Дина Байдельдинова: На вопрос «На кого ты пойдешь учиться после школы?» я всегда отвечала: «Только учителем!»

- Я ему сказала тогда: «Давай проверим свои чувства, я поеду на работу, а ты учись. Он так не хотел меня отпускать... Но тогда был призыв, даже лозунги печатали в газетах: «Девушки на целину!», так как там не хватало женских профессий: учителей, врачей, парикмахеров. И после того как в 1961 году я закончила учебу, нас, пятерых человек, отправили из Усть-Каменогорска на Целину. Так я попала в Целиноград, где отработала год, - вспоминает Дина Кулумовна.

Дина Кулумовна вспоминает, что учителем мечтала стать всегда. Педагог говорит, на вопрос: «Куда пойдешь учиться после школы?», не раздумывая отвечала: «Только учителем».- Я с малых лет играла с детьми в «школу», в то время как, к примеру, сестра мечтала стать врачом и, кстати, она так и стала работать врачом. Я мечтала быть учителем. Еще в школе начала работать пионервожатой, мне дали тогда пятиклассников, и я вела их три года подряд. Тогда было очень много праздников: 1 и 7 ноября, Новый год, 8 Марта, на все праздники мы с детьми пропадали до вечера на подготовках. Училась я во многих школах, так как родители работали на рудниках, мама у меня плановик, а отчим — товаровед, поэтому через год-два их все время переводили из одного места в другое. После окончания школы я решила поступать в педагогический институт. Хотя мама говорила: «Езжай в «нархоз», у тебя математика хорошо идет, зачем тебе это надо - быть учителем. Но я своего решения не хотела менять и была твердо уверена, что стану учителем. И поступила в физико-математический институт, - рассказывает Дина Кулумовна.Во время учебы педагог познакомилась со своим будущим мужем. По состоянию здоровья он не смог поступить в институт сразу, поэтому молодым пришлось на время разлучиться.По возвращении домой Дина Байдельдинова стала работать в опорной школе. Первый свой открытый урок педагог помнит, как вчера.- К нам на открытый урок должны были прибыть директора разных школ, большинство из них были мужчины - участники войны. И наш директор поставила открытые уроки, а я тогда работала всего первый год. Учитель географии тогда пришла и говорит: «Я всю ночь не спала, нервничала, я не смогу провести открытый урок, а то в обморок упаду». Ну меня директор вызвала к себе и сказала, что ко мне на урок придут 15 директоров школ. Я ей говорю: «Вы же меня не предупредили», а она мол, ничего, справишься. Классы тогда были маленькие, было очень тесно. Пришли участники войны, на груди у них было столько медалей... Ну я тогда начала вести урок по плану работы, не то, что сейчас, толком не понятно, где и что... У меня был и устный счет, и самостоятельная работа. В тот момент я уже никого не вижу, только детей. Помню, от волнения, конечно, вся красная стала, а один из директоров, военный строгий мужчина посмотрел на меня и показал мне пальцем, мол все хорошо у тебя, не беспокойся. Этот день, конечно, я запомнила навсегда, - рассказывает Дина Кулумовна.Профессия «учитель», по словам Дины Байдельдиновой, всегда была тяжелой. Из детского сада детей учителя математики часто приходилось забирать их бабушке, потому что сама Дина Кулумовна просто не успевала.- Сейчас я по ученикам вижу, даже в лицеях и гимназиях не проверяют тетради, а как можно не проверять тетради, если положено в 5 классе делать это каждый день. Я всегда ставила отметки, оценивая только знания ребенка, невзирая на то, где работают и кем являются его родители. Все только по справедливости. А с нынешними тестами вообще все испортили. Никаких проверок, автоматизмом все происходит, дети, как роботы. Не нравится мне эта методика совсем. После школы ко мне приходят на дополнительные занятия и говорят: «Я ничего не поняла». Конечно, как понять, если сегодня учитель вынужден проводить два урока одновременно в разных классах. Даст задание в 5 классе, а сам идет в 10-й. Как так можно дать нормальные знания? У меня, помню, в 1980 году 22 хорошиста было среди выпускников, где это видано, чтобы в одном классе было 22 хорошиста. А в 1985 году 75 процентов учеников поступили в институт. Это тогда они экзамены сдавали, а не тесты, как сейчас... А на следующий год поступили и остальные. Это были результаты, - говорит Дина Кулумовна.Учителем Дина Кулумовна проработала 52 года. Шесть лет назад ушла на пенсию. Своих учеников педагог вспоминает часто. О бывшем математике не забывают и её ученики. Часто навещают учителя.- Хотела вспомнить, сколько у меня было выпусков, но так и не смогла. Помню, что в 1978-м был первый. Такие сильные классы были. Половину десятой школы за столько лет выпустила. Мой ученик - Воронов - приходил недавно. В школе он такой хулиган был, а учился ничего. Напишет, помню, контрольную на «4» и чуть ли не на 5, а сам таблицу умножения толком не знал. Я ему «3» ставила, а он даже не возмущался. Я всегда ходила мимо, все никак не могла увидеть, как же ему передавали шпаргалки. Потом он в институт со временем поступил, и я его даже другим ученикам в пример приводила, рассказывая, что пока сам ученик не захочет учиться, учитель абсолютно ничего не сделает с этим. И даже когда мои бывшие ученики просят подготовить их к институту, я спрашиваю всегда у них: «Сам хочешь или родители заставляют». Потому что, если родители заставляют учиться, это бесполезно, - говорит Дина Байдельдинова.В Актау педагог переехала в 1975 году. С тех пор работала в средней школе №10.- В 1975 мы сюда приехали, а в 1979 году после операции умер мой муж, и я осталась с тремя детьми, младшему из которых было 6 лет. Работала по 36 часов, чтобы выучить детей. И до сих пор не могу отвыкнуть от школьного режима. У меня отчим всегда говорит: «Если бы я знал, что учителя так работают много, как ты при такой зарплате, я бы тебя не пустил в институт». До сих пор не могу привыкнуть, до двух часов ночи не могу спать потому, что всегда ложилась поздно - тетради проверяла, а муж в это время читал взапой. Он был физик, а в 1979 году, как раз перед смертью, закончил еще один институт по специальности «юрист». И вот с тех пор я воспитала троих сыновей, сейчас уже у меня семь внучек и внук, - рассказывает Дина Кулумовна.Внуками, как и своими бывшими учениками, Дина Байдельдинова очень гордится. Гордится и тем, что однажды, невзирая на все уговоры, выбрала профессию учителя. И говорит, что, вернувшись на много лет назад, непременно сделала бы это снова.