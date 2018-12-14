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На чем могут экономить предприниматели?

Просмотров:111 Опубликовано: Сегодня, 09:46
На чем могут экономить предприниматели?
Банка ВТБ (Казахстан)
МСБ – это локомотив экономики, благодаря этому сектору в стране появляются рабочие места, товары и услуги становятся более конкурентоспособными, а государственная казна пополняется налогами. Но не стоит забывать, что главная цель любого бизнеса – это стабильное получение прибыли, без которой он не сможет развиваться и вообще существовать. Проект Банка ВТБ (Казахстан) «Школа бизнеса» разъясняет предпринимателям, как можно сократить издержки и тем самым увеличить прибыль.

Сегодня в Казахстане ни один бизнес не обходится без расчетно-кассового обслуживания. РКО – это комплекс банковских услуг для юридических лиц, включающий в себя открытие и ведение счетов, проведение платежей и переводов, прием и выдачу наличных, операции с валютой, инкассацию и многое другое.

За каждую операцию банк взымает комиссию. Общая сумма банковских комиссий за услуги РКО в конце месяца может стать довольно существенной статьей расходов. Но есть способ сократить эти траты - найдите банк, предлагающий пакетное обслуживание! Пакетное предложение - это набор услуг, за который клиент платит комиссию единовременно, и это обходится намного дешевле, чем оплачивать отдельно каждую услугу.

- В нашем банке, приобретая услуги пакетом, можно сэкономить на РКО до 85%! Сегодня как новым, так и действующим клиентам мы предлагаем 7 пакетов: 4 - для среднего бизнеса и 3 - для малого бизнеса - по очень выгодной стоимости, - рассказывает директор департамента по работе с корпоративными клиентами, член правления Банка ВТБ (Казахстан) Игорь Ли.


– Пакеты различаются составом и объемом услуг, каждый клиент может выбрать наиболее подходящий для себя вариант с учетом специфики и сезонности бизнеса.
Помимо цены, пакетные предложения Банка ВТБ (Казахстан) имеют и другие преимущества, главное из которых - это возможность использования продуктов и услуг банка без посещения отделения. Большая часть процессов автоматизирована и клиенты могут самостоятельно проводить их с помощью удобного продукта «Интернет-банкинг для юридических лиц».

Подробнее узнать о пакетных тарифах можно по номеру 5050 – бесплатно с мобильного или в ближайшем отделении Банка.

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