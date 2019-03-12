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Лига чемпионов УЕФА в текущем сезоне

Просмотров:286 Опубликовано: Сегодня, 10:23
Лига чемпионов УЕФА в текущем сезоне
Лига чемпионов УЕФА
Уже в раунде плей-офф Лига чемпионов УЕФА дарит нам немало сюрпризов. Неудачи «Ювентуса», «Манчестер Юнайтед» и многих других стали настоящими сенсациями. Вместе с тем многие команды достаточно уверенно прошли данную стадию, чем лишний раз подтвердили свои амбиции.

Среди команд, которые не испытали проблем, в первую очередь следует выделить «Тоттенхэм». Многие предполагали, что противостояние «шпор» с дортмундской «Боруссией» будет напряженным, но на «Уэмбли» команда Почеттино буквально втоптала шмелей в грязь, разгромно победив со счетом 3:0. Это лишняя демонстрация того, что в Лиге чемпионов УЕФА нельзя недооценивать соперников.

Одной из наиболее скучных встреч по итогам первых матчей можно смело назвать противостояния «Ливерпуля» и «Баварии». Возможно, сказался тот факт, что обе команды ведут напряженную борьбу за золотые медали в своих первенствах.

От них ожидали явно большего, особенно в плане атакующей игры. Вместо этого унылые нули, которые заметно разочаровали болельщиков, причем отдать кому-то из соперников предпочтение сейчас крайне сложно. Ведь, особенно во втором тайме, это было больше похоже на борьбу, а не на футбол.

Новости футбола на fscore


Теперь узнавать актуальные результаты и статистическую информацию из мира футбола стало удобно благодаря нашему новостному ресурсу. На fscore.kz всегда представлена только проверенная информация из самых разных уголков земного шара. Лиге чемпионов здесь уделяется особое внимание, ведь данный турнир вполне справедливо считается самым популярным среди болельщиков. Поскольку многие матчи даже в раунде плей-офф проходят параллельно, следить за ними с помощью нашего ресурса намного удобнее.

Что касается главных фаворитов, то «ПСЖ» и «Манчестер Сити» выиграли свои матчи достаточно уверенно, хотя относительно выступления было и немало скептицизма. Те же парижане сумели обыграть «Юнайтед» без многих игроков основы:
  • Неймара;
  • Кавани;
  • Менье.


Перед ответной встречей уже сами «красные дьяволы» столкнулись с тем, что в их составе слишком много травмированных. Достаточно вспомнить недавний матч с «Ливерпулем», в котором Сульшеру пришлось делать 3 вынужденных замены уже в первом тайме.
На Fscore Вы можете в удобном формате наблюдать за развитием событий, а также первыми узнать, кто станет главным триумфатором Лиги чемпионов. Это очень просто, ведь получать доступ к проверенным сведениям можно посредством любого устройства, что позволяет оставаться в курсе событий независимо от того, где именно Вы сейчас находитесь.

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