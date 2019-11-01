«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 01 Ноября
+9...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 389.46 KZT
  • €1 = 434.17 KZT
  • 1 RUB = 6.09 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » PR

RENAULT представил новую модель ARKANA в Актау

Просмотров:765 Опубликовано: Сегодня, 13:15
RENAULT представил новую модель ARKANA в Актау
RENAULT
Для жителей и гостей города в автосалоне Renault под эгидой ТОО «Урал-Кров-Авто Плюс» прошел праздник Renault Brand Days. В честь презентации новой модели посетители смогли поучаствовать в тест-драйве Renault Arkana.

Renault Arkana сочетает в себе уникальный баланс между элегантностью седана Mercedes-Benz A-класса и смелым характером кроссовера BMW X6. Внушительный дорожный просвет, короткие свесы, широкие колесные арки и большие колеса подчеркивают универсальные вездеходные характеристики данной модели. Восходящая поясная линия кузова и ниспадающий профиль крыши придают силуэту более динамичный и элегантный оттенок.

RENAULT представил новую модель ARKANA в Актау


Данная модель разработана совместно с французскими и российскими дизайнерами. Инновационный внешний вид купе-кроссовера продолжается в новом эргономичном, качественном интерьере с технологичным дизайном. В модельном ряду линейки он представлен впервые.
Возможность поменять цвет свечения в салоне позволяет задать настроение всей поездке. Также включены новые элементы мультимедиа - это камера кругового обзора, подогрев всех сидений и руля.

RENAULT представил новую модель ARKANA в Актау


- Renault Arkana – это действительно уникальная модель, включившая в себя свойства седана и кроссовера. Этот автомобиль идеально подойдет для водителей, которые передвигаются повсеместно: как по городу, так и по бездорожью. Renault Arkana абсолютно безопасный, современный автомобиль, в салоне которого свободно и комфортно разместится полная семья в составе пяти человек. Данная модель неприхотлива, соответствует всем стандартам. За безопасность Renault Arkana получила четыре звезды из четырех возможных, - отметил руководитель отдела продаж филиала ТОО «Урал-Кров-Авто Плюс» в Актау Тимурлан Байгуатов.


В линейке представлены модели с объемом двигателя 1,6 литра. Также имеются модели с турбированными двигателями объемом 1,3 литра.
Шасси автомобиля – это гармония проверенных временем деталей и инновационных компонентов. В этом тандеме новшеств 55%, а опробованных решений – 45%.

RENAULT представил новую модель ARKANA в Актау


- На самом деле внешний вид автомобиля оправдывает себя изнутри. Первое, что меня впечатлило, – это, безусловно, дизайн. Во-вторых, это комфорт – он довольно мягко преодолевает все неровности на своем пути. Салон кардинально отличается от всей линейки Renault, где ему уступают и Duster, и Captiva. И, конечно же, двигатель, который стал более динамичным. В городском потоке держится уверенно. Сам я планирую приобрести новенький Renault Arkana к Новому году со скидкой по Trade-in, - поделился своими впечатлениями один из клиентов Арман Касымов.


Renault Arkana — это важная веха в истории автомобильного рынка SUV. Она создаст собственный тренд в С-сегменте автомобильного рынка. Такой подход перевернет привычное представление об идеальной машине для жизни. Автомобиль сочетает стильный внешний вид, технологичный интерьер, проверенные опытом детали и инновационные компоненты. Благодаря такому коктейлю водитель получает максимальное удовольствие от вождения.

RENAULT представил новую модель ARKANA в Актау


Продажи Renault Arkana в «Урал-Кров-Авто Плюс» стартовали в Казахстане 1 сентября. Стартовая цена за автомобиль базовой комплектации – 7 580 000 тенге. В нее входят:
• бортовой компьютер;
• светодиод H-life;
• полный электропакет;
• аудиосистема;
• кондиционер;
• подушки безопасности.

RENAULT представил новую модель ARKANA в Актау


В «Урал-Кров-Авто Плюс» действует скидка по Trade-in на все модели Renault. Покупатели могут предоставить собственный автомобиль с пробегом и сэкономить на покупке нового авто до 250 000 тенге.

Рено Финанс в сотрудничестве с ТОО «Урал-Кров-Авто Плюс» предлагают программу «Поехали!». При покупке Renault Arkana в кредит гарантирована скидка 9% от общей стоимости.

г. Актау, посёлок Баскудык, база "Каспий", производственная зона №3, участок 5/2 (район "Татьяны")
Телефон: 8 747 508 22 22

RENAULT представил новую модель ARKANA в Актау


На правах рекламы

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Комментарии закрыты

Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика