проведения детских праздников. В распоряжении наших гостей кафе более чем на 150 посадочных мест и великолепные VIP-залы для проведения дней рождения и прочих мероприятий. Помимо основного меню для клиентов разработаны пакетные предложения разных ценовых категорий (дешевле на 20% от стоимости основного меню), в которые помимо еды и напитков входит набор подарочных услуг и подарочные сертификаты для игры на всех игровых автоматах и аттракционах. Более подробную информацию о новогоднем предложении, а также об акциях, бонусах, о проводимых в «Атлантиде» мероприятиях можно получить по телефону, на сайте, в социальных сетях или в мобильном приложении App Store, Google Play:
Заказ банкетов, общая информация: +7 (7292) 332-000, +7 (771) 333-2000
Доставка еды и напитков: +7 (771) 333-2001 ежедневно с 11:00 до 22:00
Мобильное приложение в App Store, Google Play: Атлантида Актау
Сайт: atlantida.kz
Социальные сети (instagram, vk.ru, ok.ru): atlantida_kz
Адрес: Заман, 11А, 4 этаж.
График работы: ПН-ПТ с 11-00 до 23-00, СБ-ВС с 10-00 до 23-00«Атлантида» - море приключений для всей семьи!