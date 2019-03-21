Бизнес поддерживает социальные инициативы президента

Глава государства на съезде партии «Нұр Отан» поставил конкретные задачи перед исполнительной властью, партией и «Атамекеном». О планах по их реализации рассказал Председатель Президиума НПП РК «Атамекен» Тимур Кулибаев.
Мы, как Национальная палата предпринимателей, готовы к реализации данных инициатив.
Президентом даны конкретные поручения о выделении необходимых средств в сферы образования, здравоохранения и соцзащиты. Хотел бы остановится на вопросах занятости и росте доходов наших граждан через развитие МСБ и массового предпринимательства.
Считаю, что вовлечение в предпринимательство должно начинаться со школьной скамьи и стать сквозным до вуза.
По инициативе «Атамекена» уже с 1 сентября этого года в школах будет преподаваться предмет «Основы предпринимательства» для 10-11 классов. Также мы предложили проводить профориентационную работу в школах, начиная с 7 класса. Эти предложения позволят школьникам и их родителям иметь представление о бизнесе и сделать осознанный выбор профессии.
В стране более 800 государственных и частных колледжей с ежегодным бюджетом более 100 млрд тенге, где обучается около полумиллиона студентов.
Нужно оценивать колледжи по реальному уровню трудоустройства выпускников. Для этого предлагаем ввести рейтинг колледжей работодателями, на основе которого будет распределяться госзаказ. Такой рейтинг для вузов «Атамекен» ведет уже с прошлого года.
Помимо предлагаемого рейтинга нужно выработать экономические стимулы для работодателей с целью их активного вовлечения в дуальное образование. Целесообразно возмещать расходы работодателей по организации производственного обучения на предприятиях за счет госзаказа. По нашей инициативе такой подход используется при краткосрочном обучении (до 6 месяцев) рабочим профессиям на предприятиях. В наш реестр на сегодня уже включено более 200 предприятий.
Если говорить о результатах рейтинга вузов, проведенного в 2018 году, то из 130 вузов только половина показывает более 60% трудоустройства. Рейтинг должен быть ориентиром при выборе вуза абитуриентами и их родителями, а также основным критерием при распределении госзаказа.
Президентом поручено «Атамекену» совместно с Министерством образования и науки за три года обучить 180 тысяч студентов выпускных курсов колледжей и вузов основам предпринимательства. На сегодня мы разработали онлайн-платформу Atameken Academy, которая объединила все наши обучающие проекты, включая «Бастау бизнес». Таким образом, студенты выпускных курсов будут иметь возможность обучаться основам предпринимательства у наших бизнес-тренеров в своем учебном заведении и дистанционно через онлайн-платформу. После обучения студенты смогут получить гранты или микрокредиты для начала своего бизнеса.
Я кратко изложил наши подходы в системе образования. Отдельно остановлюсь на проекте «Бастау бизнес», ориентированном на сельских жителей, в основном самозанятых и безработных.
В рамках реализации этой задачи еще в 2016 году «Атамекен» за счет спонсорской помощи запустил пилотный проект обучения «Бастау бизнес» в связке с микрокредитованием в нескольких областях. Пилот оправдал ожидания и показал эффективность, что подтверждают отзывы участников проекта.
В итоге с 2017 года наш проект «Бастау бизнес» был встроен в Программу продуктивной занятости и массового предпринимательства, став ее ключевым направлением.
В 2018 году обучением основам предпринимательства по проекту «Бастау бизнес» было охвачено 28 тысяч человек во всех районных центрах страны, из которых 19,5 тысяч человек защитили бизнес-проекты. Это составляет 60% от всех обучившихся. Исходя из выделенного финансирования, микрокредиты на реализацию проектов получили менее 8 тысяч человек, или только одна треть. Как показывает мониторинг налоговых данных, почти 95% выпускников программы уже платят налоги.
В этом году к запланированному обучению 15 тысяч сельчан по линии «Бастау бизнес» дополнительно, по поручению Главы государства, будут обучены 40 тысяч безработной молодежи из села, которые мигрировали в города в поисках работы. Учитывая высокий спрос, мы предлагаем увеличить индикатив финансирования с 20% до 30% из числа обучившихся по программе «Бастау бизнес», что потребует увеличения расходов бюджета на микрокредитование до 63 млрд. тенге.
По поручению Главы государства, для многодетных семей будут созданы условия работы на дому, будет выделена отдельная квота грантов и микрокредитов. Со своей стороны, «Атамекен» готов обучить и вовлечь их в предпринимательство, предложив простые бизнес-проекты (рукоделие, пошив одежды, кондитерские изделия и т.д.), которые позволят совмещать уход за детьми, обеспечив через свои региональные структуры сбыт и получение стабильных доходов. Для этого необходимо в Программу продуктивной занятости и массового предпринимательства ввести отдельный компонент поддержки многодетных семей, выделив соответствующие средства.
Решение вопроса обеспечения реальными доходами населения требует разработки специальных региональных программ развития.
Соответствующие поручения Правительству, акиматам и «Атамекену» были даны Главой государства на расширенном заседании в феврале этого года.
Региональные программы определят специализацию каждого региона и помогут выявить новые ниши для развития бизнеса и создания новых рабочих мест.
В прошлом году «Атамекен» пилотно провел исследование в Атырауской области, которое показало, что регион импортирует товары повседневного потребления на сумму более 100 млрд тенге, которые можно производить самим. На основе этого спроса можно запустить до 700 малых и средних проектов и создать в регионе более 8 тысяч рабочих мест. Уверен, что подобная ситуация и в других областях.
При соответствующем финансировании эту работу можно завершить до конца года по всем регионам.
Вопрос роста реальных доходов населения непосредственно связан с ростом цен. На сегодня официальная инфляция рассчитывается по 510 позициям. Однако для большинства населения прежде всего важны цены на продукты питания, одежду и обувь - их доля превышает 60% от общих расходов средней казахстанской семьи. По многим товарным позициям мы все еще зависим от импорта, и каждое ослабление тенге разгоняет инфляцию. К примеру, за последние 5 лет доля импорта в одежде составляет – 85%, в продуктах питания – 36%, в напитках – 20%, в мебели – 65%.
Есть поручение Главы государства решить данный вопрос через импортозамещение и развитие «экономики простых вещей».
Также большой потенциал в импортозамещении есть в строительстве жилья и дорог по программам «Нұрлы Жол» и «Нұрлы Жер». По поручению Главы государства будет дополнительно построено более 40 тысяч арендных квартир для малообеспеченных семей и расширена сеть местных дорог.
До июля 2019 года необходимо разработать и поставить четкие индикаторы перед каждым госорганом и акиматом по доле местного содержания в строительстве жилья и дорог на ближайшие 3 года.
Для сдерживания роста цен нужна прогнозируемая политика обменного курса. В прошлом году курс тенге ослаб на 20%, несмотря на устойчивые цены на нефть.
На этом фоне продолжается сокращение кредитования предпринимательского сектора. По итогам 2018 года кредитование юридических лиц сократилось на 4,6%, а кредиты малому бизнесу упали на 15%. В результате, на начало текущего года кредиты к ВВП составили всего 22%, тогда как в 2015 году они превышали 30% ВВП.
Перед новым руководством Национального Банка стоит сложная задача по запуску кредитования экономики. Для этого необходим конструктивный диалог между Нацбанком, Правительством и реальным сектором в лице «Атамекена». Площадкой для такого диалога мог бы стать Совет по экономической политике при Правительстве.
Самим же банкам пора отойти от позиции, что «в бизнесе нет качественных заемщиков» и начать разработку новых банковских продуктов для МСБ. На сегодня из более 1,2 млн предпринимателей порядка 80% не пользуются банковским кредитованием. «Атамекен» готов совместно с банками и институтами развития «взращивать» новых заемщиков, развивая экосистему для укрупнения и кооперации начинающих и действующих предпринимателей.
Стоит отметить, что, несмотря на общее падение банковского кредитования, активно развивается сектор потребительских займов. За 2018 год банковское кредитование физических лиц выросло почти на 17%. Параллельно бурно растет сегмент небанковского кредитования физических лиц через различные онлайн-компании и ломбарды, которые не регистрируются как микрофинансовые организации, и не ограничены предельной ставкой в 56% годовых. В результате такого неконтролируемого роста потребительского кредитования население попадает в долговую ловушку.
«Атамекен» внесет предложения в законодательство, направленные на защиту прав заемщиков.
Помимо средств Национального фонда дополнительным источником для повышения социальных расходов станет эффективная борьба с теневой экономикой и коррупцией. Доля теневого сектора составляет почти 26% ВВП.
Глава государства уже обозначил резервы в таможенном администрировании. Расхождение в зеркальной таможенной статистике по Китаю составляет более 7 млрд долл. США. Это означает, что госбюджет только за один год недополучил свыше 300 млрд тенге. Более того, «серый» импорт является основной причиной теневой торговли, которая обслуживает поставщиков контрафакта и не дает развивать отечественное производство основных потребительских товаров. Прогресса в этом направлении можно добиться уже в этом году за счет жестких мер по перекрытию теневых каналов, в том числе через цифровизацию всех таможенных процедур. Основной акцент нужно сделать на улучшении таможенного администрирования импорта из КНР.
При этом надо исключить практику, когда под предлогом борьбы с теневым оборотом ужесточается контроль в отношении добросовестных предпринимателей.
Предстоит повысить эффективность системы государственных закупок. В прошлом году общий объем госзакупок составил 4,4 трлн тенге, из которых 75% закуплено без конкурса, то есть из одного источника. По данным нашего Центра мониторинга, разница цен по некоторым товарным позициям между закупом по конкурсу и закупом из одного источника доходит до 30%. Предлагаем оптимизировать на 10% суммы государственных закупок, что позволит сэкономить до 300 млрд.тенге. Такую же работу можно провести в закупках квазигоссектора. В этих условиях критически важно повышать прозрачность через цифровизацию сферы закупок и усилить общественный контроль.
В сфере земельных отношений основной проблемой является отсутствие информации о земельных участках. На сегодня эта сфера непрозрачная и коррупционная.
В прошлом году в частную собственность в населенных пунктах предоставлено более 17 тысяч участков, но лишь 1 тысяча из них – через торги (аукционы). По опросным сведениям из регионов, каждый третий предприниматель сталкивается с коррупцией.
Акиматы обязаны размещать на интернет-ресурсах информацию о предоставленных земельных участках, однако не во всех регионах соблюдаются эти требования.
«Атамекен» предлагает совместно с акиматами до конца 2019 года завершить оцифровку информации о земельных участках.
Бизнесу нужен понятный план сельскохозяйственных угодий – где расположены пашни, сенокосы, пастбища и т.д. По каждому району должна быть оцифрованная информация о свободных участках и данные о деятельности земельных комиссий по рассмотрению и распределению земельных участков. В результате бизнес все решения сможет принимать удаленно, не обивая пороги акиматов.
Показателен пример Центра обслуживания предпринимателей Кызылординской области, где предприниматель может получить сведения о земельных участках, а также технические условия на подключение к инженерным сетям за 3 дня. Этот опыт следует тиражировать по всем регионам.
В стратегическом приоритете должны оставаться институциональные и структурные реформы.
Поэтому следующим шагом на пути искоренения коррупции станет полная цифровизация государственных услуг, а также создание компактного, профессионального и высокооплачиваемого госаппарата. Предприниматели платят налоги и хотят получать за это качественные услуги.
В 2018 году в рамках масштабной реформы по дерегулированию бизнеса исключено 137 из 540 контрольно-надзорных функций госорганов, сокращено 17 тысяч, или 56% требований к проверочным листам, упразднено порядка 1 тысячи штатных единиц проверяющих.
Дальнейшие шаги в этой сфере будут связаны с автоматизацией контроля, который будет сосредоточен только на нарушителях. Также ведется работа по передаче госфункций в конкурентную среду и саморегулируемым организациям.
В результате, будет и дальше сокращаться количество и штат госорганов. К примеру, сейчас при 14 министерствах функционируют 45 комитетов, при каждом акимате - до 26 управлений.
Это болезненная, но важная мера. Однако она позволит существенно повысить зарплаты эффективным и профессиональным служащим в министерствах и акиматах, сократить формализм и бюрократию, побороть коррупцию. Аналогичный путь прошли многие развитые страны. К примеру, в Швеции и Сингапуре масштабная борьба с коррупцией началась с существенного роста зарплат госслужащих, которая превышала зарплаты рабочих специалистов.
Стоит также подумать над введением уголовной ответственности за незаконное обогащение госслужащих, как это рекомендовано Конвенцией ООН против коррупции. Если госслужащий или члены его семьи не могут доказать источник происхождения своих доходов, то это следует расценивать как признак коррупции.
Помимо создания компактного госаппарата нельзя забывать про снижение участия государства в экономике.
Приватизация объявлена, но поставленная задача не решается. В рамках второй волны продано объектов всего на 321 млрд тенге, в то время как активы только «Самрук-Казына» составляют порядка 25 трлн тенге. При этом надо понимать, что продажа только небольшой части акций госкомпаний частным инвесторам не может означать снижение их роли в экономике, поскольку контрольный пакет остается у государства.
Сейчас для госкомпаний законодательно разрешено 348 видов деятельности. Зачастую госпредприятия представлены в конкурентных сферах экономики, таких как перевозка, логистика, торговля.
По этой причине даже после проведения приватизации государственный сектор продолжает обрастать неэффективными активами, как это было ранее. По данным Министерства финансов, предпринимательством занимаются 6,6 тыс. квазигоссубъектов (госпредприятия, ТОО, АО).
Нужно сократить перечень законодательно разрешенных видов деятельности для государства, как минимум в 2 раза.
На его основе до июля 2019 года должен быть подготовлен исчерпывающий перечень республиканских, коммунальных, квазигосударственных организаций с государственным участием, которые необходимо сохранить в государственной собственности. Все, чем может заниматься частный бизнес, должно быть передано в конкурентную среду. По остальным организациям нужно разработать план приватизации, с указанием конкретных сроков по каждому объекту.
На съезде Глава государства акцентировал внимание на необходимости всестороннего контроля со стороны государственных и общественных институтов за эффективностью реализации госпрограмм и расходованием средств бюджета и Национального фонда.
С этой целью поручил создать Центр оценки эффективности и мониторинга реализации государственных программ и реформ.
«Атамекен», как неправительственная организация, готова активно участвовать в работе данного центра.
Мы готовы реализовывать комплекс предложенных мер совместно с Правительством и региональными властями всех уровней. Перед нами стоят общие задачи, конечная цель которых – повышение доходов казахстанцев, создание новых рабочих мест и развитие МСБ.
Уверен, что наши совместные действия окажут положительный эффект на экономику и социальное самочувствие населения.
Материал с сайта www.atameken.kz