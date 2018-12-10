Компания «ORHUN MEDICAL» совместно с центром современной медицины «MEDITERRA» провели симпозиум для врачей Актау

Возможности магнитно-резонансной и компьютерной томографий обсудили в Актау. Симпозиум для докторов областного центра провели ведущие врачи-радиологи Казахстана Максим Галушкин и Серик Айтхожин, которые поделились своим опытом и рассказали о последних возможностях МРТ и КТ при постановке диагнозов и лечения пациентов. И на примерах из своей практики рассказали, как вовремя обнаруженное заболевание может спасти жизнь человеку.
Симпозиум для мангистауских врачей был организован центром современной медицины «MEDITERRA» совместно с турецким диагностическим центром «ORHUN MEDICAL», филиал которого есть и в Актау. Ведущие специалисты страны, которые были приглашены на конференцию из южной столицы, рассказали коллегам о том, какие возможности сегодня предоставляет магнитно-резонансная и компьютерная томографии в области диагностики и выявления таких серьезных заболеваний, как онкология на ранних стадиях.
Максим Галушкин, радиолог-онколог: «Спектр исследований на МРТ, конечно, очень большой. Если примерно список приведен, начиная от оценки изменения паренхимы головного мозга, нейронального повреждения при травмах, есть возможность использования функциональных методов: функциональное МРТ, использование МРТ-спектроскопии, МРТ-перфузия, ангиография, диффузионно-тензорные изображения - это наша трактография. Возможность применения методов МРТ у пациентов при беременности - это МРТ плода. У нас очень широкий спектр в МРТ».
Центр радиологии «ORHUN MEDICAL» в Актау является одним из казахстанских филиалов компании «ORHUN SAĞLIK», которая много лет работает в Турции и имеет там три центра радиотерапии и 13 диагностических центров. В Казахстане диагностические центры этой компании работают в Алматы, Караганде и Таразе. В августе этого года турецкая фирма внесла свой вклад в развитие ядерной медицины, открыв в южной столице центр позитронно-эмиссионной томографии в комплексе Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии. Центр современной медицины «MEDITERRA», который является алматинским филиалом, сегодня входит в ТОП-3 ведущих частных клиник Казахстана. Перенять опыт у врачей-радиологов, работающих в филиале, смогли на симпозиуме доктора Актау, получив бесплатный доступ к современной медицинской информации и повысив свой уровень знаний в области прогрессивной лучевой диагностики.
Серик Айтхожин, заведующий отделением лучевой диагностики: «Есть различия МРТ-исследований, КТ-исследований, многие врачи это знают, но мы обязаны им напомнить, какие бывают различия в этих исследованиях. Особенности МРТ — это безлучевая нагрузка, лучшая визуализация внутренних органов, головного мозга, суставов. На КТ лучше видно костную патологию, это при острых состояниях, при кровоизлиянии, при травмах головного мозга, например, или при травмах кости. Но при травмах суставов это, конечно, лучше видно на МРТ. Исследования легких, заболеваний легких, однозначно, проводятся только на КТ. Эти симпозиумы нужны для того, что даже обучаясь в университетах, мединститутах, знания даются, но в потоке нашего быстрого времени что-то обновляется, что-то забывается. Ведь есть некоторые заболевания, которые не так часто встречаются, и врачам может быть затруднительно, потому что имеются пробелы именно в тех или иных исследованиях. Данные симпозиумы являются больше обучающими, напоминающими, чтобы врач, как говорится, меньше «гонял» пациента, причиняя ему меньше беспокойства, и мог быстро провести исследование и дать правильное заключение».
Магнитно-резонансная томография и компьютерная диагностика сегодня являются одними из самых современных универсальных и независимых методов определения состояния внутренних органов, костей, суставов, сосудов человеческого организма. Зачастую они являются более информативными методами, чем другие медицинские исследования, при этом являясь максимально безопасными для пациента.
Гоненч Дирик: «Наша компания «ORHUN MEDICAL» была основана 25 лет назад в Турции. На сегодняшний день в Турции открыты и функционируют более 17 центров, оказывающих услуги в области радиологии, кардиологии, терапии и онкологии. Представлен большой спектр диагностик: МРТ, КТ-диагностика, рентген, маммография, УЗИ-диагностика, ПЭТ КТ. В Казахстане первый центр был открыт в Алматы в 2015 году, следом также были открыты центры в Караганде, Таразе и Актау. В Актау совместно с медицинским центром «MEDITERRA» мы предоставляем услуги МРТ и КТ-диагностики. Также знаменательным событием этого года для нас стало открытие ПЭТ КТ в Алматы для оказания диагностики и своевременного выявления онкологии на ранних стадиях. У пациентов есть возможность получить описание не только от лучших казахстанских специалистов, но и от специалистов из Москвы ,Турции и Америки. Также пациенты могут получить описания на трех языках: русском, турецком и английском. Цель сегодняшнего симпозиума - познакомить с нашей компанией жителей города Актау, дать возможность получить качественные медицинские услуги, в первую очередь, качественную диагностику. В ближайшее время планируем открыть аналогичные филиалы в Актобе, Атырау, Астане и Шымкенте. В 2019-2020 годах одной из основных целей нашей компании станет развитие диагностики и лечение онкологии в Казахстане».
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