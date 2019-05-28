Как найти новые впечатления?

Золотое правило экономии — чем раньше вы планируете поездку, тем она дешевле. Например, если вы захотите вылететь рейсом Астана-Тбилиси-Астана, на этой неделе средняя стоимость билета составит от 120 000 тенге. А если вы купите билет заранее, например за 3-4 месяца, то стоимость будет ниже процентов на 40. Также можно купить более дешевые билеты, если лететь не прямым рейсом, а с пересадкой, - отметила наша собеседница.

Также по совету Зарины, отправляясь в путешествие, стоит заранее продумать, где вы поселитесь. Например, аренда апартаментов почти всегда обходится дешевле, чем гостиницы, особенно если вы едете в тур компанией или с детьми. А если вы имеете более авантюрный дух, то можно и вовсе поселиться бесплатно. Сервис «Каучсерфинг» помогает найти бесплатный ночлег в любой стране мира. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте couchsurfing.org, рассказать о себе и своих увлечениях и поделиться планами поездок.

Лично я пользуюсь платежными картами Банка ВТБ (Казахстан) . Это особенно выгодно, если путешествовать по странам СНГ, где в банкоматах группы ВТБ можно снимать деньги по домашнему тарифу, - рассказывает Зарина. – Кстати, кредиты на свои путешествия я тоже беру в этом банке. Очень хочется жить полной жизнью, поэтому займ часто выручает в таких случаях. Если к его оформлению подходить осознанно и твердо понимать, какой потом взнос нужно будет ежемесячно делать, то можно позволить себе не откладывать в долгий ящик поездки и другие приятные впечатления.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ