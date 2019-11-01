RENAULT представил новую модель ARKANA в Актау

- Renault Arkana – это действительно уникальная модель, включившая в себя свойства седана и кроссовера. Этот автомобиль идеально подойдет для водителей, которые передвигаются повсеместно: как по городу, так и по бездорожью. Renault Arkana абсолютно безопасный, современный автомобиль, в салоне которого свободно и комфортно разместится полная семья в составе пяти человек. Данная модель неприхотлива, соответствует всем стандартам. За безопасность Renault Arkana получила четыре звезды из четырех возможных, - отметил руководитель отдела продаж филиала ТОО «Урал-Кров-Авто Плюс» в Актау Тимурлан Байгуатов.

- На самом деле внешний вид автомобиля оправдывает себя изнутри. Первое, что меня впечатлило, – это, безусловно, дизайн. Во-вторых, это комфорт – он довольно мягко преодолевает все неровности на своем пути. Салон кардинально отличается от всей линейки Renault, где ему уступают и Duster, и Captiva. И, конечно же, двигатель, который стал более динамичным. В городском потоке держится уверенно. Сам я планирую приобрести новенький Renault Arkana к Новому году со скидкой по Trade-in, - поделился своими впечатлениями один из клиентов Арман Касымов.

Renault Arkana сочетает в себе уникальный баланс между элегантностью седана Mercedes-Benz A-класса и смелым характером кроссовера BMW X6. Внушительный дорожный просвет, короткие свесы, широкие колесные арки и большие колеса подчеркивают универсальные вездеходные характеристики данной модели. Восходящая поясная линия кузова и ниспадающий профиль крыши придают силуэту более динамичный и элегантный оттенок.Данная модель разработана совместно с французскими и российскими дизайнерами. Инновационный внешний вид купе-кроссовера продолжается в новом эргономичном, качественном интерьере с технологичным дизайном. В модельном ряду линейки он представлен впервые.Возможность поменять цвет свечения в салоне позволяет задать настроение всей поездке. Также включены новые элементы мультимедиа - это камера кругового обзора, подогрев всех сидений и руля.В линейке представлены модели с объемом двигателя 1,6 литра. Также имеются модели с турбированными двигателями объемом 1,3 литра.Шасси автомобиля – это гармония проверенных временем деталей и инновационных компонентов. В этом тандеме новшеств 55%, а опробованных решений – 45%.Renault Arkana — это важная веха в истории автомобильного рынка SUV. Она создаст собственный тренд в С-сегменте автомобильного рынка. Такой подход перевернет привычное представление об идеальной машине для жизни. Автомобиль сочетает стильный внешний вид, технологичный интерьер, проверенные опытом детали и инновационные компоненты. Благодаря такому коктейлю водитель получает максимальное удовольствие от вождения.• бортовой компьютер;• светодиод H-life;• полный электропакет;• аудиосистема;• кондиционер;• подушки безопасности.В «Урал-Кров-Авто Плюс» действует скидка по Trade-in на все модели Renault. Покупатели могут предоставить собственный автомобиль с пробегом и сэкономить на покупке нового авто до 250 000 тенге.Рено Финанс в сотрудничестве с ТОО «Урал-Кров-Авто Плюс» предлагают программу «Поехали!». При покупке Renault Arkana в кредит гарантирована скидка 9% от общей стоимости.г. Актау, посёлок Баскудык, база "Каспий", производственная зона №3, участок 5/2 (район "Татьяны")Телефон: 8 747 508 22 22