Команда «Samruk-Kazyna Trust» провела информационную встречу с представителями НКО по проекту «ӘREKET» в Актау

В рамках проекта «ӘREKET» в этом году Фонд развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» выделил 150 миллионов тенге. Это реальная возможность для каждой заинтересованной некоммерческой организации претендовать на грант в размере до 3 миллионов тенге и реализовать свои собственные проекты в сфере социального предпринимательства вместе с «Samruk-Kazyna Trust».
Проект «ӘREKET» реализуется корпоративным фондом «Samruk-Kazyna Trust» с целью развития культуры социального предпринимательства среди некоммерческих организаций (НКО) в 16 городах Казахстана.
В минувшую пятницу, 24 мая, прошла информационно-разъяснительная встреча с представителями НКО Мангистауской области в Актау, где им предоставили всю необходимую информацию и ответили на интересующие вопросы.
Представители Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» рассказали об основных правилах и условиях участия в проекте и поделились опытом прошлых лет.Гражданский сектор волновали следующие вопросы:
- важен ли опыт деятельности НПО;
- можно ли приобретать бытовые товары на грант;
- как формировать смету проекта, нужно ли создавать новые рабочие места;
- важно ли иметь партнеров проекта, сколько человек должно быть в проектной команде.
- Конкурс грантов «ӘREKET» призван выявить лучшие бизнес-проекты, способствующие решению социальных проблем. Наш фонд не просто выделяет гранты, наша первоочередная задача - научить НКО зарабатывать самостоятельно, применяя для этого современные инструменты бизнеса и маркетинга. В ходе встреч мы подробно разъясняем о том, как будет работать конкурс, что для этого нужно и каких ошибок следует избегать, - отметила представитель Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» Бекзат Кенесова.
Первый этап конкурса грантов стартует 3 июня и завершится 30 июня. Все заинтересованные в участии НКО в этот период должны подать заявку по форме согласно положению о конкурсе.
НКО, прошедшие во второй тур, подают уже развернутые заявки. Отбирать конкурсантов будет специальная комиссия, в составе которой находятся представители государственных органов, международных организации, социальных и бизнес-секторов.
Завершающий третий этап предусматривает трехдневную образовательную программу «Инкубатор» в Нур-Султане. Все расходы на участие в обучении покрывает Фонд развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust». После этого представители НКО защитят свои проекты, и лучшие из них получат гранты в размере до 3 миллионов тенге.
Стоит отметить, что в прошлом году в рамках проекта обучение прошли 265 представителей из 180 НКО. По итогам проекта 96 бизнес-идей получили финансирование в размере 500 000 тенге.
Одним из победителей в конкурсе на получение грантов на развитие социального предпринимательства от «Samruk-Kazyna Trust» в 2018 г. стал общественный фонд «DOMA DOMA».
- При эксплуатации летней площадки «Doma Doma Street Court» мы получали большое количество заявок и запросов на открытие детских и взрослых детских секций по баскетболу. Была такая проблема, что многие ребята, которые играли в баскетбол, заканчивали карьеру и уходили работать в другие сферы деятельности, оставляя при этом свое любимое дело, а именно, баскетбол. Для таких ребят мы решили создать возможность зарабатывать, улучшать свой профессионализм и быть полезным в том деле, которое они знают и любят. Мы организовали секции, и следом возник вопрос в затратах, необходимых для приобретения спортивного оборудования. Мы подали заявку и выиграли этот грант. Более того, мы смогли сделать эти секции доступными для детей из малообеспеченных семей, которые теперь получают бесплатное обучение. Смогли приобрести все необходимое оборудование, которое стабильно и успешно функционирует целый год. Этот проект нам помог открыть новые рабочие места. В то же время та прибыль, получаемая с этих секций, направляется на зарплату тренеров и на обслуживание и улучшение «Doma Doma Street Court». Это очень положительный опыт. Надеюсь, что таких проектов будет еще больше, - поделился основатель общественного фонда «DOMA DOMA» Самсон Аракелян.
Участие в конкурсе позволит некоммерческим организациям:
- получить знания и навыки социального предпринимательства;
- проработать проект с экспертами в области социального предпринимательства;
- развить предпринимательские компетенции;
- развить свою сеть полезных контактов;
- получить финансирование со стороны Фонда для запуска/развития своего проекта в области социального предпринимательства.
С положением о конкурсе грантов и дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте sk-trust.kz в разделе «ӘREKET».
В случае возникновения вопросов некоммерческие организации могут обращаться по тел.: +7 (7172) 57-63-05 (на каз.языке), 24-80-14 (на рус.языке), 57-65-41 (на рус.языке). Звонки принимаются с 09:00 до 18:30 с перерывом на обед с 13:00 до 14:30 часов в рабочие дни по времени г. Нур-Султан или по электронной почте: areket.skt@gmail.com
Контакты для СМИ: Исабекова Асем 8 7172 57 66 02, a.issabekova@sk-trust.kzНА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ