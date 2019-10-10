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КБТУ впервые открывает программы МВА в Актау

Просмотров:93 Опубликовано: Сегодня, 11:06
КБТУ впервые открывает программы МВА в Актау
Казахстанско-Британский технический университет
Казахстанско-Британский технический университет – лучший технический ВУЗ Казахстана, обладающий профессиональным профессорско-преподавательским составом и обширной материально-технической базой, представляет программу обучения на русском языке «Магистр делового администрирования» по следующим направлениям:
• НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР
• МЕНЕДЖМЕНТ
• УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
• ФИНАНСЫ

Руководители и сотрудники предприятий города, заинтересованные в карьерном росте, улучшении, могут поступать в магистратуру КБТУ и обучаться без отрыва от производства.

Программы состоят из практически ориентированных модулей, которые охватывают принципы управления, лидерства и интеграционные концепции в бизнесе и инженерии. Слушатели получат современные знания от казахстанских и международных профессионалов-практиков сферы бизнеса и науки. Учебный материал представлен от таких международных спикеров, как Брайан Трейси («Как построить успешный бизнес», «Коучинг для руководителей») и Джон Шоул («Первоклассный сервис как конкурентное преимущество»).

• Срок обучения: 12 месяцев
• Место обучения: город Актау
• Язык обучения: русский
• Формат обучения: модульный, без отрыва от производства
Документ по окончании: диплом государственного образца с присвоением степени «Магистр делового администрирования»
• Стоимость обучения: 3 500 000 тенге для физических лиц

Подробная информация: 8 707 0202132, 8 (727) 3574264, 8 (727) 3574263,
postgrad@kbtu.kz или на сайте: www.kbtu.kz

КБТУ впервые открывает программы МВА в Актау


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