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Коммуникационный центр для бизнеса: единый канал для компьютера, городского и мобильного телефонов

Просмотров:198 Опубликовано: Сегодня, 09:55
Коммуникационный центр для бизнеса: единый канал для компьютера, городского и мобильного телефонов
АО «Кселл»
Компания «Кселл» запустила услугу Виртуальная АТС для корпоративных клиентов с функциями классической АТС, которая объединяет в единую телефонную сеть городской телефон, компьютер и мобильный телефон. При этом несколько сотрудников могут принимать и совершать звонки одновременно.

В случае переезда в новый офис не надо заново прокладывать кабели и менять номера. Достаточно подключить терминалы к Интернету, и вы сможете принимать звонки от клиентов. Новая услуга сохраняет бюджет организации, потому что она убирает необходимость тратить деньги на покупку стационарной АТС и содержание специалиста по ее поддержке.

«Бизнес может потерять потенциального клиента из-за звонка в нерабочее время или из-за человеческого фактора. И тогда усилия и ресурсы, которые потрачены на привлечение, будут напрасны. Виртуальная АТС от Кселл решает эту задачу и дает предпринимателю полный контроль за звонками через личный кабинет. Наше решение подойдет любому бизнесу и особенно риэлтерским агентствам, интернет-магазинам, сетям розничных продаж, ресторанам, кафе, салонам красоты, финансовым организациям и т.д. Если стационарный телефон не отвечает, звонок будет переадресован на мобильный телефон, и при необходимости его перенаправят на голосовую почту. Так вы сохраните все входящие контакты с вашими клиентами и повысите эффективность бизнеса», - отметил директор по развитию бизнес-рынка АО «Кселл» Вадим Лю.


С Виртуальной АТС звонки будут распределяться в зависимости от графика работы компании. У вас будет подключено голосовое меню с переадресацией на номер отдела или внутренний номер сотрудника, чтобы клиент не тратил время и связывался сразу с тем, кто ему нужен.

Дополнительно можно вести статистику звонков и записывать разговоры, а также произвести интеграции с популярными CRM-системами.  

Для подключения услуги написать запрос на адрес pc@kcell.kz или позвонить по номеру 5869 с мобильного. 

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