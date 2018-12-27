Дина Байдельдинова: На вопрос «На кого ты пойдешь учиться после школы?» я всегда отвечала: «Только учителем!»

Свой 80-летний юбилей отмечает учитель математики Дина Кулумовна Байдельдинова, много лет проработавшая в средней школе №10 Актау. Мыслями о выборе профессии и отличии современного образования от преподавания прошлых лет Дина Кулумовна поделилась с корреспондентом газеты «Лада».
Дина Кулумовна вспоминает, что учителем мечтала стать всегда. Педагог говорит, на вопрос: «Куда пойдешь учиться после школы?», не раздумывая отвечала: «Только учителем».
- Я с малых лет играла с детьми в «школу», в то время как, к примеру, сестра мечтала стать врачом и, кстати, она так и стала работать врачом. Я мечтала быть учителем. Еще в школе начала работать пионервожатой, мне дали тогда пятиклассников, и я вела их три года подряд. Тогда было очень много праздников: 1 и 7 ноября, Новый год, 8 Марта, на все праздники мы с детьми пропадали до вечера на подготовках. Училась я во многих школах, так как родители работали на рудниках, мама у меня плановик, а отчим — товаровед, поэтому через год-два их все время переводили из одного места в другое. После окончания школы я решила поступать в педагогический институт. Хотя мама говорила: «Езжай в «нархоз», у тебя математика хорошо идет, зачем тебе это надо - быть учителем. Но я своего решения не хотела менять и была твердо уверена, что стану учителем. И поступила в физико-математический институт, - рассказывает Дина Кулумовна.
Во время учебы педагог познакомилась со своим будущим мужем. По состоянию здоровья он не смог поступить в институт сразу, поэтому молодым пришлось на время разлучиться.
- Я ему сказала тогда: «Давай проверим свои чувства, я поеду на работу, а ты учись. Он так не хотел меня отпускать... Но тогда был призыв, даже лозунги печатали в газетах: «Девушки на целину!», так как там не хватало женских профессий: учителей, врачей, парикмахеров. И после того как в 1961 году я закончила учебу, нас, пятерых человек, отправили из Усть-Каменогорска на Целину. Так я попала в Целиноград, где отработала год, - вспоминает Дина Кулумовна.
По возвращении домой Дина Байдельдинова стала работать в опорной школе. Первый свой открытый урок педагог помнит, как вчера.
- К нам на открытый урок должны были прибыть директора разных школ, большинство из них были мужчины - участники войны. И наш директор поставила открытые уроки, а я тогда работала всего первый год. Учитель географии тогда пришла и говорит: «Я всю ночь не спала, нервничала, я не смогу провести открытый урок, а то в обморок упаду». Ну меня директор вызвала к себе и сказала, что ко мне на урок придут 15 директоров школ. Я ей говорю: «Вы же меня не предупредили», а она мол, ничего, справишься. Классы тогда были маленькие, было очень тесно. Пришли участники войны, на груди у них было столько медалей... Ну я тогда начала вести урок по плану работы, не то, что сейчас, толком не понятно, где и что... У меня был и устный счет, и самостоятельная работа. В тот момент я уже никого не вижу, только детей. Помню, от волнения, конечно, вся красная стала, а один из директоров, военный строгий мужчина посмотрел на меня и показал мне пальцем, мол все хорошо у тебя, не беспокойся. Этот день, конечно, я запомнила навсегда, - рассказывает Дина Кулумовна.
Профессия «учитель», по словам Дины Байдельдиновой, всегда была тяжелой. Из детского сада детей учителя математики часто приходилось забирать их бабушке, потому что сама Дина Кулумовна просто не успевала.
- Сейчас я по ученикам вижу, даже в лицеях и гимназиях не проверяют тетради, а как можно не проверять тетради, если положено в 5 классе делать это каждый день. Я всегда ставила отметки, оценивая только знания ребенка, невзирая на то, где работают и кем являются его родители. Все только по справедливости. А с нынешними тестами вообще все испортили. Никаких проверок, автоматизмом все происходит, дети, как роботы. Не нравится мне эта методика совсем. После школы ко мне приходят на дополнительные занятия и говорят: «Я ничего не поняла». Конечно, как понять, если сегодня учитель вынужден проводить два урока одновременно в разных классах. Даст задание в 5 классе, а сам идет в 10-й. Как так можно дать нормальные знания? У меня, помню, в 1980 году 22 хорошиста было среди выпускников, где это видано, чтобы в одном классе было 22 хорошиста. А в 1985 году 75 процентов учеников поступили в институт. Это тогда они экзамены сдавали, а не тесты, как сейчас... А на следующий год поступили и остальные. Это были результаты, - говорит Дина Кулумовна.
Учителем Дина Кулумовна проработала 52 года. Шесть лет назад ушла на пенсию. Своих учеников педагог вспоминает часто. О бывшем математике не забывают и её ученики. Часто навещают учителя.
- Хотела вспомнить, сколько у меня было выпусков, но так и не смогла. Помню, что в 1978-м был первый. Такие сильные классы были. Половину десятой школы за столько лет выпустила. Мой ученик - Воронов - приходил недавно. В школе он такой хулиган был, а учился ничего. Напишет, помню, контрольную на «4» и чуть ли не на 5, а сам таблицу умножения толком не знал. Я ему «3» ставила, а он даже не возмущался. Я всегда ходила мимо, все никак не могла увидеть, как же ему передавали шпаргалки. Потом он в институт со временем поступил, и я его даже другим ученикам в пример приводила, рассказывая, что пока сам ученик не захочет учиться, учитель абсолютно ничего не сделает с этим. И даже когда мои бывшие ученики просят подготовить их к институту, я спрашиваю всегда у них: «Сам хочешь или родители заставляют». Потому что, если родители заставляют учиться, это бесполезно, - говорит Дина Байдельдинова.
В Актау педагог переехала в 1975 году. С тех пор работала в средней школе №10.
- В 1975 мы сюда приехали, а в 1979 году после операции умер мой муж, и я осталась с тремя детьми, младшему из которых было 6 лет. Работала по 36 часов, чтобы выучить детей. И до сих пор не могу отвыкнуть от школьного режима. У меня отчим всегда говорит: «Если бы я знал, что учителя так работают много, как ты при такой зарплате, я бы тебя не пустил в институт». До сих пор не могу привыкнуть, до двух часов ночи не могу спать потому, что всегда ложилась поздно - тетради проверяла, а муж в это время читал взапой. Он был физик, а в 1979 году, как раз перед смертью, закончил еще один институт по специальности «юрист». И вот с тех пор я воспитала троих сыновей, сейчас уже у меня семь внучек и внук, - рассказывает Дина Кулумовна.
Внуками, как и своими бывшими учениками, Дина Байдельдинова очень гордится. Гордится и тем, что однажды, невзирая на все уговоры, выбрала профессию учителя. И говорит, что, вернувшись на много лет назад, непременно сделала бы это снова.