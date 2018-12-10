Компания «ORHUN MEDICAL» совместно с центром современной медицины «MEDITERRA» провели симпозиум для врачей Актау

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Симпозиум для мангистауских врачей был организован центром современной медицины «MEDITERRA» совместно с турецким диагностическим центром «ORHUN MEDICAL», филиал которого есть и в Актау. Ведущие специалисты страны, которые были приглашены на конференцию из южной столицы, рассказали коллегам о том, какие возможности сегодня предоставляет магнитно-резонансная и компьютерная томографии в области диагностики и выявления таких серьезных заболеваний, как онкология на ранних стадиях.Центр радиологии «ORHUN MEDICAL» в Актау является одним из казахстанских филиалов компании «ORHUN SAĞLIK», которая много лет работает в Турции и имеет там три центра радиотерапии и 13 диагностических центров. В Казахстане диагностические центры этой компании работают в Алматы, Караганде и Таразе. В августе этого года турецкая фирма внесла свой вклад в развитие ядерной медицины, открыв в южной столице центр позитронно-эмиссионной томографии в комплексе Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии.Центр современной медицины «MEDITERRA», который является алматинским филиалом, сегодня входит в ТОП-3 ведущих частных клиник Казахстана. Перенять опыт у врачей-радиологов, работающих в филиале, смогли на симпозиуме доктора Актау, получив бесплатный доступ к современной медицинской информации и повысив свой уровень знаний в области прогрессивной лучевой диагностики.Магнитно-резонансная томография и компьютерная диагностика сегодня являются одними из самых современных универсальных и независимых методов определения состояния внутренних органов, костей, суставов, сосудов человеческого организма. Зачастую они являются более информативными методами, чем другие медицинские исследования, при этом являясь максимально безопасными для пациента.