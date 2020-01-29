5 советов: выбираем надежный банк!

Аналитики по всему миру прогнозируют наступление очередного экономического кризиса в 2020 году. На этом фоне люди всё чаще задумываются о том, как сохранить свои сбережения? Сегодня рынок предлагает множество инструментов инвестирования, но наименее рискованным и максимально простым в использовании остаются банковские вклады. Главное – выбрать, действительно, надёжный банк! Мы подготовили советы финансистов о том, как это сделать.1. Кредитный рейтинг
– именно на это следует обратить внимание в первую очередь. Он присуждается мировыми независимыми агентствами, такими как Moody’s, Standard and Poor’s и Fitch Ratings и показывает, насколько банк способен отвечать по своим обязательствам перед клиентами. Значит для вкладчиков – это самый важный критерий отбора. Наиболее надёжные банки имеют кредитные рейтинги выше категории «С». Если рейтинг ниже, например «D» - это говорит о том, что банк уже имеет серьёзные проблемы. К примеру, согласно данным агентства Standard and Poor’s среди рейтингуемых им отечественных банков, один из самых высоких рейтингов - «BB+/B» имеет Банк ВТБ (Казахстан)
. Актуальную информацию по кредитному рейтингу можно найти на банковских сайтах, чаще всего в разделе «О банке». 2. Следите за репутацией.
Перед тем, как открыть депозит, почитайте официальные новости о приглянувшемся банке, не забывайте это делать и после того, как определитесь с выбором. Главное, опираться только на достоверную информацию, ищите её в официальных источниках, таких как сайты Национального банка
или Казахстанской фондовой биржи
. При этом очень важно не реагировать на массовые рассылки в социальных сетях или мессенджерах, которые часто оказываются информационными атаками, призванными дестабилизировать банковский сектор. 3.
Обязательно проверьте, является ли банк участником Системы гарантирования вкладов
. Список банков-участников системы опубликован на сайте Казахстанского фонда гарантирования депозитов
. В настоящий момент государственная гарантия по всем депозитам и банковским счетам на одного вкладчика в каждом из банков составляет: • до 15 миллионов тенге
– по сберегательным вкладам в тенге, • до 10 миллионов тенге
– по депозитам в тенге: вкладам, платёжным карточкам, банковским счетам, • до 5 миллионов тенге
– по депозитам в иностранной валюте.
Сегодня этот вопрос очень актуален. Последние несколько месяцев КФГД активно выплачивает гарантированное вознаграждение по депозитам вкладчикам недавно ликвидированных банков. Выплаты производятся через банки-агенты, которые проходят жесткую процедуру отбора, доказывая свою устойчивость, соответствие всем необходимым требованиям Нацбанка и обосновывая способность обслужить большое количество клиентов во всех регионах республики. А значит при выборе банка для открытия вклада есть смысл присмотреться именно к ним. В настоящий момент банками-агентами КФГД назначены:
• Банк ВТБ (Казахстан), который выплачивает гарантированное вознаграждение клиентам АО «Qazaq Banki»,
• Банк Центр Кредит, который выплачивает гарантированное вознаграждение клиентам АО «Delta Bank».4. Состав акционеров
может сказать вам о том, какую поддержку получит банк в случае серьезных финансовых проблем. Акционерами могут быть частные лица, коммерческие организации или государство. Самый надёжный акционер – это государство, потому что оно обычно не допускает обвала тех финансовых институтов, в которые вложены государственные средства. У частных лиц или коммерческих организаций просто может не оказаться необходимой для спасения суммы, либо они посчитают спасение банка невыгодным. В Казахстане лишь несколько банков могут похвастаться государственным участием, среди них два дочерних российских банка: один китайский, один исламский и ЖССБ. 5. Завышенные ставки вознаграждения по депозитам.
Если банк предлагает доход выше среднего по рынку – это может быть признаком того, что у него финансовые трудности, он испытывает нехватку ликвидности, что в конечном итоге может привести к ликвидации банка. Надёжные банки привлекают клиентов своей стабильностью и высокими кредитными рейтингами, а не рискованно завышенными обещаниями. Если сохранность вклада для вас важнее, чем размер прибыли, не советуем выбирать банк с самыми большими ставками на рынке. Держи депозит в надёжном банке!
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