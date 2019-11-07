Онлайн-сервис «MoneyHelp» помог студентам в получении стипендий.

Недавно онлайн-сервис «MoneyHelp» назначил пяти студентам из Карагандинского государственного технического университета (КарГТУ) именные стипендии.
Всего в конкурсе участвовало двенадцать студентов университета, пятеро из которых стали лучшими в учебе и различных проектах по IT-направлениям.
- Студенты, которым была присвоена именная стипендия, имеют наивысший GPA, - делится Александра Ким, руководитель управления. - Они принимают участие во всевозможных конкурсах и проектах по IT-направлениям, владеют английским языком и ведут активную студенческую жизнь.
Теперь Диас Сейткалиев, Ахмет Адильхан, Алексей Демченко, Никита Столповский и Андрей Лехман будут получать ежемесячную стипендию от онлайн-сервиса «MoneyHelp» в размере тридцати тысяч тенге.
По поручению ректора КарГТУ Марата Кенесовича Ибатова, к Новому году компания откроет в здании университета лабораторию по искусственному интеллекту (ИИ). В ней перспективные студенты под руководством опытных программистов и маркетологов «MoneyHelp» будут активно повышать свой уровень знаний в области IT-технологий.
А в будущем они смогут стать органической частью команды профессионалов «MoneyHelp»!
Отметим, что «MoneyHelp»
– это онлайн-сервис, который специализируется на выдаче онлайн-займов физическим лицам, позволяющий быстро и на выгодных условиях взять деньги взаймы без залога и поручителей, не выходя из дома. Клиент может получить деньги на любые нужды переводом прямо на карту или текущий банковский счет по своему выбору.
Основной целью «MoneyHelp»
является быстрое и удобное решение финансовых трудностей клиентов.
Компания является структурным подразделением МФО «Инкар & S», которая по активам занимает 26-е место из 165 МФО, действующих в стране (на 1 июля 2019 г.) Клиентская база компании составляет свыше 25 тысяч заемщиков. На правах рекламы