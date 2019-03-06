Своевременная диагностика вашего организма = правильно поставленный диагноз

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В радиологическом отделении многопрофильной клиники «SOFIE MEDGROUP» представлен широкий спектр диагностических исследований различных органов и систем. Все исследования в отделении проводятся специалистами высшей квалификационной категории со стажем работы по специальности не менее 15 лет. Для проведения комплексной и достоверной диагностики в клинике имеется всё необходимое высокотехнологичное оборудование от мирового лидера по медицинской визуализации - американской компании «General Electric». К услугам пациентов: магнитно-резонансная томография (МРТ), компьютерная томография (КТ), ультразвуковая диагностика (УЗИ), цифровая маммография, цифровая рентгенография.А с марта 2019 года в клинике доступны еще два вида новых услуг: МР-энтерография и виртуальная колоноскопия. Магнитно-резонансная энтерография (МР-энтерография) – безболезненная малоинвазивная методика, которая позволяет получать детальные изображения тонкой кишки пациента. Данное обследование выполняется при помощи инновационного магнитно-резонансного метода, построенного на воздействии на орган (тонкую кишку) магнитного импульса. В отличие от компьютерной томографии при применении энтерографии рентгеновское излучение не используется, что делает его безопасным для обследуемого пациента. Тонкий кишечник, в связи с особенностями своего анатомического строения и большой протяженностью, трудно поддается диагностике. До недавнего времени было достаточно непросто проверить его состояние и особенности функционирования. Из-за этого многие опасные заболевания данного органа диагностировались слишком поздно - на запущенных, с большим трудом поддающихся лечению стадиях. Появление методов томографии изменило ситуацию в лучшую сторону и обеспечило возможность проведения полноценного и тщательного исследования определенного отдела или всей тонкой кишки. Проводится такое исследование при помощи МР-энтерографии.Данный диагностический метод намного более точен и информативен, нежели эндоскопия, безопаснее компьютерной томографии. С его помощью можно точно определить состояние слизистой любого отдела тонкого кишечника, включая подвздошную, тощую, двенадцатиперстную кишку, что далеко не всегда получается сделать при применении метода эндоскопии. Если врач подозревает у пациента заворот кишок, он однозначно предпочтение отдает данному диагностическому методу. Использование методики дает возможность вовремя определить разновидность и область локализации патологии и затем своевременно начать лечение.МР-энтерография рекомендована к проведению при жалобах больного на нарушение стула, метеоризм, боли в брюшной полости. Большую ценность имеют проведённые предыдущие обследования тонкой и толстой кишок, которые помогают точно локализовать анатомическую область с целью её более детального изучения, например, при неспецифическом язвенном колите или при болезни Крона. Этот диагностический метод используется при следующих патологиях: внутренние кровотечения; тонкокишечная непроходимость; различные воспалительные заболевания тонкой кишки, доброкачественные образования в тонком кишечнике; при болезни Крона - гранулёматозном воспалении пищеварительных органов, особенно, терминального отдела подвздошной кишки - визуализируется увеличение в размерах лимфоузлов на всей протяженности тонкого кишечника. Пораженные стенки отекают и заметно меняют МР-сигнал. МРТ назначается в комплексе с УЗИ и эндоскопией для выявления злокачественных образований. Преимущество метода связано с тем, что оно дает возможность просмотреть не только орган пищеварения, но и жировую клетчатку, ткани которой подвержены инвазии на 3-4 стадиях рака, и регионарные лимфатические узлы на предмет их вовлечения в процесс.• беременность 1 триместр;• кардиостимулятор;• аллергия на препараты: но-шпа, церукал, маннит, гадолиний-содержащие МР контрастные вещества;• сахарный диабет тяжёлой степени;• опухоли поджелудочной железы;• опухоли надпочечников (феохромоцитома).1. обследование на мультиспиральном томографе «Optima 660» ведущего мирового производителя медицинской диагностической техники «General Electric» (США);2. подробное заключение, сделанное на основании снимков высококвалифицированным врачом-радиологом;3. внутренний и внешний контроль качества исследований;4. 100% гарантия качества выдаваемых CD и рентгеновских снимков.Современная медицина имеет все более щадящее отношение к пациенту, он окружен круглосуточной заботой. На смену старым методам диагностики приходят новые, не причиняющие боль или дискомфорт человеку. Одним из таких примеров является постепенная замена неприятной процедуры визуализации слизистой оболочки толстого кишечника при помощи эндоскопа на щадящую методику, которая задействует с этой целью компьютерный томограф. Это исследование обрело название компьютерная или виртуальная колоноскопия. Современные клиники по всему миру нередко отдают предпочтение данному виду диагностики, позволяющему проводить скрининг множества заболеваний, поражающих толстый кишечник. Информативность данного метода достигает примерно 95%, в сравнении с классической диагностикой. Специфичность же на немного более низком уровне – в районе 78%. Суть исследования заключается в применении спирального мультисрезового компьютерного томографа с высоким разрешением для получения информации о состоянии внутренних органов. Специальный режим на компьютерном блоке управления дает возможность составить объемную модель внутренних органов и систем человека, оценить их состояние и, основываясь на данных, подобрать наиболее эффективную стратегию лечения. Выделяют перечень патологических состояний, при которых показано назначение виртуальной колоноскопии: хронические запоры; непроходимость кишечника, сменяющаяся периодической диареей; злокачественные и доброкачественные новообразования в просвете дистальных отделов ЖКТ; наличие в семейном анамнезе случаев онкологической патологии пищеварительной системы; подозрение на наличие воспалительного процесса в стенке кишечника; для оценки эффективности проводимой терапии.Компьютерный томограф – это один из современных методов диагностики, он позволяет определить состояние внутренних органов без необходимости хирургического вмешательства. Состоит аппарат из двух компонентов, первый из них излучает рентгеновские лучи, а второй обрабатывает полученные данные, формирует цельную картину исследуемого участка.Процедура колоноскопии кишечника заключается во введении в просвет толстой кишки через задний проход специального аппарата, позволяющего визуально оценить состояние органа. Метод может доставлять дискомфорт или даже болевые ощущения, в связи с чем обычно проводится под седацией или общим наркозом.• отсутствие необходимости вторгаться во внутреннюю среду организма пациента, что уменьшает риск развития ятрогенных осложнений;• отсутствует возможность разрыва кишечника;• может выполняться в отношении тяжелых больных;• может выполняться при заболеваниях свертывающей системы крови;• отсутствует период восстановления;• нулевая вероятность занесения инфекции на слизистую оболочку кишечника; дает возможность осмотреть требуемый органокомплекс, а не только внутреннюю часть кишечника;• относительно низкая стоимость.В данном методе диагностики используется инструмент, позволяющий сиюминутно под контролем глаза врача определить множество параметров, характеризующих состояние дистального отдела пищеварительной системы. Представленные осложнения классической колоноскопии являются достаточно редким явлением и при наличии необходимых навыков у специалиста практически не возникают в реальности. На вопрос о том, что лучше КТ или колоноскопия, нет однозначного ответа, выбором наиболее подходящего метода должен заниматься прежде всего специалист в этой сфере, ведь только он может адекватно оценить положительные и отрицательные стороны этих диагностических методов в конкретной клинической ситуации.Подготовка к виртуальной и обычной процедуре колоноскопии кишечника ничем не отличается друг от друга. Обычно назначается специальная бесшлаковая диета продолжительностью от трех до пяти дней, она предполагает исключение всех продуктов, способных привести к чрезмерной загазованности кишечника. Вечером перед выполнением обследования необходимо будет отказаться от приема еды и любых напитков, кроме воды или чая. Дополнительно следует принять дозу слабительного, что обеспечит мягкое и полное опорожнение кишечника утром. За 30-40 минут до диагностики необходимо поставить очистительную клизму, это значительно повысит информативность проводимого исследования. После выяснения наличия показаний, при условии отсутствия беременности, возможно проведение исследования. Оно занимает от 15 до 30 минут. Пациенту назначают специальные меры для подготовки, которые он обязан соблюдать на протяжении трех-четырех дней до исследования. Выполняет процедуру только врач, работающий на компьютерном томографе. Этот специалист информирован, как проводится виртуальная колоноскопия, может максимально использовать все положительные качества аппарата.Высокая информативность метода позволяет выявить патологический процесс, опухоль или воспаление в стенке прямой, сигмовидной, ободочной или слепой кишки. Применение компьютерной томографии кишечника приобретает все большую распространенность ввиду высоких показателей информативности и безопасности. Специфичность метода позволяет выявить новообразования размерами от одного миллиметра, что значительно повышает шансы на раннюю диагностику опухолевых новообразований. Большая часть всех онкологических патологий, поражающих пищеварительную систему, определяется именно в области толстого кишечника. Этот метод безопасен и может стать эффективной заменой зондовой колоноскопии, особенно в детской практике.Только за прошедший 2018 год специалистами многопрофильной клиники «SOFIE MEDGROUP» было принято и продиагностировано более 3 200 пациентов. К вашим услугам: удобный график работы отделения радиологии с 09:00 до 20:00, профессионализм наших специалистов, высокотехнологичное и высокоточное оборудование от мировых производителей.