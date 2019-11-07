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Онлайн-сервис «MoneyHelp» помог студентам в получении стипендий.

Просмотров:31 Опубликовано: Сегодня, 14:19
Онлайн-сервис «MoneyHelp» помог студентам в получении стипендий.
Диас Сейткалиев, Ахмет Адильхан, Алексей Демченко, Никита Столповский и Андрей Лехман
Недавно онлайн-сервис «MoneyHelp» назначил пяти студентам из Карагандинского государственного технического университета (КарГТУ) именные стипендии.

Всего в конкурсе участвовало двенадцать студентов университета, пятеро из которых стали лучшими в учебе и различных проектах по IT-направлениям.

- Студенты, которым была присвоена именная стипендия, имеют наивысший GPA, - делится Александра Ким, руководитель управления. - Они принимают участие во всевозможных конкурсах и проектах по IT-направлениям, владеют английским языком и ведут активную студенческую жизнь.

Теперь Диас Сейткалиев, Ахмет Адильхан, Алексей Демченко, Никита Столповский и Андрей Лехман будут получать ежемесячную стипендию от онлайн-сервиса «MoneyHelp» в размере тридцати тысяч тенге.

По поручению ректора КарГТУ Марата Кенесовича Ибатова, к Новому году компания откроет в здании университета лабораторию по искусственному интеллекту (ИИ). В ней перспективные студенты под руководством опытных программистов и маркетологов «MoneyHelp» будут активно повышать свой уровень знаний в области IT-технологий.
А в будущем они смогут стать органической частью команды профессионалов «MoneyHelp»!

Отметим, что «MoneyHelp» – это онлайн-сервис, который специализируется на выдаче онлайн-займов физическим лицам, позволяющий быстро и на выгодных условиях взять деньги взаймы без залога и поручителей, не выходя из дома. Клиент может получить деньги на любые нужды переводом прямо на карту или текущий банковский счет по своему выбору.

Основной целью «MoneyHelp» является быстрое и удобное решение финансовых трудностей клиентов.
Компания является структурным подразделением МФО «Инкар & S», которая по активам занимает 26-е место из 165 МФО, действующих в стране (на 1 июля 2019 г.) Клиентская база компании составляет свыше 25 тысяч заемщиков. 

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