«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 06 Декабря
+10...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 371.8 KZT
  • €1 = 421.47 KZT
  • 1 RUB = 5.57 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » PR

Кредит с приятным сюрпризом

Просмотров:32 Опубликовано: Сегодня, 14:31
Кредит с приятным сюрпризом
Банка ВТБ (Казахстан)
Банк ВТБ (Казахстан) приготовил для своих клиентов новогодний сюрприз – потребительский кредит с Сash back! В преддверии главного праздника года банк запустил акцию, в рамках которой ответственные заемщики получат обратно 9% от суммы вознаграждения за кредит!

Участниками акции станут клиенты банка, оформившие беззалоговый заём в Банке ВТБ (Казахстан) на сумму от 200 000 до 5 000 000 тенге на срок не менее четырех лет. Для того, чтобы получить обратно 9% от суммы вознаграждения, заемщику необходимо исправно соблюдать требования договора, не допускать просрочек и досрочного погашения.

- Скоро Новый год - время подарков и приятных неожиданностей. Мы тоже решили поддержать эту праздничную атмосферу и порадовать наших клиентов подарками, - сказала заместитель директора департамента розничного бизнеса Банка ВТБ (Казахстан) Алия Бергарипова. - В этот период многие хотят окружить волшебством себя и своих близких. Кредит может стать отличным подспорьем в реализации ваших новогодних замыслов. К примеру, если вы захотите отвезти детей в отпуск и показать им, где живет настоящий Дед Мороз или порадовать родных такими подарками, о которых они давно мечтали, но не могли себе позволить! Верьте в новогоднее чудо и тогда приятные сюрпризы будут ждать вас даже в самых неожиданных местах.

Если у вас есть кредит в другом банке, вы можете рефинансировать его в Банке ВТБ (Казахстан) на более выгодных условиях и также стать участником акции. Рефинансирование осуществляется по процедуре получения потребительского займа.

Кредиты наличными Банка ВТБ (Казахстан) - это кредиты на любые цели. Они дают вам возможность наслаждаться жизнью прямо сейчас, не откладывая на завтра путешествие, ремонт или покупку подарков для своих близких. С помощью новой акции Банк ВТБ хочет показать, что «минус» может стать «плюсом». Правильное финансовое планирование поможет клиентам банка увидеть тот момент, когда деньги начнут работать на них.

Подробная информация по акции в отделениях Банка ВТБ (Казахстан), а также по номеру 5050 бесплатно с мобильного.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Комментарии закрыты

Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика