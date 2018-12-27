Возрождение шелкового пути

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Порт Курык оснащен современными инфраструктурными объектами с железнодорожной и автомобильной составляющими, ориентирован на перевалку зерна, нефтепродуктов, удобрений, химикатов и других видов грузов. В текущем году перевалка составила порядка 2 млн тонн груза.Выгодное географическое расположение порта Курык в естественной бухте – на линии Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) – на восточном побережье Каспийского моря, обеспечивает более благоприятные погодные условия для осуществления погрузочно-разгрузочных работ, в частности, операций по накату и выкату вагонов.На территории порта круглосуточно функционирует зона таможенного оформления (ЗТО), для оперативной обработки грузов по принципу «одного окна», где в одном месте сосредоточены все необходимые государственные службы. Для удобства клиентов, сопровождающих грузы, а также прибывающих туристов в порту имеется гостиница, кафе.С визитами в порту часто бывают официальные делегации зарубежных стран и компаний. Ознакомившись с инфраструктурой и техническими возможностями, перевозчики и клиенты восхищаются тем, что за такой короткий срок Казахстан смог построить мультимодальный морской транспортный хаб.Эти и многие другие детали привлекают как казахстанские, так и международные компании воспользоваться услугами порта Курык.www.portkuryk.kz