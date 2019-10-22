Идеальные каникулы

- У меня трое детей, двое из них школьники. Летом мы с мужем делали ремонт и не смогли отправиться в полноценный отпуск. С самого начала учебного года дети начали поочереди переносить то инфекционные, то вирусные заболевания. Доктор посоветовала нам свозить их на море, чтобы укрепить иммунитет перед зимой, - рассказала Динара Акан. – Конечно, чтобы полететь в отпуск всей семьей, нужна сразу довольно крупная сумма денег и наших сбережений на это не хватило. Но, мы решили не экономить на здоровье детей и взяли для этого выгодный кредит в Банке ВТБ (Казахстан), там же где мы уже оформляли займ на ремонт.

- Кредит наличными в нашем банке могут получить граждане Казахстана в возрасте от 22 лет до пенсионного возраста, со стабильной заработной платой, регулярными пенсионными отчислениями и хорошей кредитной историей. Заемщиков банка ждет еще один приятный сюрприз. После погашения кредита, ВТБ возвращает 9% от суммы вознаграждения банка, всем клиентам, не допустившим просрочек за время использования кредита. Таким образом, банк поощряет самых ответственных заёмщиков и помогает им сохранить прекрасную кредитную историю, - говорит менеджер Банка ВТБ (Казахстан) Лаура Досова.

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