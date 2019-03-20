«Технодом» приходит в гости к семьям

«Здоровье детей — это самое главное, чего хочет любая мама и к чему всегда стремится, - считает Алтын. - Каждой семье, каждому ребенку желаем счастья и крепкого здоровья!»

В дань уважения традиции ведущая казахстанская сеть магазинов электроники и бытовой техники «Технодом» запустила созвучный и уникальный проект под названием «Технодом амандасу». На западе Казахстана старт совпал с празднованием праздника «Көрісу».До конца этого года «Технодом» планирует прийти в гости к 1000 семьям по всему Казахстану. В Актау же запланировано посетить 100 семей, которые прислали небольшие рассказы о себе и пригласили к себе в дом.Сегодня сотрудники «Технодома» выразили свое почтение и с добрыми, теплыми чувствами посетили четыре семьи в Актау и селе Батыр. Так как в любых семьях принято приходить не с пустыми руками, то в качестве подарков компания «Технодом» выбрала необходимую технику для дома.Встреча с сотрудниками «Технодома» очень тронула мать многодетного семейства Танзилу Гулиеву. Она живет в двухкомнатной квартире и одна воспитывает шестерых детей. Для нее семейное счастье – это здоровье ее детей. В будущем она надеется, что дети вырастут и станут ее поддержкой.Приятной неожиданностью стало вручение подарков и для семьи Алтын Бекеновой. Алтын трудится техничкой в школе, где учатся ее дочка и сын. Старший ребенок обучается в колледже. К несчастью, семью настигла неприятность, у дочери обнаружили серьезное заболевание лимфоузлов. 50 тысяч тенге, которые зарабатывает Алтын, уходят на питание, лекарства и квартирную плату.Очередная семья, которую мы посетили, проживает в селе Батыр. Акжанар Утегенова осталась без поддержки главы семейства с четырьмя детьми. Чтобы прокормить семью, Акжанар работает санитаркой в областной больнице, а в выходные дни подрабатывает на рынке, иногда посудомойкой.Женщина с теплотой приняла подарки и поблагодарила сотрудников магазина.Семья Жанымай Аженовой стала завершающей на сегодняшний день. Мать троих детей снимает одну комнату в двухкомнатной квартире. Сейчас женщина не работает, потому что ухаживает за старшим ребенком, у которого эпилепсия. Но старшие сыновья помогают своей маме: один работает промоутером, а второй выступает с концертами на свадьбах и других семейных мероприятиях. Её мечта видеть здоровым сына, и чтобы каждый ее ребенок выбрал правильный жизненный путь.Наши далекие предки тяжело переносили суровую зиму. И с древности главная идея традиции «Көрісу» посетить дома друг друга, узнать, как близкие пережили зиму. В эти весенние дни люди, приветствуя друг друга, радуются встрече, забывают все ссоры, прощают обиды, искренне просят благословения. Запуская этот проект, мы хотим сохранить традицию, по возможности поддержать, уделить внимание тем, кому это необходимо, — отметили сотрудники «Технодома».Если вы хотите, чтобы в ваш дом пришел «Технодом» и поздравил с праздником, напишите краткий рассказ о себе в директ Instagram.com/technodomkz . И «Технодом» с самыми теплыми и добрыми пожеланиями придет к вам.