Бизнес поддерживает социальные инициативы президента

По инициативе «Атамекена» уже с 1 сентября этого года в школах будет преподаваться предмет «Основы предпринимательства» для 10-11 классов. Также мы предложили проводить профориентационную работу в школах, начиная с 7 класса. Эти предложения позволят школьникам и их родителям иметь представление о бизнесе и сделать осознанный выбор профессии.

Президентом поручено «Атамекену» совместно с Министерством образования и науки за три года обучить 180 тысяч студентов выпускных курсов колледжей и вузов основам предпринимательства. На сегодня мы разработали онлайн-платформу Atameken Academy, которая объединила все наши обучающие проекты, включая «Бастау бизнес». Таким образом, студенты выпускных курсов будут иметь возможность обучаться основам предпринимательства у наших бизнес-тренеров в своем учебном заведении и дистанционно через онлайн-платформу. После обучения студенты смогут получить гранты или микрокредиты для начала своего бизнеса.

В этом году к запланированному обучению 15 тысяч сельчан по линии «Бастау бизнес» дополнительно, по поручению Главы государства, будут обучены 40 тысяч безработной молодежи из села, которые мигрировали в города в поисках работы. Учитывая высокий спрос, мы предлагаем увеличить индикатив финансирования с 20% до 30% из числа обучившихся по программе «Бастау бизнес», что потребует увеличения расходов бюджета на микрокредитование до 63 млрд. тенге.

В прошлом году «Атамекен» пилотно провел исследование в Атырауской области, которое показало, что регион импортирует товары повседневного потребления на сумму более 100 млрд тенге, которые можно производить самим. На основе этого спроса можно запустить до 700 малых и средних проектов и создать в регионе более 8 тысяч рабочих мест. Уверен, что подобная ситуация и в других областях.

До июля 2019 года необходимо разработать и поставить четкие индикаторы перед каждым госорганом и акиматом по доле местного содержания в строительстве жилья и дорог на ближайшие 3 года.

Самим же банкам пора отойти от позиции, что «в бизнесе нет качественных заемщиков» и начать разработку новых банковских продуктов для МСБ. На сегодня из более 1,2 млн предпринимателей порядка 80% не пользуются банковским кредитованием. «Атамекен» готов совместно с банками и институтами развития «взращивать» новых заемщиков, развивая экосистему для укрупнения и кооперации начинающих и действующих предпринимателей.

«Атамекен» внесет предложения в законодательство, направленные на защиту прав заемщиков.

Предстоит повысить эффективность системы государственных закупок. В прошлом году общий объем госзакупок составил 4,4 трлн тенге, из которых 75% закуплено без конкурса, то есть из одного источника. По данным нашего Центра мониторинга, разница цен по некоторым товарным позициям между закупом по конкурсу и закупом из одного источника доходит до 30%. Предлагаем оптимизировать на 10% суммы государственных закупок, что позволит сэкономить до 300 млрд.тенге. Такую же работу можно провести в закупках квазигоссектора. В этих условиях критически важно повышать прозрачность через цифровизацию сферы закупок и усилить общественный контроль.

«Атамекен» предлагает совместно с акиматами до конца 2019 года завершить оцифровку информации о земельных участках.

Поэтому следующим шагом на пути искоренения коррупции станет полная цифровизация государственных услуг, а также создание компактного, профессионального и высокооплачиваемого госаппарата. Предприниматели платят налоги и хотят получать за это качественные услуги.

Приватизация объявлена, но поставленная задача не решается. В рамках второй волны продано объектов всего на 321 млрд тенге, в то время как активы только «Самрук-Казына» составляют порядка 25 трлн тенге. При этом надо понимать, что продажа только небольшой части акций госкомпаний частным инвесторам не может означать снижение их роли в экономике, поскольку контрольный пакет остается у государства.

Нужно сократить перечень законодательно разрешенных видов деятельности для государства, как минимум в 2 раза.