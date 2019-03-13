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Церемония награждения социальных бизнесов Мангистауской области

Просмотров:19 Опубликовано: Сегодня, 13:00
Церемония награждения социальных бизнесов Мангистауской области
Церемония награждения социальных бизнесов Мангистауской области
12 марта 2019 года в г. Актау Фонд Евразия Центральной Азии (ФЕЦА) провел церемонию награждения победителей конкурса по социальному предпринимательству «Жаркыра», осуществляемого при финансовой поддержке ТОО «Тенгизшевройл».

В церемонии приняли участие представители социального блока управлений акимата области, СМИ, НПП «Атамекен», АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и Гражданского альянса Мангистауской области, НПО, ТОО «Тенгизшевройл» и ФЕЦА.

«Поскольку в данный момент ТОО «Тенгизшевройл» осуществляет свою деятельность в Мангистауской области в рамках Проекта будущего расширения - Проекта управления устьевым давлением, компания начала здесь реализацию краткосрочной Программы социальных инвестиций, - отметил в своем выступлении Рзабек Артыгалиев, генеральный менеджер по связям с правительством и общественностью ТОО «Тенгизшевройл». – Мы инициировали проект «Жаркыра» в Мангистауской области, основываясь на результатах успешной реализации данного проекта в Атырауской области, где в 2016-2018 гг. победителями конкурса стал 21 социальный предприниматель. Мы надеемся, что данная программа также успешно реализуется и в Мангистауской области и внесет свой вклад в развитие социального предпринимательства области».

26 - 27 февраля 2019 года 16 полуфиналистов конкурса презентовали свои социальные проекты экспертному комитету, который выбрал пять проектов для финансовой поддержки в виде одного гранта, четырех беспроцентных займов на пять лет и шесть профессиональных стажировок. Общий объем финансовой поддержки программы «Жаркыра» в этом году составил 11 000 000 тенге.

Церемония награждения социальных бизнесов Мангистауской области


Победители 2019 года:

Жалгасбаев Нурлан с проектом «STEM образование детей и подростков» выиграл профессиональную стажировку. Нурлан открывает в г. Актау образовательный центр с уклоном на STEM (S-наука, T-технология, E-инженерия, M-математика). Обучение состоит из четырех модулей: инженерия, программирование, робототехника и 3D-моделирование. Такой же центр под его руководством уже действует в г. Жанаозен.

Махамбетова Айнагуль с проектом «Медицинская реабилитация постинсультных и посттравматических пациентов» при медицинском центре «Ясин» получила беспроцентный заем и профессиональную стажировку. Медицинский центр оказывает квалифицированную медицинскую помощь в реабилитации лиц с ограниченными возможностями (постинсультные, посттравматические, постинфарктные больные и дети-инвалиды с ДЦП), способствующую преодолению ими физических и психологических барьеров в восстановлении связей с окружающим миром.

Чалкарова Айбала с проектом «Кабинет реабилитации зрения детей» при образовательном центре «Оркен» получила беспроцентный заем и профессиональную стажировку. Проект направлен на профилактику глазных заболеваний у детей с помощью механических аппаратов для тренировки и лечения зрения.

Сарсенов Ержан с проектом «Развитие акробатических видов спорта для детей» при ОО «Федерация капоэйра Мангистауской области» получил беспроцентный заем и профессиональную стажировку. Ержан даст возможность физически слабым детям заниматься спортом и обучит будущих тренеров по акробатическим видам спорта для области.

Бекманова Райхан с проектом «Цех по производству пельменей» при центре социальной неотложной помощи женщинам «РАЙ» получила беспроцентный заем и профессиональную стажировку. В рамках проекта в кризисном центре для жертв бытового насилия будет открыт производственный мини-цех мучных полуфабрикатов, который даст возможность женщинам в кризисной ситуации работать и иметь доход. А кризисный центр станет более устойчивым в своей помощи, имея независимый источник поддержания его работы.

Асырова Лаура с проектом «Инклюзивный досуг (танцетерапия и пляж) для людей с особенными потребностями» при общественном центре «Луара» выиграла грант конкурса и профессиональную стажировку. Лаура планирует организовать инклюзивный культурный досуг через проведение занятий танцедвигательной и морской терапии. Дети и молодежь с инвалидностью смогут на адаптированном пляже плавать в море, благодаря специализированной кресло-коляске, которая держится на воде.

Ордабаева Самал с проектом «Кабинет реабилитации для детей с особыми нуждами при детском саде» получила беспроцентный заем. Центр откроется в частном детском саду в п. Боранкул. Помимо стандартных услуг, оказываемых в детском саду, дети получат всестороннее развитие, помощь в свободном мышлении и личностном развитии, глубокие знания, занятия с логопедами и уроки по предметам: математика, английский язык, русский язык. Для детей с ограниченными возможностями услуги будут предоставляться бесплатно.

На конкурс поступили 37 заявок, 16 из которых прошли в полуфинал. Для полуфиналистов ФЕЦА провел бизнес-тренинги по маркетингу, финансам, стратегическому планированию и публичным выступлениям. Также участники получили помощь консультантов при составлении бизнес-планов.

Программа «Жаркыра» предусматривает весь цикл поддержки социальных предпринимателей: отбор заявок, обучение, конкурс на получение финансирования для проектов, обмен опытом и наставничество. Социальное предпринимательство – это бизнес с социальной миссией, помогающий обществу решать актуальные проблемы инновационным путем. Оно давно и успешно практикуется в разных странах для эффективного решения острых проблем общества самими гражданами. Поддержка социального предпринимательства – это помощь государству в решении социальных проблем, это умная благотворительность, это реализация своих идей для активных и неравнодушных граждан.

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Церемония награждения социальных бизнесов Мангистауской области
Церемония награждения социальных бизнесов Мангистауской области
Церемония награждения социальных бизнесов Мангистауской области
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