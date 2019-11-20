Беспилотные летательные аппараты для мониторинга объектов и решения промышленных задач

ТОО «Мунайтелеком» – это современное, динамично развивающееся многопрофильное предприятие, находящееся на рынке нефтесервисных услуг более 50 лет, является 100% дочерней зависимой организацией АО НК «Казмунайгаз».
Центральным направлением бизнеса товарищества является развитие инновационных технологий для удовлетворения запроса клиентов и эффективности процессов, а также развитие новых видов деятельности.
На сегодняшний день в ТОО «Мунайтелеком»
также активно внедряют новые информационные технологии, в том числе и технологии беспилотного летательного аппарата.
Развитие нового перспективного направления - мониторинг за месторождениями с помощью беспилотных летательных аппаратов, которое позволяет получать пространственные данные об объекте или о местности наиболее экономически и технологически оправданным способом, существенно повысит экономическую эффективность выполняемых работ за счет значительного снижения себестоимости и сокращения сроков производства работ.
Для развития данного направления в 2019 году был приобретен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Supercam S350, позволяющий выполнять съемку местности с геодезической привязкой к местоположению на Земле и привлечены специалисты с групп компаний АО «НК «Казмунайгаз», имеющие обширный опыт в этом направлении.
5 ноября 2019 года специалистами новой Службы информационных технологий, телекоммуникаций и развития был успешно произведен первый пробный запуск и посадка беспилотного летательного аппарата БПЛА на участке месторождения Жетыбай АО «Мангистаумунайгаз» в присутствии представителей службы безопасности и техники безопасности, охраны труда и окружающей среды АО «Мангистаумунайгаз». Полет осуществлялся на высоте 100 метров при сопротивлении ветра 14 м/с. Но, несмотря на нелетные погодные условия, борт был успешно запущен, были произведены снимки территории небольшого участка для дальнейшей обработки в специализированном программном геодезическом обеспечении. Самолет может выполнять полеты с высоты от 50 м до 2500 метров в зависимости от протяженности и площади снимаемой территории. Скорость полета – от 60 км/ч до 130 км/ч. Продолжительность непрерывного полета в воздухе – до 4 часов. Технологии беспилотного летательного аппарата (БПЛА) применимы для:
- Постоянного мониторинга объектов инфраструктуры с возможностью передачи потоковых данных с точки старта БПЛА в корпоративную сеть, основанную на онлайн видеотрансляции. Пространственное разрешение видео не позволяет эффективно выявлять нарушения на трубопроводах, но позволяет оперативно (в режиме реального времени) фиксировать перемещение транспорта, крупные порывы трубопроводов и т.п. Применение данной технологии особенно актуально при выполнении экстренных полетов, вызванных природными или техногенными катаклизмами. Экстренные вылеты могут быть выполнены в срок от нескольких минут до нескольких часов с момента получения заявки.
- Для обследования линейно протяженных объектов и площадных объектов на удалениях более чем 30 км с одновременной тепловизионной съемкой и фотосъемкой, с анализом полученных данных после посадки БПЛА.
- Для обнаружения несанкционированных врезок в трубопроводы является метод анализа косвенных признаков (следы земляных работ, следы автотранспорта и людей, активность наливного транспорта на прилегающих к нефтепроводам промышленных базах и частных владениях). Выявлять указанные признаки можно при помощи технологии дешифровки.
БПЛА доказывают свою эффективность также в сравнении с традиционными методами мониторинга, в т.ч. авиапатрулировании пилотируемой авиацией. Используя БПЛА, можно существенно экономить бюджеты на вертолетные облеты без изменения объемов, либо увеличить частоту и эффективность обследования без изменения существующих бюджетов. Одним из самых важных преимуществ применения БПЛА является минимизация человеческих рисков за счет отсутствия необходимости нахождения людей непосредственно на обследуемом участке.
Экономически оправдано применение БПЛА для выполнения топографо-геодезических работ, в т.ч. создание ортофотопланов местности М 1:500 – 1:10000, построение цифровой модели рельефа местности (ЦМР), векторизация объектов, инвентаризация объектов инфраструктуры месторождений, геоэкологическая съемка загрязнений на месторождениях.
Стоимость ортофотоплана на основе съемки с БПЛА (в т.ч. затраты на построение ЦМР и на фотограмметрическую обработку) – ниже, а пространственное разрешение на порядок выше, чем у ортофотоплана, изготовленного на основе актуальных космоснимков.
В настоящее время ТОО «Мунайтелеком»
после удачного тестирования готов оказать услуги по ортофотоплану и фотосъемке с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
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