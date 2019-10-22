Какие гарантии предоставляет своим клиентам АО «Tengri Bank»

Гарантии – один из основных и передовых продуктов АО «Tengri Bank». Финансовая организация готова предложить четыре вида гарантий, а присвоенный международным рейтинговым агентством Moody's Investors Service рейтинг банка «B2» со стабильным прогнозом позволяет клиентам принимать участие в тендерах и закупках крупных национальных компаний.



Как рассказала директор филиала АО «Tengri Bank» в г. Актау Кабдилова Джамиля Рахимжановна, клиенты АО «Tengri Bank» могут рассчитывать на следующие виды гарантий: тендерные, международные, гарантии исполнения обязательств и гарантии возврата авансового платежа.



Кроме того, АО «Tengri Bank» имеет опыт по выпуску международных гарантий для казахстанских компаний, работающих за рубежом.

Примечательно, что обратившимся в АО «Tengri Bank» за гарантиями клиентам бесплатно откроют текущий счет, обеспечат оперативное обслуживание. Более того, имеется возможность получения электронных гарантий, которые расширяют географию клиентов и мобильность с помощью сервиса Банк-Клиент.

Сотрудники банка предоставят клиентам максимальный комфорт и в течение одного часа примут решение по выпуску необходимой гарантии.

Если говорить о цифрах, то в Мангистауском регионе с начала 2019 года банк выдал клиентам 608 тендерных гарантий на общую сумму 465 млн тенге, 85 постендерных гарантий на сумму 1 397 млн тенге.



Джамиля Рахимжановна отметила, что в результате наши клиенты приступили к реализации проектов в сфере дорожного строительства, инфраструктурных проектов, строительства, закупки и поставки оборудования и материалов. Высокий рейтинг банка позволил клиентам участвовать в проектах государственных и квазигосударственных структур и госзакупках, в том числе в рамках международных контрактов, финансируемых Азиатским банком развития на сумму более 15 млрд тенге.



«Вышеуказанные цифры говорят о том, что АО «Tengri Bank» уделяет большое внимание данному продукту и всегда готов прийти на помощь нашему клиенту при выпуске гарантии», – сказали в банке.



Отмечается, что рейтинговое агентство Moody's Investors Service предоставило банку стабильный прогноз и рейтинг «В2», благодаря чему клиенты АО «Tengri Bank» могут принимать беспрепятственное участие в тендерах и закупках.



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