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10 советов, как купить дешевые авиабилеты в Казахстане

Просмотров:562 Опубликовано: Сегодня, 10:05
10 советов, как купить дешевые авиабилеты в Казахстане
10 советов, как купить дешевые авиабилеты в Казахстане
Покупая дешёвые авиабилеты, можно позволить себе перелёты гораздо чаще и напрочь забыть о поездках на поезде. Цена на авиабилеты связана со сроком бронирования, конкретной авиакомпанией, количеством пересадок, сервисом на борту и другими факторами. Поэтому, если учесть важные моменты, путешествия по воздуху перестанут быть роскошью.

1. Покупайте билеты через интернет
При покупке через интернет комиссий либо нет, либо они минимальны. У традиционных авиакасс в городе и в аэропорту высокие комиссии, помимо зарплат они вынуждены платить аренду за офисы. Кроме того, проезд к кассе стоит денег и затраченного времени, нередки и очереди. Экономьте своё время!
Сегодня, для того чтобы купить дешёвые авиабилеты, вам нужен лишь выход в интернет и банковская карта (или kaspi.kz). Некоторые продавцы авиабилетов в интернете принимают оплату через киви-терминалы или даже продают билеты в рассрочку, например, сервис Chocotravel — лидер по продажам авиабилетов в Казахстане, продающий билеты без наценок и комиссий.

2. Покупайте билеты заранее
Покупать билеты заранее выгодно. И даже очень выгодно. Большинство авиакомпаний открывают продажу билетов почти за год вперед, по словам экспертов, наиболее оптимальный срок для покупки авиабилетов - это 55 дней до вылета, плюс-минус пять дней. За два месяца до вылета продаж билетов еще не так много и цены могут приятно удивить, как бы это парадоксально не было, но цена за 100 или 200 дней до вылета обычно выше. Это сложные механизмы ценообразования авиакомпаний, если разобраться в них, то все станет ясным, эксперты правы, им вторят опытные пассажиры. Брать билеты по самым "вкусным" ценам надо за 7-9 недель до вылета.

3. Следите за акциями
Подпишитесь на рассылку онлайн сервиса по продаже билетов и вы будете в курсе всех акций и распродаж. Зачастую скидки на авиабилеты устраиваются в межсезонье — весной и осенью, нередко авиакомпании балуют акциями в честь государственных праздников. А ещё некоторые онлайн-сервисы предлагают присылать сообщения, если цена упадёт. Соглашайтесь, чтобы успеть купить нужный билет. К примеру, прямо сейчас на Chocotravel проходит масштабная акция — скидки 20% на перелёты SCAT Airlines.

4. Летайте с пересадками
Перелеты с пересадками обычно стоят дешевле прямых. Да, они занимают больше времени, но и экономия порой значительная. Реально помогают в составлении сложных маршрутов с пересадками онлайн-сервисы. Например, из Актау есть прямые рейсы в Москву. Но если во главе стоит вопрос цены, а не времени, то в Москву можно попасть через десятки других городов, рейсы в которые есть из Актау. А можно устроить себе и три пересадки. Выбирайте даты и «играйте» городами.

5. Выбирайте лоукостеры
Синоним дешевого перелета - это авиакомпании-лоукостеры. Цены на перелеты в таких авиакомпаниях на порядок ниже. В Казахстане, например, это Бек Эйр и Qazaq air. Обе авиакомпании летают в/из Актау. Правда, придется лететь натощак — полноценного питания на боту не будет, а также поумерить аппетиты в провозе багажа, ограничено количество сумок и их разрешенный вес совсем небольшой. Вернее, разрешают и больший вес, но придется доплатить. Кроме того, в самолетах лоукостеров уже менее комфортно. "Меньше расстояние между креслами — больше кресел", — таков девиз лоукостера.
И немаловажный факт! Многие сервисы, в отличие от Chocotravel, не предлагают своим клиентам перелеты лоукостерами, вы просто не будете в курсе, что бюджетные рейсы существуют. На Chocotravel представлены множество лоукостеров, от зарубежных Ryan Air, Wizz Air до местных Bek Air и Qazaq Air.

6. Избегайте сезонов повышенного спроса на билеты
В праздничные дни, дни школьных каникул и отпусков цены на билеты значительно растут, также к росту может привести любое событие, влияющее на поток туристов. Старайтесь избегать этих временных отрезков, разница дат в одну-две недели может стоить десятки и сотни тысяч тенге. Если брать праздники, то в Казахстане традиционно пик перелетов приходится на новогодние дни, Наурыз и майские праздники.

7. Заранее сохраните свои личные данные
Специальные предложения от авиакомпаний могут появиться в любой момент и их получают десятки тысяч человек, помните об этом. Разлетаются акционные билеты мгновенно. Чтобы не тратить время на поиск документов и внесение данных всех пассажиров, просто заблаговременно скачайте приложение и внесите данные членов вашей семьи в личном кабинете. В час "Х" будете просто выбирать пассажиров из списка, сэкономите драгоценные минуты.

8. Приобретайте сразу билеты туда-обратно
Покупая билеты сразу в обе стороны, вы экономите до 20% в сравнении с раздельной покупкой. Продумывайте заранее свой маршрут, свое время и приобретайте авиабилеты в оба конца. Кстати, такие сервисы как chocotravel.com при поиске билетов всегда подсказывают ближайшие даты с более выгодными ценами на перелёт. Очень удобно, не нужно самому гадать, перебирая дни.

9. Покупайте авиабилеты через специализированные сервисы
Покупая билет напрямую у авиакомпаний, вы не можете быть уверены, что покупаете самый дешёвый вариант перелёта из пункта А в пункт Б. В онлайн-сервисе Чокотревел в одном месте вы можете сравнивать десятки вариантов перелётов от различных авиакомпаний, не оплачивая при этом комиссию. Напротив, вы копите бонусы — 5000 бонусов за первую покупку и 1% от всех последующих!

10. Купите билет до 7 декабря
Ведущий казахстанский онлайн-сервис по продажам авиабилетов Chocotravel специально для читателей lada.kz приготовил сюрприз. Используйте промокод «AKTAU2019» на 2000 тенге до 7 декабря 2018 года при оплате авиа или ж/д билетов на сайте chocotravel.com или в мобильном приложении Chocotravel и вы сможете купить билеты на две тысячи дешевле!

Chocotravel — туристический портал, входящий в состав холдинга Chocofamily, лидирующий сервис по продажам авиабилетов в Казахстане. Продаёт авиабилеты без комиссий и наценок. Входит в топ интернет площадок в Казахстане по версии Forbes.

Летайте с умом!

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