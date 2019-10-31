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«IT-Форум для бизнеса» в Актау. Прием заявок открыт!

Просмотров:17 Опубликовано: Сегодня, 10:48
«IT-Форум для бизнеса» в Актау. Прием заявок открыт!
RIFMO-2019
15 ноября в Актау пройдет «IT-Форум для бизнеса», где впервые в регионе для представителей бизнеса будет рассказано о практических технологиях, трендах, приоритетах развития и улучшения бизнеса, о роли и преимуществах IT в автоматизации рабочих процессов, построении внутреннего и внешнего сервиса предприятий, о привлечении клиентов и инвестиций, и о формировании современного имиджа компаний.

Форум предназначен для руководителей и ключевых сотрудников компаний, предпринимателей, начальников и специалистов отделов автоматизации, IT, PR, маркетинга и планирования. Программа на «целый день» включает готовые IТ-проекты для бизнеса, выступления и тематические тренинги. Не важно, в какой сфере ваша деятельность и в чем заключается ваша позиция – главное, мы говорим об универсальных и адаптивных технологиях для всех секторов деятельности! Несомненно, каждый найдет для себя нечто ценное, полезное и современное!

Это форум о взаимодействии – откройте для себя современные возможности бизнеса, изучите пути дальнейшего развития, узнайте новое! Это место полезных знакомств, подходов и приоритетов, которые формируют в вас новые взгляды.

Мероприятие пройдет в отеле «Caspian Riviera» в Актау. Количество мест ограничено, из одной организации могут участвовать не более 3-х человек. Стоимость участия – 18 000 тенге/человек, – включает посещение, материалы тренинга, кофе-брейки и комплексный обед для участников.
Регистрация и подробности доступны на официальном сайте https://rifmo.kz/business

Справка: «IТ-форум для бизнеса» проходит в рамках недели IT «RIFMO-2019» в Мангистауской области в период с 12 по 16 ноября. Формат недели разделен на разные социальные дни – для молодежи, госсектора, конкурса стартапов, сообщества и бизнеса.

С уважением, Оргкомитет RIFMO-2019
www.rifmo.kz

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