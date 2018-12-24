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Разница между платными и бесплатными медицинскими услугами

Просмотров:133 Опубликовано: Сегодня, 13:11
Разница между платными и бесплатными медицинскими услугами
Фонд медицинского страхования
Что такое ОСМС и ГОБМП? Разбираемся вместе.

В скором времени в Казахстане произойдут изменения в системе здравоохранения, но не каждый житель Актау понимает, как именно изменится порядок оказания медицинской помощи. Специалисты филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по Мангистауской области рассказали об изменениях в оказании гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и разнице между ним и обязательным медицинским страхованием.
Сегодня на законодательном уровне рассматриваются новые модели Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и Обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), которые соответствуют принципам Всемирной организации здравоохранения по всеобщему охвату населения услугами здравоохранения.

Специалисты филиала ФМС ответили на главные вопросы, волнующие жителей Актау: что предусматривает ГОБМП и ОСМС, чем они между собой отличаются. Как обывателю разобраться в том, на какую помощь он может рассчитывать? Имеет ли значение регистрация по месту жительства и гражданство. Будем разбираться.

- Какую помощь можно получить в рамках ГОБМП? И кто может на нее рассчитывать?
- В ГОБМП предусмотрен минимальный необходимый объем медицинской помощи, который будет предоставляться всем гражданам, оралманам, иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в Республике Казахстан. ГОБМП предусматривает медицинскую помощь при экстренных и неотложных состояниях для каждого человека и контроль над заболеваниями, значимыми для всего общества.

- Что именно входит в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи?
- В ГОБМП входит первичная медико-санитарная помощь (ПМСП), которая будет предоставляться бесплатно всем вне зависимости от того, участвует он в страховании или нет, ведь всеобщий охват базовыми медицинскими услугами на уровне ПМСП – это общемировой стандарт, который говорит о доступности здравоохранения.
На уровне ПМСП будут проводиться целевые скрининги, наблюдение беременных, патронаж детей до года и динамическое наблюдение населения с хроническими заболеваниями, лечение социально значимых заболеваний.
Также будет предоставляться скорая помощь и санитарная авиация, неотложная помощь, амбулаторное лекарственное обеспечение при определенных заболеваниях, при социально значимых и подлежащих динамическому наблюдению заболеваниях - плановая стационарозамещающая и стационарная помощь, медицинская реабилитация при туберкулезе.

- А что на счет хронических заболеваний?
- Это заболевания, требующие динамического наблюдения. Что мы понимаем под этим – это значит, за заболеваниями можно наблюдать и управлять на уровне участковой службы в поликлинике, когда пациента можно обучить управлять собственным здоровьем и контролировать течение заболевания. Например, это можно сделать в условиях школ сахарного диабета. Групп заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению, около 30. Это в основном, хронические неинфекционные заболевания. Кстати, именно хронические заболевания составляют большую часть причин смертности.

О каких именно хронических заболеваниях идет речь?
- Это болезни сердечно-сосудистой системы, артериальная гипертония, болезни органов дыхания, как бронхиальная астма или хроническая обструктивная болезнь легких, сахарный диабет и т.д. Для динамического наблюдения за этими заболеваниями был разработан базовый пакет необходимых и наиболее диагностически ценных услуг.
Таким образом, все, что требует неотложного вмешательства, – это ГОБМП, а более высокие стандарты обслуживания, дополнительные, дорогостоящие, редкие услуги сверх гарантированного объема бесплатных услуг – это ОСМС.

- Какие медицинские услуги будут оказываться в рамках обязательного социального медицинского страхования?
- В пакет ОСМС будут входить медицинские услуги, направленные на улучшение качества жизни человека, а также медицинская помощь, которая закладывает основу для здоровья будущих поколений.
В пакет ОСМС входят:
1. Консультативно-диагностическая помощь:
- профилактический осмотр здоровых взрослых;
- специализированные осмотры детей;
- стоматология для детей до 18 лет, инвалидов, пенсионеров, многодетных матерей;
- дорогостоящие лабораторные услуги: гормоны, витамины, онкомаркеры, антигены, ПЦР;
- дорогостоящие диагностические услуги: КТ, МРТ и т.д.
2. Амбулаторное лекарственное обеспечение при заболеваниях, сверх ГОБМП.
Амбулаторное лекарственное обеспечение по заболеваниям сверх ГОБМП будет осуществляться за счет ОСМС. И чем больше денег будет приходить в систему страхования, тем больше этот перечень будет расширяться.
3. Стационарозамещающая помощь при заболеваниях, не входящих в ГОБМП.
4. Плановая стационарная помощь при заболеваниях, не входящих в ГОБМП.
5. Медицинская реабилитация взрослых и детей по профилям: кардиология, кардиохирургия, неврология, нейрохирургия, травматология и ортопедия.

- Будут ли получать такую поддержку незастрахованные?
- Пакет ОСМС будет предоставляться только застрахованным, за которых производятся взносы и отчисления в фонд. Конечно, есть ряд категорий, за которые платить взносы будет государство – это пенсионеры, инвалиды, дети, многодетные матери и т. д. Полный подробный перечень есть в законе об ОСМС.

- Что в целом даст внедрение новых стандартов для государства в целом?
- После введения новых моделей ГОБМП и ОСМС ожидаются следующие результаты:
- для государства - определение чётких пределов обязательств;
- для медицинских работников - снижение излишней нагрузки на специалистов ПМСП;
- для населения - повышение доступности медицинской помощи, снижение «карманных» расходов;
- для медицинских организаций - повышение прозрачности рынка медицинских услуг, а также усиление конкуренции между участниками рынка.

Видео подготовлено фондом медицинского страхования.


Теги: Медицина по новому
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