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Как найти новые впечатления?

Просмотров:148 Опубликовано: Сегодня, 17:16
Как найти новые впечатления?
Банка ВТБ (Казахстан)
Что вас радует? Наверное, многие ответят – семья, друзья, возможно, любимая работа. Но что оставит в вашей душе незабываемые впечатления и сохранится в памяти на многие годы? Один из самых бурных источников положительных эмоций – это путешествие. Многие из нас мечтают о покорении новых горизонтов, но не знают, где найти на это деньги.

Алматинка Зарина Рахимгалиева трудится в крупной международной компании, она очень любит свою работу, но настоящей своей страстью считает путешествия! Минимум, раз в год девушка пакует чемоданы и отправляется покорять еще неизведанные земли. Зарина уже успела побывать более чем в 10 странах, среди них: Италия, Франция, Швейцария, Княжество Монако, ОАЭ, Грузия, Вьетнам, ну, и, конечно, Турция. Как опытный путешественник Зарина поделилась с нами несколькими важными советами, которые помогут менее опытным туристам сделать отдых более комфортным, и рассказала, на чем можно сэкономить во время поездок.

Золотое правило экономии — чем раньше вы планируете поездку, тем она дешевле. Например, если вы захотите вылететь рейсом Астана-Тбилиси-Астана, на этой неделе средняя стоимость билета составит от 120 000 тенге. А если вы купите билет заранее, например за 3-4 месяца, то стоимость будет ниже процентов на 40. Также можно купить более дешевые билеты, если лететь не прямым рейсом, а с пересадкой, - отметила наша собеседница.
Также по совету Зарины, отправляясь в путешествие, стоит заранее продумать, где вы поселитесь. Например, аренда апартаментов почти всегда обходится дешевле, чем гостиницы, особенно если вы едете в тур компанией или с детьми. А если вы имеете более авантюрный дух, то можно и вовсе поселиться бесплатно. Сервис «Каучсерфинг» помогает найти бесплатный ночлег в любой стране мира. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте couchsurfing.org, рассказать о себе и своих увлечениях и поделиться планами поездок.


Еще одна подсказка – оформляйте визы самостоятельно. В интернете много информации о том, как правильно оформить документы для этого. Так зачем платить больше? Еще я всем советую не брать с собой много вещей - только самое необходимое. Во-первых, это поможет сэкономить на багаже, особенное если вы летите лоукостером. Кроме того, с легкой ношей вы сможете больше ходить пешком и меньше тратить на транспорт.
Важный момент! Заядлые путешественники советуют хранить свои сбережения на банковской карте. Конечно, нужно оставить наличные на непредвиденные расходы, но остальное лучше держать на пластике – это гораздо безопаснее.

Лично я пользуюсь платежными картами Банка ВТБ (Казахстан). Это особенно выгодно, если путешествовать по странам СНГ, где в банкоматах группы ВТБ можно снимать деньги по домашнему тарифу, - рассказывает Зарина. – Кстати, кредиты на свои путешествия я тоже беру в этом банке. Очень хочется жить полной жизнью, поэтому займ часто выручает в таких случаях. Если к его оформлению подходить осознанно и твердо понимать, какой потом взнос нужно будет ежемесячно делать, то можно позволить себе не откладывать в долгий ящик поездки и другие приятные впечатления.


Сегодня Банк ВТБ (Казахстан) предлагает выгодные условия по беззалоговому кредитованию, которое больше всего подходит для путешествий. «Кредит наличными» без первоначального взноса выдается на сумму до 5 000 000 тенге сроком до 5 лет. Погасить такой займ можно досрочно в любой удобный для клиента момент без каких-либо штрафов. Заявку на получение кредита можно подать, не выходя из дома, на сайте банка.

Если вы уже решились на поездку, еще один важный совет: перед путешествием обязательно откройте медицинскую страховку, иначе лечение может обойтись в копеечку, запишите номера горячих служб и имейте всегда заряженный телефон! Приятного путешествия!

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