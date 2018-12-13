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Сплочение корпоративного духа: мангистауские нефтепроводчики проявили себя на спартакиаде.

Просмотров:240 Опубликовано: Сегодня, 12:23
Сплочение корпоративного духа: мангистауские нефтепроводчики проявили себя на спартакиаде.
АО «КазТрансОйл»
В двухдневной спартакиаде свои навыки демонстрировали работники Мангистауского нефтепроводного управления АО «КазТрансОйл». Спортивный азарт участников сочетался с доброжелательной атмосферой - это придало дружественную обстановку мероприятию.

Спартакиада была приурочена ко Дню Первого Президента Республики Казахстан и Дню Независимости, а прошла при поддержке локального профсоюза управления. Восемь команд всех подразделений состязались по шести видам спорта: волейбол, баскетбол, мини-футбол, настольный теннис, поднятие гири и перетягивание каната.

Сплочение корпоративного духа: мангистауские нефтепроводчики проявили себя на спартакиаде.


Главный плюс проведения мероприятия - пропаганда спорта и формирование здорового образа жизни среди работников. Интересно было наблюдать, как сотрудники подразделений, работники нефтеперекачивающих станций показывали свою ловкость и смелость.

Сплочение корпоративного духа: мангистауские нефтепроводчики проявили себя на спартакиаде.


По итогам игр определились победители в каждом из видов спорта. А в общекомандном зачете первого места удостоилась объединенная команда аппарата управления и  участка автоматизированной системы управления.
На втором месте расположилась команда линейной производственно-диспетчерской станции «Каражанбас». Замкнула тройку призеров команда головной нефтеперекачивающей станции «Узень».

Сплочение корпоративного духа: мангистауские нефтепроводчики проявили себя на спартакиаде.


Вручая дипломы, начальник Мангистауского нефтепроводного управления Аскар Джулдасов отметил, что проводить подобного рода спартакиады стало уже доброй традицией, и, безусловно, такие мероприятия способствуют укреплению корпоративного духа.

Сплочение корпоративного духа: мангистауские нефтепроводчики проявили себя на спартакиаде.

Сплочение корпоративного духа: мангистауские нефтепроводчики проявили себя на спартакиаде.


- В первую очередь, это - сплоченность, азартный дух среди работников. Призеры были в каждой команде, но, как говорится, победили сильнейшие. Хотелось бы, чтобы спорт всегда развивался в нашей компании, - отметил главный инженер Мангистауского нефтепроводного управления Фархат Ташибаев, обладатель первого места по настольному теннису.
К слову, большая часть руководящего состава сами же с интересом принимали участие в соревнованиях, показывая личную приверженность к спорту.

Сплочение корпоративного духа: мангистауские нефтепроводчики проявили себя на спартакиаде.


- Наша команда ЛПДС «Каражанбас» стала лучшей по баскетболу, заняв первое место. И в общекомандном зачете мы стали вторыми. Участвуем с большим интересом. Спартакиада не только сплачивает, здесь производственники могут показать свою спортивную подготовку. Состязательный дух - это всегда интересно, - отметил Нурлан Ермаганбетов, старший инженер ЛПДС «Каражанбас».

Сплочение корпоративного духа: мангистауские нефтепроводчики проявили себя на спартакиаде.


- Команда ГНПС «Узень» показала высокую спортивную подготовку, спорт есть спорт, где-то приходилось уступать, но по перетягиванию каната мы заняли первое место, а в командном зачете стали третьими. Очень рад за наших ребят, думаю, впереди еще будут победы, - сказал Ерболат Бешимов, начальник ГНПС «Узень».

Сплочение корпоративного духа: мангистауские нефтепроводчики проявили себя на спартакиаде.


Не стоит не отметить и команду из самого отдаленного подразделения – ЛПДС «Бейнеу». Несмотря на расстояние в 500 километров от Актау, эта команда является постоянным участником спартакиады.

- Мы очень рады, что есть такая возможность приехать, выступить, проявить себя. Из года в год мы улучшаем свои результаты. Самое главное, что все проходило в дружественной обстановке, хотя баталии были очень принципиальные. К следующему году нам необходимо немного «подтянуться» в мини-футболе и перетягивании каната, а в остальном у нас все стабильно, - сказал начальник ЛПДС «Бейнеу» Талгат Азаматов.

Сплочение корпоративного духа: мангистауские нефтепроводчики проявили себя на спартакиаде.

Сплочение корпоративного духа: мангистауские нефтепроводчики проявили себя на спартакиаде.


Нужно сказать, что команды, в составе которых сыграли работники ГНПС «Актау», НПС «Жетыбай», АВП, БПО, УпоРиОЭХЗ и ВЛ и ЦТТиСТ, также показали хорошую подготовку.

Сплочение корпоративного духа: мангистауские нефтепроводчики проявили себя на спартакиаде.


Как считает председатель Локального профессионального союза работников МНУ Амандык Акшин, из года в год участники улучшают свои результаты.
- К примеру, с этого года для работников нефтеперекачивающей станции «Бейнеу» мы арендовали спортивный зал — результат налицо. В прошлом и позапрошлом годах было все по-другому. На этот раз они подошли более профессионально и показали красивую борьбу. Благодаря спартакиаде, мы надеемся привлечь больше молодежи, заинтересовать их в том, что завтра именно они смогут защищать честь нашего управления. Многие молодые работники активно проявляют себя как на профессиональном поприще, так и на спортивном. Впереди спартакиада на уровне компании, поэтому надеемся, что наши мангистауские нефтепроводчики результативно продемонстрируют плоды своих стараний и станут лучшими среди всех управлений компаний, - рассказал Амандык Акшин.

Сплочение корпоративного духа: мангистауские нефтепроводчики проявили себя на спартакиаде.

Сплочение корпоративного духа: мангистауские нефтепроводчики проявили себя на спартакиаде.

Сплочение корпоративного духа: мангистауские нефтепроводчики проявили себя на спартакиаде.


В следующем году в спартакиаду планируется включить еще и соревнования по шахматам. Работники предпенсионного возраста изъявили желание поучаствовать в шахматных баталиях. Первый турнир пройдет в рамках праздника Наурыз.
В этом году в Алматы прошла спартакиада на уровне АО «КазТрансОйл», где были представлены 16 команд. Мангистауские нефтепроводчики, достойно выступив, заняли общекомандное третье место. В скором времени из лучших игроков прошедшей спартакиады сформируется объединенная команда, которая представит честь Мангистауского нефтепроводного управления на центральной спартакиаде АО «КазТрансОйл».
Сплочение корпоративного духа: мангистауские нефтепроводчики проявили себя на спартакиаде.
Сплочение корпоративного духа: мангистауские нефтепроводчики проявили себя на спартакиаде.
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