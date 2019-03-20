Амал настал!

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Более 10 лет руководство и коллектив энергокомбината традиционно празднуют Амал 14 марта. Вот и в этот день 2019 года главные энергетики региона встретили приход Амала, дающего начало новой жизни, новым свершениям, Новому году на древней Мангистауской земле.Многотысячный коллектив энергокомбината поздравил Кайрат Абдрасилов, генеральный директор ТОО «МАЭК-Казатомпром».- Среди всех регионов Казахстана наша область занимает особое место, поскольку только в нашем крае Наурыз отмечается на неделю раньше, чем в других уголках Казахстана. Еще с начала XVIII века повелось, что в самом дальнем ответвлении Западного Казахстана местное население встречает весну раньше других соотечественников. Традиция празднования начала весны 14 марта, по версии местных археологов, могла «перекочевать» на Мангистау вместе с казахами-адаями, ставшими коренными жителями края. На священной горе Отпан в этот день зажигают огонь, олицетворяющий мир, благоденствие, согласие и единство. Отблески огня в этот день греют своим жарким теплом всех живущих в древнем Мангистау, придавая надежду на светлый завтрашний день. Касаются эти отблески и одухотворенных лиц большого коллектива людей, работающих на энергокомбинате, тружеников тепла и света, отдающих, в свою очередь, тепло своих рук, огромного труда жителям региона. Спасибо вам за ваш труд, за ваш профессионализм! Мы встречаем этот Новый год с отличными достижениями! Мира вам, здоровья и новых свершений в Новом году, - пожелал Кайрат Абдрасилов.Порядка 15 юрт встречали своих коллег и гостей на главной площади комбината. Пятнадцать праздничных столов, щедро накрытых по традиции всевозможными угощениями – блюдами казахской, русской, кавказской кухонь. Хозяева юрт встречали гостей с песнями, частушками, заздравными песнями и танцами. Более 20 лет назад коллектив впервые отметил Амал и следует этому примеру по сию пору, неизменно придерживаясь сложившейся традиции, празднуя весело и с размахом.На сцене разворачивались настоящие представления из жизни традиций и обрядов казахов. Подразделения предприятия состязались в знании своих обычаев: көрісу, тұсау кесу, келін түсіру, сәлем ету, бесікке салу. Больше всего эмоций у зрителей вызвала сценка, где современная келин не бегает с чайником и баурсаками, а накрывает стол блюдами, которые ей на дом приносит служба доставки. Как отметили члены жюри, команда управления автомобильного транспорта уже не первый год становится лидером в такого рода состязаниях. И в этот раз она не изменила традиции, заняв первое почетное место среди своих коллег. Второй результат показала команда ТЭС, тройку лидеров замкнули представители складского хозяйства.Помимо этого, подразделения ТОО «МАЭК-Казатомпром» приглашали гостей отведать приготовленные национальные блюда в красивых убранствах юрт, где поздравляли друг друга с Амалом.Своими талантами порадовали члены многотысячного коллектива, образцовый коллектив ансамбля танца «Настроение» под руководством Зейнаб Зиятовой.На спортивной площадке джигиты состязались в армрестлинге, лямбде и асыках.Как сказал Надирхан Клышмаганбетов, начальник ремонтно-строительного цеха, на ежегодно проводимых конкурсах в честь Амала РСЦ занимает только призовые места. И в этот раз они были нацелены на победу – об этом говорили радушное гостеприимство, разнообразие блюд национальных кухонь, богатое убранство юрты, веселье, царившее вокруг.Журналисты почувствовали себя желанными гостями у всех подразделений – свежайшие и вкусные казы, долма, горячие баурсаки, разноцветный хворост, чай, лившийся рекой (всего и не перечислить и не успеть попробовать), в полной мере дали нам ощущение праздника. А весеннее настроение тамады из каждой юрты не могло не заставить улыбнуться и вместе со всеми радоваться приходу весны.Команда ЗПДиПТВС порадовала гостей и участников праздника разнообразием национальных блюд – на роскошном столе дымились плов и куырдак, осетинские пироги с сыром и зеленью, уйгурский лагман, манили сочностью казы и люля-кебаб, красовались русские блины и украинские галушки. И, конечно, главное блюдо праздника – наурыз коже.Впрочем, каждая из гостеприимных юрт давала фору коллегам из других подразделений.Но прежде чем назвать имена победителей, члены комиссии поздравили всех участников праздника с началом весны и рядом значимых для страны событий.- Дорогие коллеги! Поздравляю вас с Наурызом, праздником весны, который мы всегда отмечаем по традиции Мангистауской области. Пусть этот праздник обновления принесет в ваши дома мир и счастье, - сказал председатель профсоюза комбината Дмитрий Суханов.Родной коллектив поздравил советник генерального директора ТОО «МАЭК-Казатомпром» Колканат Нуржаубайулы и директор департамента управления человеческими ресурсами Андрей Могилин и другие.Все остальные участники тоже не остались без внимания – они получили поощрительные призы. Но не получившие призовые места, кажется, ничуть не огорчились – наступила долгожданная весна, на которую каждый из работников комбината возлагает светлые надежды. И каждый маэковец верит: они сбудутся!